ZUS przygotowuje się do wypłaty wyrównania świadczenia 800 plus. W lipcu kwotę 1600 zł otrzymają osoby, które złożyły wniosek o 800 plus w maju, pomimo że już wcześniej pobierały to świadczenie i nie złożyły wniosku na kolejny okres do końca kwietnia. Analogicznie, w sierpniu wyrównanie dostaną ci, którzy złożyli wniosek w czerwcu.

Wyrównanie świadczenia 800 plus w 2025 roku. Kto dostanie 1600 zł od ZUS w lipcu? I kiedy dokładnie?

Rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy świadczenia 800 plus, trwający od czerwca 2025 do 31 maja 2026. ZUS, który od 1 lutego 2025 przyjmował wnioski na ten okres, wypłaca świadczenie w dziesięciu różnych terminach w ciągu miesiąca.

Świadczenie 800 plus

Program "Rodzina 800 plus" to polskie świadczenie wychowawcze, które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Kluczowe informacje o programie 800 plus

Okres świadczeniowy: trwa od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026 roku.

Wnioski: należy składać elektronicznie (przez platformę PUE/eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną).

Termin składania wniosków: aby otrzymać świadczenie bez przerwy, wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia. Wnioski złożone w maju skutkują wypłatą świadczenia za czerwiec do końca lipca. Wnioski złożone w czerwcu dają prawo do wyrównania za wcześniejsze miesiące, ale po 30 czerwca nie będzie wyrównania za okres wsteczny – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Dodatkowo, trwają dyskusje i propozycje wprowadzenia podobnych świadczeń dla seniorów lub osób w wieku około 50 lat, które wychowały i wychowują pracujące dzieci płacące podatki, jednak na razie nie ma konkretnych regulacji w tym zakresie.

Wyrównania dla spóźnionych wnioskodawców

Aby zachować ciągłość wypłat 800 plus, dotychczasowi beneficjenci musieli złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia. Osoby, które spóźniły się z wnioskiem, otrzymają wyrównanie:

Wnioski złożone w maju: Beneficjenci otrzymają w lipcu świadczenie wraz z wyrównaniem w wysokości 1600 zł (za czerwiec i lipiec).

Wnioski złożone w czerwcu: Świadczenie zostanie przyznane w sierpniu z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Jeśli wniosek o 800 plus został złożony po 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Jednak prawo to nie będzie przysługiwać wcześniej niż od dnia narodzin dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zmiany w 800 plus od 2025 roku

Świadczenie 800 plus jest wypłacane na każde dziecko do 18. roku życia. Od 1 czerwca 2025 roku obowiązuje nowy wymóg: dziecko, na które wypłacane jest świadczenie, musi kształcić się w polskich placówkach edukacyjnych i zamieszkiwać w Polsce. Zmiana ta ma na celu zapobieganie pobieraniu świadczeń na dzieci, które nie spełniają tych kryteriów. ZUS będzie kontrolował, czy dzieci faktycznie realizują obowiązek edukacyjny w polskich szkołach.

Terminy wypłat 800 plus

ZUS wypłaca 800 plus w 10 stałych terminach w ciągu miesiąca. Harmonogram wypłat wygląda następująco:

2. dzień miesiąca,

4. dzień miesiąca,

7. dzień miesiąca,

9. dzień miesiąca,

12. dzień miesiąca,

14. dzień miesiąca,

16. dzień miesiąca,

18. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

22. dzień miesiąca.

Jeśli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, ZUS przelewa środki wcześniej, w najbliższym możliwym terminie. Termin otrzymania świadczenia zależy od daty złożenia wniosku.