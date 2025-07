Dają prawie 2 tysiące co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy o tym wiedzą. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Zrezygnowały z pracy, żeby wychowywać gromadkę dzieci, albo w ogóle nie były zatrudnione. Po tych wszystkich latach ciężkiej harówki w domu nie miały żadnego prawa do emerytury. To się zmieniło kilka lat temu. Od 2029 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane matczyne emerytury. Nie każdy jednak może skorzystać z takiego rozwiązania. Żeby otrzymać comiesięczny przelew na bankowe konto, trzeba spełnić określone wymogi.

Darmowa, ciężka praca w domu

Mówi się o nich, że „siedzą w domu” i zajmują się dziećmi, a przecież to ciężka praca. To dlatego sześć lat temu rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował, że chce zapewnić emerytury matkom przynajmniej czwórki dzieci.

Z wieloletnią pracą w domu, na rzecz rodziny, nie wiązały się dotychczas żadne gwarancje bezpieczeństwa na starość, w postaci na przykład świadczeń – argumentowało wówczas ministerstwo rodziny, pracy i polityki. Dlatego decyzja matki czy ojca, by całą energię życiową przekierować na rodzinę i wychowanie dzieci, była dla nich wybitnie trudna, bo niosła ze sobą, w perspektywie, potencjalną możliwość niedostatku na starość – wskazywało ministerstwo.

Ile wynosi matczyna emerytura?

Program pod oficjalną nazwą „mama plus” ruszył z początkiem marca 2019 roku. Od tamtej pory, świadczenie poszło w górę. Aktualna kwota wynosi 1878,91 zł brutto, co odpowiada najniższej emeryturze. Świadczenie co roku jest waloryzowane.

Komu przysługuje matczyna emerytura

O świadczenie mogą starać się matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W określonych przypadkach matczyna emerytura może zostać przyznana ojcu, na przykład wtedy, gdy matka zmarła lub porzuciła dzieci. Comiesięczny przelew z ZUS przysługują tym, którzy ukończyli wiek emerytalny czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,

Co ważne, że świadczenie nie jest przyznawane automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w tym akt urodzenia dzieci oraz dowody na ich wychowanie.