REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]

Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 12:35
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Gość Infor.pl Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu
Gość Infor.pl Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

REKLAMA

W rozmowie Gość infor.pl wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Jacek Karnowski, nie krył sceptycyzmu. Choć rząd deklaruje wolę współpracy, minister ostrzega przed próbami prezydenckiej dominacji nad kompetencjami innych organów państwa. Sygnałem ostrzegawczym ma być zapowiedź tworzenia „quasi-rad” i komentarze o sędziach „dobrych” tylko według uznania głowy państwa. Polityczne konflikty o CPK i konstytucję Karnowski przywołuje projekt CPK proponowany przez PiS jako przykład politycznego teatru.

REKLAMA

„Papierowy projekt” – mówi – wskazując na realne inwestycje w kolej i porty, które jego zdaniem są już realizowane. W tym kontekście obawia się, że prezydent będzie próbował narzucać własne wizje, ignorując działania rządu. Krytyce poddano także wypowiedzi Nawrockiego o konstytucji. Z jednej strony nowy prezydent chwali jej twórców, z drugiej – deklaruje, że „czas ją zmienić”, proponując nową ustawę zasadniczą do 2030 roku. Dla Karnowskiego to jawna sprzeczność i groźba podważenia fundamentów ustroju.

Szkoła, lektury i fake newsy

Karnowski komentuje też uwagę prezydenta dotyczącą zmian na liście lektur szkolnych. Jego zdaniem to element propagandy – lista nie została zniesiona. Apeluje, by szkoła nie była narzędziem wojny politycznej, a kanon lektur był elastyczny i dostosowany przez nauczycieli, nie narzucany odgórnie.

Rozliczenie z Dudą

W ocenie Karnowskiego prezydentura Andrzeja Dudy zapisała się głównie negatywnie – m.in. przez zniszczenie niezależności sądów, ułaskawienia kontrowersyjnych postaci i blokowanie ważnych ustaw, jak ta o psychiatrii dziecięcej. Dwa pozytywy? Veto wobec Lex Czarnek i stanowcze poparcie Ukrainy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KPO, euro i gospodarka

Minister obala też sugestię, jakoby Polska miała natychmiast wchodzić do strefy euro. Temat ten – jego zdaniem – wymaga spokojnej debaty, nie ideologicznej blokady. A pieniądze? Polska właśnie kontraktuje rekordowe środki z KPO i nowego budżetu UE. Trzeba je dobrze wydać, bo – jak mówi – „to są konkretne kwoty dla Polek i Polaków”. Podkreśla też potrzebę rąk do pracy i zachęcania Polaków do dłuższej aktywności zawodowej. Ale nie przymusu. „Polacy chcą pracować dłużej. Trzeba im tylko dać warunki” – mówi Karnowski.

Realne wyzwania ponad retoryką

W rozmowie przewija się jeden dominujący ton: ostrożność wobec prezydenckich ambicji i nacisk na rzetelną, twardą pracę – bez politycznych spektakli. Karnowski punktuje nieścisłości, obala fake newsy i odwołuje się do konkretów: projektów, pieniędzy, rąk do pracy i konstytucyjnych zasad. Czy prezydent Nawrocki będzie rzeczywiście działał „ponad podziałami”? Jak na razie – zdaniem wiceministra – zapowiada się na kolejnego gracza tej samej rozgrywki.

Powiązane
Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
Fiskus na tropie! Jak działa kontrola? [Gość Infor.pl]
Fiskus na tropie! Jak działa kontrola? [Gość Infor.pl]
Odpady w salonie? Nowe prawo dla fryzjerów i kosmetyczek od 2025 roku [Gość Infor.pl]
Odpady w salonie? Nowe prawo dla fryzjerów i kosmetyczek od 2025 roku [Gość Infor.pl]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?
To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb
Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Twoje 4 prawa w czasie podróży koleją [Mini poradnik]
06 sie 2025

Masz 4 prawa podczas podróży koleją: prawo do informacji, prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów, prawo do pomocy i prawo do kontynuacji podróży. Co one w praktyce oznaczają? Jeśli potrzebujesz pomocy, bezpłatnie udzieli jej Europejskie Centrum Ochrony Konsumentów.

REKLAMA

Tego nie podpiszę! Prezydent Karol Nawrocki stawia sprawę jasno
06 sie 2025

Karol Nawrocki jako nowy prezydent jasno wyznaczył granice swojej kadencji. W orędziu zapowiedział, czego na pewno nie podpisze: podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia euro i legalizacji nielegalnej imigracji. Z kolei CPK i inwestycje strategiczne to projekty, które zamierza aktywnie wspierać.
To już dziś! Nowy prezydent Karol Nawrocki składa pierwszy projekt ustawy
07 sie 2025

Karol Nawrocki rozpoczął kadencję od mocnego akcentu – już dzisiaj, w czwartek 7 sierpnia złoży projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent zapowiada powrót do „tradycyjnego kształtu” inwestycji i zwołuje Radę Gabinetową, by omówić kluczowe projekty rozwojowe i stan finansów państwa.
Eksport jeszcze bardziej pod lupą: Co zmienia 18. pakiet sankcji wobec Rosji?
06 sie 2025

Nowy, 18. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji radykalnie zaostrza wymogi wobec firm działających w handlu międzynarodowym. Obejmuje nie tylko zakazy eksportowe, lecz także obowiązek aktywnego monitorowania partnerów i kontroli dalszego obrotu towarami. Przedsiębiorstwa muszą pilnie dostosować swoje procedury compliance.
Karol Nawrocki rozpoczyna prezydenturę z konkretnym planem działania: CPK, ulgi podatkowe i wsparcie dla rolników już wkrótce w Sejmie
06 sie 2025

Już w najbliższych dniach do Sejmu trafią pierwsze prezydenckie projekty ustaw zapowiadane jeszcze w kampanii wyborczej przez Karola Nawrockiego, który oficjalnie rozpoczyna swoją pięcioletnią kadencję jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oto szczegóły.

REKLAMA

Co się dzieje z rentą i emeryturą po śmierci? Kiedy można zatrzymać rentę i emeryturę po śmierci?
06 sie 2025

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, po śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę, instytucja wstrzymuje wypłatę świadczenia, ponieważ prawo do niego wygasa. Jednak jeśli emerytura lub renta została wypłacona po śmierci, ale w miesiącu, w którym ta śmierć miała miejsce, nie zawsze trzeba zwracać te środki. W niektórych sytuacjach rodzina może zatrzymać ostatnią wypłatę.
To już dzisiaj: długo wyczekiwana likwidacja „podatku Belki". Oszczędzanie wreszcie stanie się opłacalne
07 sie 2025

Jednym z największych problemów w Polskiej gospodarce jest niski poziom inwestycji prywatnych. Aż 46% Polaków nie posiada żadnych oszczędności – co oznacza, że znaczna część Polaków nie widzi sensu w ich gromadzeniu. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest słynny "podatek Belki". Został on wprowadzony w 2002 r. jako doraźne rozwiązanie na załatanie dziury budżetowej, ale jak to w Polsce zwykle bywa – prowizorka jest najtrwalsza. Nowy Prezydent RP - Karol Nawrocki, zapowiedział że złoży projekt likwidujący podatek Belki już pierwszego dnia sprawowania urzędu.

REKLAMA