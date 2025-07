Niespodzianka dla seniorów - 400 zł więcej do emerytury od ZUS w 2025 roku. Dla kogo dodatkowe pieniądze? Jest warunek, trzeba złożyć wniosek!

Nie każda choroba oznacza od razu orzeczenie o niepełnosprawności, ale wiele schorzeń, może otworzyć Ci drogę do konkretnych świadczeń i ulg. Od 2025 roku obowiązuje nowy katalog 208 jednostek chorobowych, które mogą kwalifikować do orzeczenia o niepełnosprawności, w tym do świadczenia wspierającego nawet do 4134 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie choroby uprawniają do świadczeń w 2025 roku, kto może ubiegać się o kartę parkingową, rentę, zniżki lub pomoc z PFRON – i co dokładnie trzeba zrobić, by zacząć.