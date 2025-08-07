REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. zasiłku pogrzebowego. Uproszczone procedury uzyskania zasiłku. Senat za przyjęciem nowelizacji bez poprawek

7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. zasiłku pogrzebowego. Uproszczone procedury uzyskania zasiłku. Senat za przyjęciem nowelizacji bez poprawek

07 sierpnia 2025, 17:50
Marta Pawłowska
oprac. Marta Pawłowska
pogrzeb, zasiłek pogrzebowy
pogrzeb, zasiłek pogrzebowy
Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. łatwiej i szybciej będzie można uzyskać zasiłek pogrzebowy. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy upraszczającą procedury i skracającą czas wypłaty świadczenia. ZUS nie będzie musiał wydawać decyzji, jeśli koszty pogrzebu poniesie jedna osoba z rodziny. Jednocześnie zasiłek wzrośnie do 7 tys. zł.

Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji upraszczającej zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego. Ustalenie prawa do tego zasiłku nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba, członek rodziny zmarłego.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek jednogłośnie zagłosowało 92 senatorów. Teraz trafi na biurko prezydenta.

ZUS nie zawsze wyda decyzję o zasiłku

Deregulacja przedłożona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, iż ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba – członek rodziny zmarłego.

Szybsza wypłata pieniędzy – tylko 14 dni

Nadal decyzja będzie wydawana przez ZUS, gdy koszty pogrzebu zostaną poniesione przez więcej niż jedną osobę albo przez podmiot, np. pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat albo Kościół lub związek wyznaniowy. Taką dzielącą zasiłek proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu decyzję Zakład będzie wydawał maksymalnie 14 dni po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności.

Nowelizacja skraca też maksymalny czas wypłaty zasiłku – będzie to 14 dni, a nie jak obecnie 30 dni. Zmiana da też możliwość wypłaty zasiłku bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego upoważnionego przez osobę uprawnioną do jego uzyskania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podczas prac nad nowelizacją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreślał, że nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą wniosek w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego będzie mógł zostać złożony bezpośrednio do organu rentowego lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.

Ważne

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. (PAP)

kblu/ joz/

