REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?

ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 17:34
Adam Kuchta
ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do ZUS wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków, z czego zdecydowaną większość złożyły kobiety. Nowe świadczenie, pozwalające łączyć emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, ma poprawić sytuację finansową seniorów. Jednak nie każdy spełnia wymagania.

rozwiń >

Zainteresowanie rentą wdowią jest gigantyczne i znacznie przerosło oczekiwania. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków. Aż 88 procent złożyły kobiety. To pokazuje skalę potrzeb, ale i liczne nieporozumienia dotyczące zasad przyznawania świadczenia. Tymczasem ZUS już teraz wydał niemal 100 tysięcy decyzji odmownych, a wiele osób może nie wiedzieć, dlaczego nie otrzyma pieniędzy. Sprawdzamy, kto realnie ma szansę na rentę wdowią, co można zyskać, i co stoi na przeszkodzie w jej uzyskaniu.

REKLAMA

Ponad milion wniosków o rentę wdowią już w ZUS. Kobiety dominują, mężczyzn garstka

REKLAMA

Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że do Zakładu wpłynęło już ponad 1 mln 79 tys. wniosków o rentę wdowią. Aż 88 procent złożyły kobiety, a jedynie 12 procent mężczyźni. Te statystyki pokazują wyraźnie, że świadczenie to jest szczególnie ważne właśnie dla kobiet, które po śmierci męża często pozostają z niższą emeryturą i szukają możliwości jej zwiększenia.

Informacja o skali zainteresowania została ujawniona podczas śniadania prasowego w centrali ZUS. Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu, liczby te są bardzo wysokie i świadczą o dużym zapotrzebowaniu społecznym na nowe rozwiązania związane z połączeniem świadczeń.

Czym dokładnie jest renta wdowia i kto może ją otrzymać?

Renta wdowia to świadczenie wynikające ze zbiegu dwóch uprawnień – własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Można ją otrzymać w jednej z dwóch konfiguracji. Albo 100 procent własnego świadczenia i 15 procent świadczenia po współmałżonku, albo odwrotnie – 100 procent po zmarłym i 15 procent własnego. Taki mechanizm określany jest jako zbieg świadczeń i wymaga spełnienia wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę.

Choć świadczenie wydaje się atrakcyjne finansowo, nie każdy może je otrzymać. ZUS dokładnie weryfikuje sytuację życiową i historię emerytalną wnioskujących. W wielu przypadkach kluczowe są nie tylko kwoty świadczeń, ale także wiek, wspólność małżeńska i brak nowego związku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie złożono najwięcej wniosków? Różnice między regionami są spore

REKLAMA

Najwięcej wniosków złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. To duże i gęsto zaludnione regiony, w których seniorzy mają lepszy dostęp do informacji i instytucji. Najmniej zgłoszeń trafiło z województw podlaskiego, lubuskiego i opolskiego. Te różnice regionalne pokazują także nierówny dostęp do wiedzy na temat nowych świadczeń.

Warto zauważyć, że niektóre osoby mogły jeszcze nie złożyć wniosku, bo nie spełniają wszystkich warunków, lub po prostu nie wiedzą o przysługującym im prawie. Dlatego ZUS planuje kolejne działania informacyjne, by dotrzeć do jak najszerszej grupy seniorów.

Kto najczęściej wnioskuje? Wiek ma tu ogromne znaczenie

Najliczniejszą grupę osób ubiegających się o rentę wdowią stanowią seniorzy w wieku od 81 do 90 lat. Do końca lipca 2025 roku ta grupa złożyła ponad 311 tysięcy wniosków. W ogóle aż 73,3 procent wszystkich wnioskodawców to osoby w wieku od 71 do 90 lat – łącznie ponad 784 tysiące ludzi.

Co ciekawe, wśród wnioskodawców znaleźli się także stulatkowie – dokładnie 187 osób. Najstarsza wnioskodawczyni miała aż 106 lat. Z kolei najmłodszy wnioskodawca miał niecałe 22 lata, jednak jego wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełnił podstawowego warunku wieku emerytalnego.

Renta wdowia – jaką konfigurację wybierają kobiety, a jaką mężczyźni?

Z danych ZUS wynika, że aż 69 procent kobiet wybiera konstrukcję: 100 procent renty rodzinnej i 15 procent własnego świadczenia. W przypadku mężczyzn taki wariant pojawia się tylko w 27 procentach przypadków. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk tłumaczy, że wynika to z faktu, iż mężczyźni mają zazwyczaj wyższe własne świadczenia emerytalne – co z kolei wynika z późniejszego wieku emerytalnego i dłuższego stażu pracy.

W praktyce oznacza to, że kobiety częściej korzystają z opcji, która pozwala im uzyskać więcej niż z samej emerytury. Mężczyźni zaś częściej zachowują swoją wyższą emeryturę i dokładają do niej 15 procent po zmarłej małżonce.

Ile można realnie zyskać? Nawet ponad 5600 zł miesięcznie

Zgodnie z przepisami, maksymalna kwota renty wdowiej wynosi 5636,73 zł brutto. To trzykrotność najniższej emerytury obowiązującej w systemie. Taki pułap został osiągnięty w 5 procentach przypadków wniosków złożonych przez kobiety oraz w 8 procentach przypadków mężczyzn.

Dla wielu osób renta wdowia oznacza realny wzrost miesięcznego dochodu. Średni wzrost comiesięcznej wypłaty po przyznaniu renty wdowiej wyniósł aż 353,94 zł. To kwota, która dla wielu emerytów może mieć kluczowe znaczenie w domowym budżecie.

Nie każdy dostanie. Już 94 tysiące decyzji odmownych

Od początku realizacji ustawy ZUS wydał już 94 tysiące decyzji odmownych. Najwięcej – aż 40 tysięcy – dotyczyło przekroczenia maksymalnej dozwolonej kwoty świadczeń. W 24,4 tysiąca przypadków powodem była zbyt wczesna data nabycia prawa do renty rodzinnej. Ponad 34,5 tysiąca odmów wynikało z braku prawa do jednego z wymaganych świadczeń.

Zdarzały się również przypadki odmowy spowodowane brakiem wspólności małżeńskiej, zawarciem nowego związku małżeńskiego lub nieosiągnięciem wieku emerytalnego. Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS Bartosz Gaca zaznaczył, że w 93 procentach przypadków decyzja odmowna wynikała z jednej przyczyny. Tylko dwa wnioski zawierały aż pięć powodów odmowy.

Ogromne wypłaty i wyzwanie organizacyjne dla ZUS

Do końca lipca ZUS wypłacił świadczenia z tytułu renty wdowiej dla ponad 755 tysięcy osób. Łączna wartość tych wypłat to ponad 2 miliardy 433 miliony złotych. Z tej kwoty 264,4 miliona złotych stanowią wypłaty 15-procentowe.

Obsłużenie tak ogromnej liczby wniosków było sporym wyzwaniem logistycznym. ZUS przygotował specjalne oprogramowanie do obsługi świadczenia, a na dodatkowe zadania i nadgodziny pracowników przeznaczył około 23 milionów złotych. Co ciekawe, tylko mniej niż 5 procent wniosków złożono drogą elektroniczną.

Kto jeszcze, oprócz ZUS, wypłaca rentę wdowią?

ZUS obsługuje około 90 procent wszystkich wniosków o rentę wdowią. Pozostałe przypadki są rozpatrywane przez inne organy emerytalno-rentowe – KRUS, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W niektórych sytuacjach świadczenie wypłacane jest z dwóch różnych źródeł.

W takich przypadkach świadczeniobiorca otrzymuje dwie decyzje – jedną z instytucji wypłacającej 15 procent świadczenia i drugą z tej, która wypłaca podstawowe 100 procent.

Komu przysługuje renta wdowia? Trzeba spełnić cztery warunki

Aby otrzymać rentę wdowią, osoba ubiegająca się o świadczenie musi spełnić cztery podstawowe warunki:

  • kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
  • w chwili śmierci małżonka para musi pozostawać we wspólności małżeńskiej,
  • osoba ubiegająca się o świadczenie nie może być w nowym związku małżeńskim.

Oprócz tego, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie może nastąpić wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony – ZUS odmówi wypłaty świadczenia.

Co zrobić w przypadku odmowy? Przysługuje odwołanie

ZUS nie przyzna świadczenia również wtedy, gdy wysokość przynajmniej jednego ze świadczeń wynosi tyle, co limit – czyli trzykrotność najniższej emerytury – lub go przekracza. W takich przypadkach dochodzi do automatycznej odmowy ustalenia zbiegu świadczeń.

W każdej sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję odmowną, przysługuje prawo do odwołania się od niej do sądu. Dla wielu osób warto rozważyć tę drogę, zwłaszcza jeśli istnieją wątpliwości co do interpretacji przepisów lub sposobu ich zastosowania.

Zobacz również:
Powiązane
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Nowa waloryzacja emerytur. Karol Nawrocki proponuje co najmniej 150 zł podwyżki, projekt ustawy już 6 sierpnia
Nowa waloryzacja emerytur. Karol Nawrocki proponuje co najmniej 150 zł podwyżki, projekt ustawy już 6 sierpnia
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
07 sie 2025

Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do ZUS wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków, z czego zdecydowaną większość złożyły kobiety. Nowe świadczenie, pozwalające łączyć emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, ma poprawić sytuację finansową seniorów. Jednak nie każdy spełnia wymagania.
Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.
Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

REKLAMA

To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb
Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Twoje 4 prawa w czasie podróży koleją [Mini poradnik]
06 sie 2025

Masz 4 prawa podczas podróży koleją: prawo do informacji, prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów, prawo do pomocy i prawo do kontynuacji podróży. Co one w praktyce oznaczają? Jeśli potrzebujesz pomocy, bezpłatnie udzieli jej Europejskie Centrum Ochrony Konsumentów.
Tego nie podpiszę! Prezydent Karol Nawrocki stawia sprawę jasno
06 sie 2025

Karol Nawrocki jako nowy prezydent jasno wyznaczył granice swojej kadencji. W orędziu zapowiedział, czego na pewno nie podpisze: podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia euro i legalizacji nielegalnej imigracji. Z kolei CPK i inwestycje strategiczne to projekty, które zamierza aktywnie wspierać.

REKLAMA

To już dziś! Nowy prezydent Karol Nawrocki składa pierwszy projekt ustawy
07 sie 2025

Karol Nawrocki rozpoczął kadencję od mocnego akcentu – już dzisiaj, w czwartek 7 sierpnia złoży projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent zapowiada powrót do „tradycyjnego kształtu” inwestycji i zwołuje Radę Gabinetową, by omówić kluczowe projekty rozwojowe i stan finansów państwa.
Eksport jeszcze bardziej pod lupą: Co zmienia 18. pakiet sankcji wobec Rosji?
06 sie 2025

Nowy, 18. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji radykalnie zaostrza wymogi wobec firm działających w handlu międzynarodowym. Obejmuje nie tylko zakazy eksportowe, lecz także obowiązek aktywnego monitorowania partnerów i kontroli dalszego obrotu towarami. Przedsiębiorstwa muszą pilnie dostosować swoje procedury compliance.

REKLAMA