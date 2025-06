Niewiarygodne! ZUS daje 6600 zł! Odbierz swój dodatek – wystarczy 1 warunek!

Czy wiesz, że możesz otrzymywać od ZUS co miesiąc dodatek honorowy 6600 zł brutto? To znacząca kwota, która może poprawić domowy budżet, a co najlepsze – przysługuje niemal bez formalności i dożywotnio. Brzmi niewiarygodnie? Dowiedz się, co trzeba zrobić, by te pieniądze regularnie wpływały na Twoje konto.

Dodatek honorowy to specjalne, dożywotnie świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ukończyły 100 lat. Środki trafiają co miesiąc na konto, a ich wysokość waloryzuje się co roku 1 marca, podobnie jak emerytury i renty (infor.pl). Jego zasady regulowane są odpowiednimi przepisami.

Warto podkreślić, że dodatek honorowy jest przyznawany niezależnie od pobieranej emerytury czy renty. Nie ma on wpływu na inne świadczenia i nie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów poza samym osiągnięciem jubileuszowego wieku.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

Zastanawiasz się, na jaką konkretnie kwotę mogą liczyć stulatkowie? Oto szczegóły dotyczące wysokości świadczenia honorowego w 2025 roku, które ZUS wypłaca co miesiąc.

6 589,67 zł brutto – to dokładna stawka po waloryzacji 1 marca 2025 r. (zaokrąglana w komunikatach do 6 600 zł). To o 343,54 zł więcej niż przed waloryzacją.

Uwaga: Kwota brutto podlega pobraniu zaliczki na PIT oraz składki zdrowotnej, dlatego "na rękę" stulatkowie otrzymują około 5 400 zł netto.

Aby otrzymać dodatek, należy spełnić tylko jeden kluczowy warunek:

Ukończone 100 lat (decyduje data urodzenia w akcie stanu cywilnego).

Nie liczą się: wysokość dotychczasowej emerytury, staż pracy ani okresy składkowe.

Procedura krok po kroku

Zastanawiasz się, jakie dokumenty do dodatku dla 100-latków są potrzebne? Oto procedura:

Sytuacja seniora Co trzeba zrobić? Pobiera już emeryturę/rentę z ZUS Nic. ZUS ustala prawo z urzędu i wypłaca dodatek od miesiąca ukończenia 100 lat. Nigdy nie pobierał świadczeń z ZUS Złożyć odpis aktu urodzenia (formularz ESH w najbliższej placówce lub online).

Termin wypłaty

Dodatek trafia razem z regularną emeryturą albo w wybranym przez ZUS terminie wypłat. Pierwsza transza może pojawić się w miesiącu następnym po ukończeniu 100 lat.

Ile osób korzysta ze świadczenia?

Według danych GUS, w Polsce żyje około 7000 stulatków, a liczba ta rośnie z roku na rok. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2060 r. może ich być ponad 69 000.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Ile wynosi dodatek dla stulatków "na rękę" (netto)?

Kwota brutto podlega opodatkowaniu (zaliczka na PIT) oraz potrąceniu 9% składki zdrowotnej. Z tego względu "na rękę" stulatkowie otrzymują około 5 400 zł netto (na podstawie przykładowego wyliczenia dla kwoty brutto 6 590 zł).

Tak, od brutto potrącana jest zaliczka PIT i 9% składki zdrowotnej.

Nie – dodatek honorowy nie jest wliczany do kryteriów przyznawania dodatkowych świadczeń.

Nie, prawo wygasa z chwilą śmierci świadczeniobiorcy.