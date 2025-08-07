Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

W rozmowie Gość infor.pl wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Jacek Karnowski, nie krył sceptycyzmu. Choć rząd deklaruje wolę współpracy, minister ostrzega przed próbami prezydenckiej dominacji nad kompetencjami innych organów państwa. Sygnałem ostrzegawczym ma być zapowiedź tworzenia „quasi-rad” i komentarze o sędziach „dobrych” tylko według uznania głowy państwa. Polityczne konflikty o CPK i konstytucję Karnowski przywołuje projekt CPK proponowany przez PiS jako przykład politycznego teatru.

„Papierowy projekt” – mówi – wskazując na realne inwestycje w kolej i porty, które jego zdaniem są już realizowane. W tym kontekście obawia się, że prezydent będzie próbował narzucać własne wizje, ignorując działania rządu. Krytyce poddano także wypowiedzi Nawrockiego o konstytucji. Z jednej strony nowy prezydent chwali jej twórców, z drugiej – deklaruje, że „czas ją zmienić”, proponując nową ustawę zasadniczą do 2030 roku. Dla Karnowskiego to jawna sprzeczność i groźba podważenia fundamentów ustroju.

Szkoła, lektury i fake newsy

Karnowski komentuje też uwagę prezydenta dotyczącą zmian na liście lektur szkolnych. Jego zdaniem to element propagandy – lista nie została zniesiona. Apeluje, by szkoła nie była narzędziem wojny politycznej, a kanon lektur był elastyczny i dostosowany przez nauczycieli, nie narzucany odgórnie.

Rozliczenie z Dudą

W ocenie Karnowskiego prezydentura Andrzeja Dudy zapisała się głównie negatywnie – m.in. przez zniszczenie niezależności sądów, ułaskawienia kontrowersyjnych postaci i blokowanie ważnych ustaw, jak ta o psychiatrii dziecięcej. Dwa pozytywy? Veto wobec Lex Czarnek i stanowcze poparcie Ukrainy.

KPO, euro i gospodarka

Minister obala też sugestię, jakoby Polska miała natychmiast wchodzić do strefy euro. Temat ten – jego zdaniem – wymaga spokojnej debaty, nie ideologicznej blokady. A pieniądze? Polska właśnie kontraktuje rekordowe środki z KPO i nowego budżetu UE. Trzeba je dobrze wydać, bo – jak mówi – „to są konkretne kwoty dla Polek i Polaków”. Podkreśla też potrzebę rąk do pracy i zachęcania Polaków do dłuższej aktywności zawodowej. Ale nie przymusu. „Polacy chcą pracować dłużej. Trzeba im tylko dać warunki” – mówi Karnowski.

Realne wyzwania ponad retoryką

W rozmowie przewija się jeden dominujący ton: ostrożność wobec prezydenckich ambicji i nacisk na rzetelną, twardą pracę – bez politycznych spektakli. Karnowski punktuje nieścisłości, obala fake newsy i odwołuje się do konkretów: projektów, pieniędzy, rąk do pracy i konstytucyjnych zasad. Czy prezydent Nawrocki będzie rzeczywiście działał „ponad podziałami”? Jak na razie – zdaniem wiceministra – zapowiada się na kolejnego gracza tej samej rozgrywki.