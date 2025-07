Lista 150 chorób, które automatycznie uprawniają do wskazań w punktach 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności, to prawdziwe ułatwienie dla chorych i ich rodzin. Oznacza to, że osoby z tymi schorzeniami – po potwierdzeniu diagnozy – zyskują prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społecznej i zawodowej, bez konieczności szczegółowego udowadniania swojej niesamodzielności.

W polskim systemie orzekania o niepełnosprawności zachodzą ważne zmiany. Od 11 czerwca 2025 roku życie wielu osób zmagających się z najcięższymi, przewlekłymi schorzeniami ma stać się łatwiejsze. Wszystko za sprawą specjalnej listy 208 chorób, w tym 150 schorzeń, które automatycznie kwalifikują do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej opieki i pierwszeństwa w rehabilitacji. To duży krok w stronę odciążenia chorych i ich rodzin od ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia.

REKLAMA

Koniec z cyklicznymi wizytami? Nowa lista chorób

REKLAMA

Do tej pory wiele osób z ciężkimi, często genetycznymi lub neurodegeneracyjnymi chorobami musiało cyklicznie stawiać się przed komisjami lekarskimi, by odnawiać orzeczenie o niepełnosprawności. To proces frustrujący i obciążający zarówno dla chorych, jak i dla systemu. Nowe przepisy, które weszły w życie 11 czerwca 2025 roku, mają to zmienić.

Wprowadzona lista to katalog medycznych jednostek chorobowych, które ze względu na swój charakter – rzadkość, genetyczne podłoże, jednorodny i niezmienny przebieg oraz brak rokowań na poprawę – automatycznie uzasadniają przyznanie konkretnych uprawnień. Dzięki temu proces orzekania ma być szybszy, bardziej spójny i mniej stresujący. Warto zaznaczyć, że dla osób powyżej 16. roku życia z chorobami z tego katalogu orzeczenie wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat, a dla dzieci do ukończenia 16. roku życia – do ukończenia 16. roku życia.

W praktyce oznacza to znaczące odciążenie dla pacjentów i ich rodzin. Osoby z diagnozą choroby objętej nową listą nie będą musiały co roku lub co kilka lat przechodzić stresujących komisji i zbierać obszernej dokumentacji medycznej. Zamiast tego, po początkowym potwierdzeniu diagnozy i stanu zdrowia, ich orzeczenie będzie ważne przez znacznie dłuższy czas. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie większej stabilności i bezpieczeństwa osobom, których stan zdrowia jest trwale i znacząco naruszony, eliminując niepotrzebną biurokrację i pozwalając skupić się na leczeniu i rehabilitacji.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej opieki i rehabilitacji?

Jeśli Twoja choroba znajduje się na liście 150 schorzeń, po potwierdzeniu diagnozy możesz liczyć na automatyczne włączenie do orzeczenia o niepełnosprawności dwóch kluczowych wskazań:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Punkt 7 orzeczenia: Prawo do stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. To istotne wskazanie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Otwiera ono drogę do takich świadczeń jak dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny (w zależności od kryteriów), a także dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych czy usług opiekuńczych. Umożliwia też opiekunom ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne. Punkt 8 orzeczenia: Uprawnienie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ) lub pierwszeństwo w skierowaniu do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wskazanie to podkreśla potrzebę kompleksowego wsparcia w powrocie do aktywności, zarówno społecznej, jak i zawodowej. WTZ oferują wsparcie w rozwoju umiejętności społecznych i zawodowych, a dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej z PFRON jest kluczowy dla osób dążących do samodzielności lub podjęcia zatrudnienia chronionego.

Automatyczne przyznanie tych wskazań oznacza znacznie szybszy i mniej skomplikowany dostęp do szerokiego zakresu wsparcia, bez konieczności szczegółowego udowadniania stopnia dysfunkcji w poszczególnych obszarach życia.

Pełna lista 150 chorób dających prawo do opieki i rehabilitacji (punkt 7 i 8)

Lista skupia się głównie na rzadkich chorobach genetycznych, wadach wrodzonych oraz poważnych schorzeniach neurodegeneracyjnych i wieloukładowych, które z natury rzeczy prowadzą do trwałej i znacznej niepełnosprawności. Oto pełny wykaz 150 schorzeń uprawniających automatycznie do wskazań w punkcie 7 (prawo do stałej opieki) i 8 (pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) orzeczenia.

Achondroplazja Zespół Aicardi'ego-Goutières Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna Zespół Alpersa-Huttenlochera Alfa- i beta-mannozydoza Zespół Alströma Zespół Angelmana Zespół Aperta Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych Ataksja-teleangiektazja Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza Zespół Bardeta-Biedla Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem Zespół CHARGE Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 Dysplazja kampomeliczna Choroba Canavan Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD) Zespół Cockayne Zespół Coffina-Lowry'ego Wrodzony brak ramienia i przedramienia Wrodzone zaburzenie glikozylacji Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 Zespół Cornelia de Lange Mukowiscydoza Zespół Dravet (związany z SCN1A) Zespół Dubowitza Dystrofia mięśniowa Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka Sekwencja deformacyjna akinezji płodu Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X Zespół Frasera Ataksja Friedreicha Zespół Frynsa Gangliozydoza GM1 Gangliozydoza GM2 Choroba Gauchera Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia Holoprozencefalia Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego Izolowana anencefalia/exencefalia Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa Kwasica izowalerianowa Choroba Huntingtona postać młodzieńcza Zespół Kabuki Choroba Krabbego Krabbe Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa Zespół Larsena Wrodzona ślepota Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Choroba Lebera "plus" Zespół Leigha Zespół Lesch-Nyhana Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem Zespół Meckela Choroba Menkesa Leukodystrofia metachromatyczna Zespół Millera-Diekera Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej Zespół Mowata-Wilson Mukolipidoza (grupa chorób) Mukopolisacharydoza (grupa chorób) Miopatia nemalinowa Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B Wady cewy nerwowej Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka Zespół Nijmegen Nieimmunologiczny obrzęk płodu Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) Zespół płetwistości Zespół Pradera-Willi'ego Postępujące porażenie nadjądrowe Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny Kwasica propionowa Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy Padaczka pirydoksynozależna Niedobór karboksylazy pirogronianowej Choroba Refsuma Obustronna agenezja nerek Zespół Retta Zespół Rubinsteina-Taybi'ego Zespół Seckela Syrenomelia Zespół Smitha-Lemliego-Opitza Zespół Smith-Magenis Zespół Sotosa Choroba Taya-Sachsa Dysplazja tanatoforyczna Triploidia Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej Zespół Walkera-Wartburga Zespół Williamsa Zespół Wolfa-Hirschhorna Zespół Wolframa Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X Zespół Kleefstry Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) Synaptopatie Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A Zespół Cri du Chat (delecja 5p) Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2 Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną Zespół Phelan-McDermid Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera Zespół Schinzela-Giediona Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a Mnogi niedobór sulfataz Zespół Coffina-Siris Zespół Koolen'a-de Vries'a Zespół Ohdo Zespół Pitta-Hopkinsa Zespół Bainbridge’a-Ropersa Zespół Bohringa-Opitza Zaburzenia glikozylacji (CDG) Zespół Schaafa-Yang Zespół Alazami'ego Zespół Blooma Zespół Warszawski Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna Zespół Ondyny Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau) Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) Zespół Robertsa Schizencefalia Zespół KBG Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD) Zespół Costello powiązany z HRAS

Jak sprawdzić, czy Twoja choroba jest na liście?

REKLAMA

Jeśli masz zdiagnozowaną którąkolwiek z powyższych chorób lub inne poważne, genetycznie uwarunkowane schorzenie, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Lekarz będzie najlepiej zorientowany w najnowszych przepisach i będzie mógł ocenić, czy Twoja diagnoza kwalifikuje Cię do ubiegania się o orzeczenie na podstawie tej nowej listy.

Pamiętaj: Najważniejsza jest dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę. Nawet jeśli Twojej choroby nie ma na tej konkretnej liście, nadal masz prawo ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności na zasadach ogólnych, przedstawiając dokumenty potwierdzające Twoje ograniczenia w funkcjonowaniu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Masz wątpliwości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące nowej listy 150 chorób i orzeczeń o niepełnosprawności!

1. Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane na stałe?

Orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane na stałe, jeśli stan zdrowia osoby ubiegającej się o nie nie rokuje poprawy, a niepełnosprawność ma charakter trwały i nieodwracalny. Dotyczy to najczęściej schorzeń genetycznych, wrodzonych, neurodegeneracyjnych lub takich, które zgodnie z wiedzą medyczną nie ulegają poprawie mimo leczenia. Decyzję każdorazowo podejmuje komisja, kierując się dokumentacją medyczną i oceną funkcjonalną. W przypadku dzieci orzeczenia wydaje się maksymalnie do ukończenia 16. roku życia – nie ma możliwości uzyskania orzeczenia „na stałe”.

2. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności otwiera dostęp do wielu świadczeń, ulg i form wsparcia, w tym m.in.:

dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna,

dofinansowań z PFRON (np. do zakupu sprzętu, likwidacji barier),

ulgi rehabilitacyjnej w PIT,

ulg komunikacyjnych i pierwszeństwa w rehabilitacji społeczno-zawodowej,

wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością,

możliwości korzystania z warsztatów terapii zajęciowej (WTZ),

wcześniejszej emerytury (w niektórych przypadkach).

Zakres uprawnień zależy od stopnia niepełnosprawności oraz wskazań zawartych w orzeczeniu (np. punkt 7 lub 8).

3. Czy moja choroba kwalifikuje do orzeczenia bez osobistego stawiennictwa?

Nie. Katalog 150 chorób ułatwia proces orzekania i gwarantuje automatyczne wpisanie wskazań w punktach 7 i 8, ale nie zwalnia z obowiązku osobistego stawiennictwa przed komisją lekarską. Komisja nadal musi ocenić Twój aktualny stan zdrowia i funkcjonalność na podstawie badania oraz dokumentacji.

4. Czy osoby z chorobą z listy 150 muszą co roku odnawiać orzeczenie?

Nie, to właśnie jedna z kluczowych zmian! Dla osób powyżej 16. roku życia z chorobami z tej listy orzeczenie wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat. W przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie wydawane jest do ukończenia 16. roku życia. Ma to znacząco odciążyć osoby chore i ich rodziny od częstych wizyt na komisjach.

5. Jakie dokumenty trzeba przedstawić przy chorobie z tej listy?

Podstawą jest pełna i aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę choroby, która znajduje się na liście 150 schorzeń. Obejmuje to m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, wyniki badań genetycznych, wypisy ze szpitali, opisy badań obrazowych (RTG, MRI), historię leczenia. Im dokładniejsza dokumentacja, tym sprawniej przebiegnie proces orzekania.

Wprowadzenie listy 150 chorób to ważna zmiana, która ma ułatwić życie wielu osobom zmagającym się z przewlekłą i ciężką niepełnosprawnością, zapewniając im szybszy i mniej biurokratyczny dostęp do niezbędnego wsparcia. Pamiętaj, aby zawsze konsultować się z lekarzem prowadzącym w sprawie swojej diagnozy i przygotowania dokumentacji.

Udostępnij ten artykuł osobom, które mogą tego potrzebować!