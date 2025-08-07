REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 8 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?

8 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 17:26
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Od 1 sierpnia 2025 wnioski o 2 ważne świadczenia
Od 1 sierpnia 2025 wnioski o 2 ważne świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 sierpnia 2025 roku można składać wnioski o dwa popularne świadczenia finansowe. Dla niektórych to szansa nawet na dodatkowe 1000 zł wsparcia. Kto może skorzystać, jakie są warunki i do kiedy trzeba złożyć wniosek? Odpowiadamy krok po kroku.

rozwiń >

Zasiłki rodzinne 2025 plus dodatki

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2025 lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2025 do 31 sierpnia. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października.

REKLAMA

Wniosek można złożyć również w trakcie trwania okresu zasiłkowego, ale wtedy wypłacany  on będzie od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października.

Kwoty zasiłku rodzinnego 2025:

  • 95 zł na dziecko do 5 lat,
  • 124 zł na dziecko do 18 lat,
  • 135 zł na uczące się do 24 lat.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie;
  • samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia i do ukończenia 24. roku życia wynosi 110 zł;
  • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko.

Kto może składać wniosek o zasiłek rodziny? 

Pieniądze przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wnioski można składać przez: 

  • Emp@tię
  • ePUAP
  • mZUS
  • bankowość elektroniczną
  • w gminie/MOPS osobiście lub pocztą (w formie papierowej).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2025

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego również można składać elektronicznie od 1 lipca 2025, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2025. Maksymalna wypłata świadczenia alimentacyjnego wynosi do 1000 zł.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie alimentacyjne?

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do alimentów, których egzekucja się nie powiodła, Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto. Obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

Dla kogo świadczenie alimentacyjne?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jak złożyć wniosek o  świadczenie alimentacyjne?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać:

  • drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

KOMPLET: Kodeks pracy 2025 + Wideoszkolenie: Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025

Powiązane
1600 zł od ZUS w sierpniu 2025! Podwójne 800 plus trafi na konta rodziców
1600 zł od ZUS w sierpniu 2025! Podwójne 800 plus trafi na konta rodziców
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS przeliczy świadczenia (osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach czerwcowych) z urzędu – bez wniosków. Wypłaty w nowej wysokości od 2026 roku. Senat za
07 sie 2025

Od 2026 roku ZUS przeliczy świadczenia osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o wyrównanie strat wynikających z dawnych przepisów, które nie uwzględniały waloryzacji kwartalnych. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek i czeka teraz na podpis prezydenta.
7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. zasiłku pogrzebowego. Uproszczone procedury uzyskania zasiłku. Senat za przyjęciem nowelizacji bez poprawek
07 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. łatwiej i szybciej będzie można uzyskać zasiłek pogrzebowy. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy upraszczającą procedury i skracającą czas wypłaty świadczenia. ZUS nie będzie musiał wydawać decyzji, jeśli koszty pogrzebu poniesie jedna osoba z rodziny. Jednocześnie zasiłek wzrośnie do 7 tys. zł.
ZUS zalała lawina wniosków o rentę wdowią. Ponad milion osób chce połączyć świadczenia, ale tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
07 sie 2025

Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do ZUS wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków, z czego zdecydowaną większość złożyły kobiety. Nowe świadczenie, pozwalające łączyć emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, ma poprawić sytuację finansową seniorów. Jednak nie każdy spełnia wymagania.
Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
07 sie 2025

Resort cyfryzacji zapowiada przełom w opodatkowaniu gigantów technologicznych. Już za dwa tygodnie poznamy koncepcję podatku cyfrowego, który ma objąć takie firmy jak Google, Meta czy Amazon. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla: „Big Techy muszą płacić sprawiedliwie”.

REKLAMA

Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.
Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów chce zakończyć nadużycia z przedawnieniem podatków. Nowe zasady już w 2026 roku
07 sie 2025

W nowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów chce zlikwidować możliwość zawieszania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. O szczegółach zmian mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

REKLAMA