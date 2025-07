Niepełnosprawność intelektualna – kto może dostać orzeczenie i na jakie wsparcie liczyć w Polsce?

Niepełnosprawność intelektualna to trwałe zaburzenie rozwoju poznawczego, które ogranicza zdolność do samodzielnego życia, nauki i funkcjonowania społecznego. W polskim systemie prawnym podlega formalnemu orzekaniu i wiąże się z dostępem do szeregu form wsparcia – od edukacji i rehabilitacji, po świadczenia finansowe i pomoc instytucjonalną.