Nie wierzyli jej, a dziś świętuje! Emerytka wygrała fortunę z ZUS. Czy i Ty odzyskasz swoje pieniądze?

Gdański Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok, który może zmienić zasady gry dla tysięcy seniorów! Emerytka, której emerytura przez lata była zaniżona, wygrała sprawę, uzyskując znaczną podwyżkę świadczenia oraz jednorazowe 30 000 zł wyrównania. Sprawdź, na czym polegał ten precedens i co możesz zrobić, by sprawdzić swoją emeryturę!

ZUS przegrywa w sądzie: Kto wygrał i o ile wzrośnie emerytura?

Sprawa, która może wstrząsnąć systemem emerytalnym w Polsce, dotyczyła emerytki, która po zakończeniu kariery zawodowej i przejściu na wcześniejszą emeryturę (w 2006 roku), a następnie na emeryturę zwykłą (w 2017 roku), zauważyła drastyczne obniżenie swojego świadczenia. Zamiast spodziewanego wzrostu, jej emerytura po konwersji na świadczenie powszechne okazała się znacznie niższa.

Po wieloletniej walce i negatywnych decyzjach ZUS, kobieta postanowiła dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok korzystny dla emerytki, nakazując ZUS ponowne przeliczenie świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odwołał się od tej decyzji, jednak Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Orzeczenie jest prawomocne i stanowi precedens.

Dzięki temu wyrokowi emerytura kobiety wzrośnie o około 700-768 zł miesięcznie, a także otrzyma ona jednorazowe wyrównanie w wysokości niemal 30 000 zł za lata pobierania zaniżonego świadczenia.

Dlaczego ZUS zaniżał emerytury? Kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Podstawą, na której opierają się roszczenia wielu emerytów, jest praktyka ZUS polegająca na pomniejszaniu podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwoty już wypłacone z tytułu wcześniejszej emerytury. Przepisy te zostały uznane za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 czerwca 2024 roku.

Mimo że wyrok TK nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw (co wstrzymuje automatyczne zmiany w ZUS), to stanowi on silną podstawę prawną do dochodzenia swoich praw w sądzie. Sytuacja dotyczy przede wszystkim tych seniorów, którzy skorzystali z wcześniejszej emerytury (np. pomostowej, nauczycielskiej) przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a następnie przeszli na emeryturę powszechną.

Szacuje się, że zaniżanie świadczeń mogło dotknąć od 150 000 do 200 000 osób w Polsce. Każdy z tych emerytów może potencjalnie mieć prawo do podwyższenia swojej emerytury i odzyskania znacznych kwot zaległego świadczenia.

Ty też możesz wygrać z ZUS! Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Jeśli Twoja historia emerytalna jest podobna: pobierałeś wcześniejszą emeryturę, a potem przeszedłeś na tradycyjne świadczenie, istnieje duża szansa, że Twoja emerytura również jest zaniżona. Oto co możesz zrobić:

Złóż wniosek o ponowne przeliczenie emerytury do ZUS: To pierwszy i niezbędny krok. W piśmie (może to być wniosek lub podanie) jasno zaznacz, że prosisz o ponowne przeliczenie emerytury w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (sygn. SK 140/20). Możesz również wskazać na analogię do sprawy zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (choć nie podajesz konkretnych sygnatur w ZUS). Czekaj na decyzję ZUS: ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Biorąc pod uwagę brak publikacji wyroku TK, możesz spodziewać się decyzji odmownej. Odwołaj się do sądu: W przypadku negatywnej decyzji ZUS, masz miesiąc od daty jej doręczenia na złożenie odwołania do sądu okręgowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. To właśnie droga sądowa jest obecnie kluczowa do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Rozważ pomoc prawnika: Sprawy z ZUS bywają skomplikowane. Kancelarie specjalizujące się w prawie ubezpieczeń społecznych oferują wstępne konsultacje, podczas których ocenią Twoje szanse i pomogą w przygotowaniu dokumentów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaniżone emerytury

Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że ZUS sam podwyższy emerytury?

Nie. Dopóki wyrok TK nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, ZUS nie będzie miał podstawy prawnej do automatycznego przeliczania emerytur. Konieczna jest indywidualna interwencja – złożenie wniosku i ewentualne odwołanie sądowe.

Jakie kwoty mogę odzyskać?

Kwoty są indywidualne. Zależą od okresu, przez jaki pobierałeś zaniżone świadczenie, oraz od wysokości pierwotnej emerytury. Kwota zasądzona 30 000 zł to wyrównanie za lata wstecz.

Czy muszę mieć orzeczenie sądowe, żeby odwołać się do sądu?

Nie. Odwołanie do sądu możesz złożyć na podstawie decyzji odmownej ZUS po Twoim wniosku o przeliczenie emerytury.

Czy sprawa w sądzie jest skomplikowana?

Takie sprawy wymagają znajomości przepisów i precedensów. Dlatego wielu seniorów decyduje się na wsparcie prawnika. Warto jednak pamiętać, że koszty sądowe w sprawach ubezpieczeniowych są często niskie lub ich nie ma (np. nie płaci się za złożenie odwołania).

Czy jest jakiś termin na złożenie wniosku?

Nie ma sztywnych terminów na złożenie wniosku o przeliczenie emerytury. Jednakże, aby odzyskać jak najwięcej zaległości, warto działać jak najszybciej.

Walcz o swoje należności!

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oparty na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, stanowi przełomowy moment dla tysięcy polskich emerytów. To jasny sygnał: jeśli Twoja emerytura została zaniżona przez mechanizm potrącania wcześniej wypłaconych świadczeń, masz realne szanse na jej podwyższenie i odzyskanie zaległych kwot. Nie czekaj, aż ZUS sam się z Tobą skontaktuje. Złóż wniosek i walcz o sprawiedliwość.