Pracownicy 50+ pilnie poszukiwani! Zmiana o 180 stopni na rynku pracy – ale jest pewien haczyk

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy, które mają pomóc osobom po pięćdziesiątce w znalezieniu zatrudnienia. Na wsparcie mogą liczyć także emeryci. Wszystko dzięki ustawie z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców. Ale – jak to często bywa – jest też pewne „ale".

Za zatrudnienie pracownika 50+ pracodawcy przysługuje dofinansowanie

Od teraz pracodawcy opłaca się zatrudnić osobę, która ukończyła 50 rok życia, ale nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego (czyli 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn). Warunek? Osoba musi być zarejestrowana jako bezrobotna. Pracodawca, który zdecyduje się je zatrudnić, może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia z budżetu państwa.

Ważne Dofinansowanie trafia do pracodawcy, a nie do pracownika. To oznacza, że tylko od pracodawcy zależy, czy przeznaczy te środki na podwyższenie pensji zatrudnionej osoby, czy potraktuje je jako oszczędność.

Za zatrudnienie osoby w wieku emerytalnym – pracodawca również otrzyma dofinansowanie

Nowe przepisy obejmują nie tylko osoby w wieku przedemerytalnym. Pracodawcy otrzymają dofinansowanie także wtedy, gdy zatrudnią osoby, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) – czyli znajdują się już w wieku emerytalnym. Dzięki temu również emeryci zyskają szansę na dorobienie – niezależnie od tego, czy pobierają świadczenie emerytalne.

Uwaga – nie każdy pracodawca skorzysta z dofinansowania

Z dofinansowania nie skorzysta pracodawca, który wcześniej zatrudniał daną osobę lub dla którego ta osoba wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba poszukująca pracy. Przepis ten ma zapobiec nadużyciom – np. sytuacjom, w których pracownik byłby zwalniany i natychmiast zatrudniany ponownie tylko po to, by pracodawca mógł uzyskać dopłatę.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 50+?

Wysokość dofinansowania wynagrodzenia, jakie może uzyskać pracodawca, określa umowa zawarta ze starostą. Dopłata nie może jednak przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

W przypadku umów zawartych od 1 czerwca 2025 r. maksymalna wysokość dopłaty to 2 333 zł brutto miesięcznie – za każdą osobę spełniającą kryterium wieku i statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Na jaki okres pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia?

Pracodawca może otrzymywać dofinansowanie przez:

12 miesięcy – jeśli zatrudni osobę w wieku 50–59 lat (kobieta) lub 50–64 lat (mężczyzna),

– jeśli zatrudni osobę w wieku 50–59 lat (kobieta) lub 50–64 lat (mężczyzna), 1 miesiąc – jeśli zatrudni osobę w wieku emerytalnym (60+ kobieta, 65+ mężczyzna).

W przypadku emerytów, dofinansowanie może być przyznawane wielokrotnie – np. co drugi miesiąc – ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Umowa o dofinansowanie może obowiązywać maksymalnie przez rok.

Pracodawca musi zapewnić gwarancję zatrudnienia - aby móc skorzystać z dofinansowania

Aby skorzystać z dopłaty, pracodawca musi zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia danej osoby po zakończeniu okresu dofinansowania:

w przypadku osób w wieku 50–59/64 lat – przez kolejne 6 miesięcy ,

, w przypadku emerytów – przez kolejny 1 miesiąc.

Łącznie może to oznaczać nawet 18 miesięcy zatrudnienia: 12 miesięcy z dopłatą i 6 kolejnych bez niej.

A co, jeśli pracodawca złamie zasady?

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania, musi nie tylko zwrócić całą otrzymaną kwotę, ale także zapłacić odsetki, liczone od dnia otrzymania pierwszego przelewu. Ma na to 30 dni od dnia doręczenia wezwania przez starostę.

Niepewny los obecnie zatrudnionych pracowników 50

Nowe przepisy pomagają aktywizować osoby 50+ i emerytów, ale mają jedną poważną lukę. Ustawodawca nie zabezpieczył sytuacji, w której pracodawca – widząc szansę na dopłatę – zwolni obecnego pracownika, by zatrudnić inną osobę w tym samym wieku i skorzystać z dofinansowania.

Taka pokusa może pojawić się zwłaszcza tam, gdzie nie wymaga się specjalistycznych kwalifikacji – np. w handlu czy na produkcji. Pozostaje mieć nadzieję, że firmy nie będą nadużywać tego rozwiązania.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania do wypłaty za zatrudnienie osoby 50+, pracodawca musi złożyć wniosek do urzędu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o:

braku zaległości w płatnościach publicznych (np. podatki, składki),

niekaralności za składanie fałszywych oświadczeń lub przestępstwa gospodarcze.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie pracownika w wieku 50+ "kamieniem milowym" na rzecz rynku pracy

Głównym celem wprowadzenia dofinansowania dla pracodawców jest zachęcenie ich do dawania szans osobom w wieku 50+, zarówno tym bezrobotnym, jak i aktywnie poszukującym pracy. Co istotne, ustawodawca świadomie nie wykluczył możliwości uzyskania wsparcia nawet wtedy, gdy zatrudniony senior pobiera już emeryturę lub rentę. Ma to na celu objęcie pomocą również tych osób starszych, które – mimo posiadania świadczeń – znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak zaznaczono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP wydanym po podpisaniu ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (obowiązującej od 1 czerwca 2025 r.), nowe przepisy wpisują się w założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i stanowią realizację tzw. kamienia milowego - „Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r., poz. 620)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r