18 lipca pieniądze z ZUS wpłyną na konto. Dobre wieści dla tysięcy Polaków, którzy pobierają świadczenia emerytalne

Już 18 lipca 2025 r. na konta tysięcy emerytów trafią środki z ZUS, mimo że standardowy termin wypłat przypada na 20 lipca. Ze względu na niedzielę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesunął wypłatę świadczeń o dwa dni wcześniej. To dobra wiadomość dla wielu seniorów.

rozwiń >

Wcześniejsza wypłata emerytur w lipcu 2025

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że świadczenia emerytalne zaplanowane pierwotnie na 20 lipca 2025 r. zostaną wypłacone wcześniej – w piątek, 18 lipca. Zmiana dotyczy osób, którym przysługuje wypłata właśnie w tym terminie i wynika z faktu, że 20 lipca przypada w niedzielę.

REKLAMA

Zgodnie z przepisami, gdy termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, ZUS przesuwa go na ostatni dzień roboczy przed planowaną datą. W tym przypadku będzie to piątek, 18 lipca. Oznacza to, że tysiące emerytów i rencistów otrzymają swoje środki dwa dni wcześniej niż zwykle.

Kogo dotyczy zmiana? Nawet 800 tysięcy osób

Według dostępnych danych, przesunięcie wypłaty obejmie największą grupę odbiorców – szacuje się, że około 800 tysięcy osób otrzymuje świadczenia właśnie 20. dnia każdego miesiąca. To oznacza, że w połowie lipca do ich kont bankowych trafią pieniądze jeszcze przed weekendem.

Co więcej, biorąc pod uwagę również inne grupy, które dostają świadczenia kilka dni wcześniej lub później, szacuje się, że łącznie nawet ponad 2 miliony emerytów i rencistów może odczuć pozytywne skutki wcześniejszej wypłaty w tym miesiącu. Dla wielu osób oznacza to lepsze planowanie domowego budżetu, opłacenie rachunków czy zrobienie większych zakupów przed weekendem.

Harmonogram ZUS – co warto wiedzieć?

REKLAMA

ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent według stałego harmonogramu: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli którykolwiek z tych dni przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wypłata następuje wcześniej – w ostatni dzień roboczy przed tą datą. Taka zasada dotyczy nie tylko lipca, ale każdego miesiąca w roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W lipcu 2025 r. takich przypadków jest więcej niż jeden. Oprócz 20 lipca, również 6 lipca wypada w niedzielę. Świadczenia dla tej grupy zostały więc przesunięte na piątek, 4 lipca. Warto na bieżąco sprawdzać harmonogram ZUS, by nie przegapić wcześniejszego wpływu środków na konto.

Nie musisz składać żadnego wniosku – wypłata będzie automatyczna

Osoby, których dotyczy wcześniejsza wypłata, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. ZUS automatycznie realizuje przelewy zgodnie z przepisami i nie ma potrzeby składania wniosków ani kontaktowania się z urzędem.

Co ważne – wypłata nastąpi w standardowy sposób, czyli na wskazane wcześniej konto bankowe. Osoby, które otrzymują świadczenia przekazem pocztowym, również mogą spodziewać się wcześniejszej dostawy przez listonosza – zależnie od terminarza lokalnej placówki Poczty Polskiej.

Praktyczne wskazówki – jak przygotować się na wcześniejsze pieniądze?

Jeśli należysz do grupy osób, które otrzymują świadczenia 20 dnia miesiąca, zaplanuj wcześniej domowy budżet. Przesunięcie wypłaty oznacza, że środki pojawią się na koncie już w piątek 18 lipca, ale kolejna wypłata nastąpi dopiero 20 sierpnia. Warto więc rozsądnie zaplanować wydatki, aby uniknąć przerwy finansowej pod koniec miesiąca.

Dobrym pomysłem może być wcześniejsze opłacenie rachunków lub zaplanowanie większych zakupów jeszcze przed weekendem. Dzięki temu unikniesz tłoku w sklepach, a pieniądze dotrą na czas – bez stresu i niepewności.

Ważna zmiana, o której warto pamiętać

Tytułem podsumowania, w lipcu 2025 r. emerytury i renty wypłacane standardowo 20. dnia miesiąca trafią do świadczeniobiorców już w piątek, 18 lipca. Decyzja ta wynika z przepisów dotyczących wypłat przypadających w dni wolne od pracy.

To dobra wiadomość dla tysięcy Polaków, którzy mogą wcześniej zaplanować swoje wydatki i zyskać więcej elastyczności finansowej przed weekendem. Zmiana jest automatyczna i nie wymaga żadnych działań ze strony emerytów ani rencistów.

Czternasta emerytura we wrześniu 2025 – rekordowa wpłata dla seniorów

Przy okazji wskażmy, że już we wrześniu 2025 r. emeryci i renciści otrzymają jednorazowe dodatkowe świadczenie – czternastą emeryturę, które w ubiegłych latach przypadało na jesień. W tym roku będzie to naprawdę wyjątkowa wypłata, zapowiedziana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Pełna kwota i sposób wypłaty

Czternastka w 2025 roku będzie wynosić 1878,91 zł brutto , co odpowiada minimalnemu świadczeniu emerytalnemu po marcowej waloryzacji.

, co odpowiada minimalnemu świadczeniu emerytalnemu po marcowej waloryzacji. Wypłata odbędzie się automatycznie, bez konieczności składania wniosków, wraz z comiesięcznym przelewem ZUS – dokładnie tak, jak w poprzednich latach.

Kto otrzyma pełną, a kto obniżoną kwotę?

Osoby z emeryturą lub rentą do 2900 zł brutto miesięcznie otrzymają czternastkę w pełnej wysokości.

otrzymają czternastkę w pełnej wysokości. Dla świadczeń przekraczających ten próg obowiązuje zasada „ złotówka za złotówkę ”: każda nadwyżka pomniejsza wypłatę dodatku o równowartość przekroczenia.

”: każda nadwyżka pomniejsza wypłatę dodatku o równowartość przekroczenia. Minimalna kwota dodatku to 50 zł brutto – jeśli po odliczeniach suma jest niższa, czternastka nie zostanie wypłacona.

Kogo obejmuje i jakie są korzyści?

Świadczenie trafi nawet do około 9 milionów osób – wliczając emerytów, rencistów (w tym niezdolności do pracy, rodzinnych), osób przedemerytalnych oraz mundurowych.

– wliczając emerytów, rencistów (w tym niezdolności do pracy, rodzinnych), osób przedemerytalnych oraz mundurowych. Co ważne – czternastka nie podlega zajęciom komorniczym , nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu o inne świadczenia, np. dodatki mieszkaniowe.

, nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu o inne świadczenia, np. dodatki mieszkaniowe. Automatyczna procedura przelewu eliminuje potrzebę załatwiania formalności – seniorzy otrzymają wsparcie bez dodatkowych kroków z ich strony.

A zatem we wrześniu 2025 r. seniorzy mogą liczyć na rekordową, pełną czternastą emeryturę – nawet 1878,91 zł brutto. To solidne wparcie finansowe, szczególnie dla osób o niższych świadczeniach, bez dodatkowych formalności i bez obaw przed zajęciami komorniczymi.