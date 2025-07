Renta rodzinna po zmarłym małżonku to dla wielu jedyne źródło utrzymania – teraz ma się to zmienić. W 2025 roku wchodzi w życie nowy model renty wdowiej, który pozwoli łączyć ją z własną emeryturą lub rentą. Co z limitem dochodowym? Czy wszyscy wdowcy i wdowy skorzystają na nowych przepisach? Wyjaśniamy krok po kroku: kto może liczyć na wsparcie, co się zmienia dla osób z niepełnosprawnością i jak obliczyć wysokość świadczenia. Sprawdź, czy renta wdowia w 2025 roku należy się również Tobie.