REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek z MOPS, przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek z MOPS, przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 08:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Zasiłek z MOPS
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.

rozwiń >

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.

Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]

Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:

  • Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
  • Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
  • Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
  • Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku

REKLAMA

1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy –  na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
  • maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
  • Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.

2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:

  • ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
  • utrzymują osobę z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.

3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

W 2025 roku przysługują m.in.:

  • Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
  • Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców

  • 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.

Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.

5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności

Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).

6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek

W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. 

7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
  • Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Powiązane
Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy ciężko jest wybrać dobrego prawnika?
19 lis 2025

Wszyscy wiemy, że prawnik może być niezbędny – przy zakładaniu firmy, sporach z kontrahentem czy problemach z pracownikami. Ale kiedy rzeczywiście sięgamy po telefon, żeby umówić konsultację, nagle ogarnia nas strach. Który wybrać? Jak poznać, że jest kompetentny? Czy nie przepłacę? A może w ogóle da się jakoś bez niego?
Dużo szybsze rozwody pod koniec 2025 r.? Prezydent podpisał ustawę
19 lis 2025

Rosnące braki kadrowe w sądach rodzinnych, przewlekłe postępowania i narastające napięcia wokół Krajowej Rady Sądownictwa skłoniły rząd i parlament do wprowadzenia zmian, które mają przywrócić sprawność wymiaru sprawiedliwości w najwrażliwszych sprawach. Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych otwiera asesorom drogę do orzekania w wydziałach rodzinnych, co – zdaniem zwolenników – ma odciążyć najbardziej przeciążone jednostki i poprawić ochronę dobra dziecka. Krytycy wskazują jednak na konstytucyjne i systemowe wątpliwości oraz brak spójności projektowanych rozwiązań.
Lojalka pod lupą: Kiedy Twój podpis jest wart 25% pensji, a kiedy staje się pułapką?
19 lis 2025

Zmiana pracy to naturalny element rozwoju zawodowego, ale czasem przeszłość potrafi o sobie przypomnieć w najmniej oczekiwanym momencie. Podpisany w pośpiechu dokument, często nazywany potocznie "lojalką", może skutecznie zablokować Twoją karierę na wiele miesięcy lub – w innej konfiguracji – zapewnić Ci solidny zastrzyk gotówki za przysłowiowe "siedzenie w domu". Zakaz konkurencji to potężne narzędzie w rękach pracodawcy, ale przepisy Kodeksu pracy nakładają na niego sztywne ramy, których nieznajomość bywa kosztowna dla obu stron.
Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe nie trafią już do odpadów zmieszanych. Do 31 grudnia 2025 r. każdy właściciel nieruchomości musi, na własny koszt, wyposażyć się w nowy pojemnik na odpady, spełniający szczególne wymagania
19 lis 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie podział bioodpadów na dwie odrębne frakcje) i wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. nowego pojemnika na śmieci, celem gromadzenia w nim odpadów kuchennych BIO (do których zaliczone zostały m.in. chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2026 został ustalony na poziomie co najmniej 56% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.

REKLAMA

Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
19 lis 2025

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od stażu pracy, daty urodzenia i rodzaju zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o emeryturę nauczycielską, nową emeryturę nauczycielską, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Wyjaśniamy, komu przysługują poszczególne świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić.
Pracodawcy nie cierpią tego przepisu - wtedy musisz dostać równowartość nawet 6-miesięcznej pensji! Komu i kiedy się należą dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
19 lis 2025

Śmierć członka rodziny to moment, w którym kwestie finansowe schodzą na dalszy plan, ustępując miejsca żałobie. Jednak polskie prawo pracy przewiduje mechanizmy, które mają zabezpieczyć bliskich zmarłego pracownika w tym najtrudniejszym czasie. Jednym z nich jest odprawa pośmiertna. To nie dobra wola pracodawcy, a jego prawny obowiązek. Kto może otrzymać te środki? Dlaczego czasem wypłata jest dzielona na pół? I kiedy szef może legalnie odmówić wypłaty?
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r. ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
19 lis 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił zmiany w harmonogramie grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku.
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2025 i 2026 roku
18 lis 2025

„Moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe. Zamierzam ubiegać się o świadczenie wspierające. Czy ono również będzie bezterminowe?” – pyta Czytelnik.

REKLAMA

Zmiany w ZFŚS jeszcze w 2025 r. lub od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy
18 lis 2025

Zmiany w ZFŚS wejdą w życie jeszcze w 2025 r. lub zaczną obowiązywać od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Chodzi o reprezentację pracowników.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
18 lis 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się taką osobą? W 2026 roku wzrośnie renta socjalna, zmienią się progi dochodowe do świadczenia uzupełniającego, a część dodatków podwyższy się automatycznie wraz z waloryzacją. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na wsparcie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, w tym dopłaty PFRON, ulgi transportowe, podatkowe i szereg dodatkowych praw ułatwiających codzienne funkcjonowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA