Dzień Ojca 2025. Sprawdź, co ojcom przysługuje z ZUS, KRUS i urzędów. Wielu wciąż nie korzysta z tych świadczeń

23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. To dobra okazja, by przypomnieć, że także ojcowie mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe i prawne. Choć najczęściej mówi się o przywilejach matek, to właśnie ojcom przysługują liczne świadczenia, ulgi i dni wolne i od ZUS, KRUS i pracodawców.

1. Zasiłek ojcowski – nawet 1 200 zł miesięcznie

Każdy ojciec, który jest ubezpieczony w ZUS, ma prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, który można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W tym czasie ZUS wypłaca zasiłek ojcowski w wysokości 100% wynagrodzenia. To oznacza nawet ponad 1 000 zł netto za tydzień.

2. Urlop rodzicielski dla ojców – nie tylko dla matek

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy: 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest przeznaczone wyłącznie dla ojca dziecka. Jeśli nie zostaną wykorzystane – przepadają. Urlop jest płatny (70% podstawy) i dostępny niezależnie od tego, czy matka dziecka z niego korzysta.

3. Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne

Wspólne rozliczenie z dzieckiem, ulga na dzieci, dodatek wychowawczy 800+, świadczenia z MOPS i PCPR – to wszystko obejmuje również ojców, także tych samotnie wychowujących dzieci. Co więcej, ojcowie prowadzący działalność gospodarczą mogą korzystać z tych samych preferencji co matki – w tym zawieszenia składek ZUS na czas urlopu rodzicielskiego.

4. Ojcowie na wsi – wsparcie z KRUS

Rolnicy zgłoszeni do KRUS również mogą korzystać z zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich, choć obowiązują tu nieco inne zasady. Od 2023 r. zasiłek macierzyński z KRUS obejmuje również ojców adopcyjnych i zastępczych.

5. Dwa dni opieki na dziecko – płatne i gwarantowane

Każdy ojciec zatrudniony na umowie o pracę ma prawo do 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem do 14. roku życia w każdym roku kalendarzowym. Urlop ten jest w pełni płatny i nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego.

6. Dofinansowanie wakacji z ZFŚS

Jeśli ojciec jest zatrudniony w firmie posiadającej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), może ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci – tzw. wczasy pod gruszą lub kolonie. Wysokość wsparcia zależy od dochodów i polityki firmy, ale często wynosi od 500 do nawet 2000 zł na dziecko.

Podsumowanie: Co ojcu przysługuje?

Z okazji Dnia Ojca przygotowaliśmy zestawienie 6 kluczowych form wsparcia, z których mogą korzystać ojcowie w Polsce – niezależnie od tego, czy pracują na etacie, prowadzą działalność, czy są rolnikami. Wiele z tych świadczeń wypłacanych jest automatycznie lub po złożeniu prostego wniosku. Oto najważniejsze:

Świadczenie / uprawnienie Komu przysługuje? Ile wynosi? Urlop ojcowski Każdemu ojcu-pracownikowi 14 dni, 100% pensji Urlop rodzicielski (9 tygodni) Tylko dla ojca, nieprzenoszalny 70% wynagrodzenia Zasiłek macierzyński z KRUS Rolnicy (także adopcyjni, zastępczy) ok. 1 500–2 000 zł/mies. Ulgi i świadczenia rodzinne Wszyscy ojcowie 800+, ulgi, zasiłki 2 dni opieki na dziecko Ojcowie zatrudnieni na umowę o pracę Pełnopłatne dni wolne Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS Pracujący ojcowie, w firmach z funduszem Nawet 2000 zł na dziecko

Dzień Ojca to nie tylko laurka. To także konkretne prawa i pieniądze

W Polsce co roku z urlopu ojcowskiego korzysta tylko ok. 15–20% ojców. Wielu nie wie, że przysługują im również inne świadczenia, jak dofinansowanie wakacji dzieci, pomoc z funduszu alimentacyjnego czy świadczenia opiekuńcze dla ojców dzieci z niepełnosprawnościami.

Warto znać swoje prawa i korzystać z tego, co się należy. Nie tylko w Dzień Ojca.

FAQ – najczęściej zadawane pytania przez ojców

1. Czy urlop ojcowski można wykorzystać na raty?

Tak. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części – każda po 7 dni. Ważne, aby całość została wykorzystana do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.

2. Czy ojciec prowadzący działalność gospodarczą też może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Tak. Przedsiębiorca opłacający dobrowolne składki chorobowe w ZUS może otrzymać zasiłek za czas przebywania na urlopie rodzicielskim. Wysokość świadczenia zależy od podstawy wymiaru składek.

3. Czy samotny ojciec ma prawo do 800+ i ulgi na dziecko?

Tak. Samotni ojcowie mają takie same prawa jak matki – mogą otrzymywać 800+, korzystać z ulgi podatkowej oraz wspólnie rozliczać się z dzieckiem, jeśli są jego jedynym opiekunem.

4. Czy świadczenia z KRUS dla ojców trzeba oddzielnie wnioskować?

Tak. W przeciwieństwie do ZUS, w KRUS należy złożyć wniosek o zasiłek macierzyński. Formularze dostępne są na stronie krus.gov.pl lub w oddziale KRUS.

5. Czy można łączyć 2 dni opieki na dziecko z innym urlopem?

Tak, dni opieki na dziecko można wykorzystać osobno lub połączyć z urlopem wypoczynkowym – decyzja należy do pracownika. Co ważne, te dni są pełnopłatne i nie zmniejszają limitu urlopu.