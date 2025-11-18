REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia

Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 listopada 2025, 16:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Masz znaczny stopień niepełnosprawności? W 2026 dostaniesz znacznie więcej. Oto wszystkie świadczenia i ulgi
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się taką osobą? W 2026 roku wzrośnie renta socjalna, zmienią się progi dochodowe do świadczenia uzupełniającego, a część dodatków podwyższy się automatycznie wraz z waloryzacją. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na wsparcie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, w tym dopłaty PFRON, ulgi transportowe, podatkowe i szereg dodatkowych praw ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

rozwiń >

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest uznawana za całkowicie niezdolną do pracy i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki, aby zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe. Ten status otwiera drogę do szeregu ulg, świadczeń pieniężnych i dofinansowań, które mają ułatwiać samodzielność i wyrównywać szanse życiowe.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłki i świadczenia pieniężne

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do stałych, comiesięcznych świadczeń wypłacanych przez ZUS, lub MOPS. To właśnie one stanowią podstawowe, pewne źródło wsparcia finansowego.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84    miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina jako wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia od listopada 2019  wynosi 215,84  zł miesięcznie. Zgodnie z zapowiedziami rządu nie zmieni się co najmniej, aż do 2027 r. Zasiłek ten przyznawany jest m.in. seniorom powyżej 75 lat, dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21  lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wliczany do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia i nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym ZUS.

Zasiłek stały (MOPS)

Osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1010 zł miesięcznie, oraz osoby w rodzinach z dochodem do 823 zł na osobę, mogą ubiegać się o zasiłek stały. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem, przy czym maksymalna kwota wynosi 1229 zł, a minimalna 100 zł. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Jeśli dochód przekroczy próg, świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia. Zasiłek nie przysługuje, gdy po odjęciu przekroczenia wynosi mniej niż 20 zł.

REKLAMA

Renta socjalna – około  1 970 zł brutto

Renta socjalna przysługuje osobom, u których całkowita niezdolność do pracy powstała przed 18  rokiem życia (lub do 25 lat, jeżeli kontynuowały naukę). Od marca  2025  Świadczenie wynosi 1 878,91  zł brutto miesięcznie. W 2026 r., po prognozowanej waloryzacji o ok. 4,9 %, jego wysokość wzrośnie do około  1 970 zł brutto. Dokładna kwota zostanie potwierdzona w lutym  2026 r. wraz z ogłoszeniem ostatecznego wskaźnika waloryzacji przez rząd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie pielęgnacyjne – 3 386    miesięcznie

Od stycznia 2026 r. rodzice lub opiekunowie, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, będą otrzymywać 3 386  zł miesięcznie. Jest to świadczenie wypłacane przez gminę opiekunom dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia). Kwota ta wzrosła z 3287 zł w 2025 r. i jest corocznie waloryzowana zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej. Nowe przepisy pozwalają pobierać świadczenie pielęgnacyjne i jednocześnie pracować zawodowo.

Dodatek pielęgnacyjny (ZUS/KRUS) – ok.  365,28   miesięcznie

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Aktualnie wynosi on 348,22 zł, lecz prognoza waloryzacji emerytur o 4,9 % wskazuje, że od marca  2026 , wzrośnie do ok. 365,28 . Wyższą stawkę, bo 522,33  zł (po podwyżce ok. 547,91  zł) otrzymują inwalidzi wojenni.

Dodatek jest przyznawany bez wniosku seniorom, którzy ukończyli 75  lat, oraz osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Nie przysługuje on jednak osobom przebywającym w placówkach całodobowej opieki finansowanych przez państwo.

Świadczenie uzupełniające (tzw. 500+ dla niesamodzielnych)

Osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje świadczenie uzupełniające do 500  zł miesięcznie. Pełną kwotę otrzymują osoby, których suma świadczeń z ZUS/KRUS nie przekracza 2 052,39   miesięcznie; przy wyższym dochodzie wsparcie maleje zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę i wygasa po przekroczeniu 2 552,39  zł. Ponieważ próg dochodowy podlega corocznej waloryzacji, w 202 będzie wyższy. Dokładne kwoty zostaną ogłoszone w lutym  2026 r., ale zasada przyznawania pozostanie niezmieniona.

Świadczenie wspierające – kwoty zależne od skali punktowej

Świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wprowadzone w 2024, będzie rozszerzone od 2026 . Dolny próg uprawniający obniża się z 78 do 70 punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów w skali potrzeb. W 2025  wynosiło ono od 786,80  zł (40 % renty socjalnej) przy 70–74 pkt do 4 331 zł (220 %) przy 95–100 pkt. Kwoty wzrosną wraz z waloryzacją renty socjalnej. Świadczenie to jest wolne od podatku i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia.

Dofinansowania z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje szeroki katalog dopłat, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie, poprawić mobilność i zwiększyć samodzielność osób z orzeczeniem. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności dostępne są najwyższe możliwe poziomy wsparcia finansowego. Najpopularniejsze programy to dopłaty do sprzętu, turnusów oraz likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.

Dopłaty do zakupu sprzętu i likwidacji barier

Powiatowe centra pomocy rodzinie udzielają dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na:

  • Likwidację barier architektonicznych – PFRON pokrywa do 95 % kosztów adaptacji mieszkania (np. montaż podjazdów, wind), jednak nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.
  • Zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego – dofinansowanie 80 % kosztów (czasami nawet 90 %), przy czym udział własny beneficjenta wynosi 10 %–20 %.
  • Likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych – pomoc do 80 % kosztów zakupu urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie (np. komputery, drukarki brajlowskie).

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest wspierane przez PFRON poprzez comiesięczne dopłaty do wynagrodzeń. To jedno z najistotniejszych narzędzi aktywizacji zawodowej, a w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, również najwyżej finansowane. W 2025 r. (ze stawkami obowiązującymi także w 2026 r., o ile rząd nie wprowadzi zmian) obowiązują następujące kwoty dopłat:

  • 2760 zł miesięcznie – na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 1380 zł dodatku dla pracowników z wybranymi schorzeniami: schizofrenia, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, autyzm, epilepsja, ślepota.
    Łącznie: 4140 zł miesięcznego dofinansowania.

Dopłaty przysługują zarówno firmom prywatnym, jak i jednostkom publicznym, pod warunkiem spełnienia wymogów PFRON dotyczących zatrudnienia i rozliczeń.

PFRON nadal refunduje również składki ZUS osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeśli posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą odliczyć od dochodu m.in.:

  • wydatki na przystosowanie i wyposażenie mieszkania i samochodu,
  • koszty rehabilitacji (limit 2 280  zł rocznie na używanie własnego samochodu do przewozu na zabiegi),
  • zakup sprzętu, urządzeń i środków technicznych ułatwiających funkcjonowanie.

Aby odliczenia były uznane przez fiskus, trzeba posiadać faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki.

Praca i czas pracy

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności pracują maksymalnie 7  godzin dziennie i 35  godzin tygodniowo. Przysługuje im również dodatkowa 15 minutowa przerwa na odpoczynek lub ćwiczenia usprawniające; ten czas jest wliczany do czasu pracy. Ponadto osoby te otrzymują 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Mogą także ubiegać się o dofinansowanie dojazdów do pracy oraz dostosowania stanowiska pracy.

Ulgi transportowe i karta parkingowa

Posiadacze karty osoby niepełnosprawnej (parkingowej) korzystają z bezpłatnych miejsc parkingowych oraz wyłączonej strefy płatnego parkowania. Dodatkowo osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do:

  • 37 % zniżki na bilety w pociągach osobowych i pośpiesznych oraz 49 % zniżki na pociągi ekspresowe i InterCity (na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności),
  • 95 % ulgi dla opiekuna osoby niewidomej lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji – opiekun (lub pies przewodnik) podróżuje prawie za darmo, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego rolę opiekuna i odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego.
  • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w wielu miastach (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk),
  • darmowego dojazdu na turnus rehabilitacyjny (zwrot kosztów biletu za transport publiczny).

Inne przywileje

  • Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV – po złożeniu w urzędzie pocztowym dokumentu potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Pierwszeństwo w obsłudze w urzędach i placówkach NFZ (tzw. ścieżka szybkiej obsługi) oraz w aptekach.
  • Karta parkingowa wydawana jest osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym umożliwia parkowanie na miejscach specjalnie oznaczonych.

Nie przegap świadczeń: jak maksymalnie wykorzystać uprawnienia w 2026 r.

Znaczny stopień niepełnosprawności to nie tylko orzeczenie to realne, mierzalne wsparcie, które w 2026 roku będzie jeszcze szersze i bardziej dostępne. Od wyższych świadczeń pieniężnych, przez dofinansowania PFRON, po ulgi transportowe, podatkowe i dodatkowe prawa w pracy. Katalog uprawnień obejmuje kilkadziesiąt różnych form pomocy. Wiele z nich można łączyć, a część przysługuje automatycznie.

Dlatego warto regularnie sprawdzać aktualne kwoty i zasady, bo nawet pojedyncze świadczenie może zwiększyć miesięczny budżet o kilkaset złotych, a łączna suma wsparcia dla osób ze znacznym stopniem może sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli ktoś w Twojej rodzinie posiada takie orzeczenie lub opiekujesz się osobą niesamodzielną, upewnij się, że korzystacie ze wszystkich dostępnych form pomocy. W 2026 roku żadna należna złotówka nie powinna przepaść.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz.U. 2023 poz. 1251 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. 2024 poz. 99 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. 2024 poz. 226 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe  (Dz.U. 2023 poz. 1208 z późn. zm.)

Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01‑U, 02‑P, 03‑L, 04‑O, 05‑R, 06‑E, 07‑S, 08‑T, 09‑M, 10‑N, 11‑I lub 12‑C?
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01‑U, 02‑P, 03‑L, 04‑O, 05‑R, 06‑E, 07‑S, 08‑T, 09‑M, 10‑N, 11‑I lub 12‑C?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany w ZFŚS jeszcze w 2025 r. lub od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy
18 lis 2025

Zmiany w ZFŚS wejdą w życie jeszcze w 2025 r. lub zaczną obowiązywać od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Chodzi o reprezentację pracowników.
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
18 lis 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się taką osobą? W 2026 roku wzrośnie renta socjalna, zmienią się progi dochodowe do świadczenia uzupełniającego, a część dodatków podwyższy się automatycznie wraz z waloryzacją. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na wsparcie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, w tym dopłaty PFRON, ulgi transportowe, podatkowe i szereg dodatkowych praw ułatwiających codzienne funkcjonowanie.
Awaria Cloudflare: wiele platform cyfrowych przestało dzisiaj działać
18 lis 2025

Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare spowodowała dzisiaj problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. X, Instagram i OpenAI - wynika z danych strony Downdetector. Użytkownicy zgłaszali także problemy z innymi stronami internetowymi. Firma przekazała, że usterka została już usunięta.
Włodzimierz Czarzasty - kim jest nowy marszałek Sejmu? Ile ma lat
18 lis 2025

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu po Szymonie Hołowni. Kim właściwie jest członek Nowej Lewicy? Ile ma lat? Jakie ma wykształcenie?

REKLAMA

Rząd: Być może będą obligatoryjne (trzynastki) dla pracowników instytucji kultury
18 lis 2025

O przyznanie obligatoryjnej tzw. trzynastej pensji pracownikom instytucji kultury pytała w interpelacji posłanka Lidia Czechak.

Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
18 lis 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) powoli staje się faktem. Rzeczywistość jest jednak taka, że tylko niewielka część małych firm w Polsce prowadziła testy nowego systemu i wciąż stosuje faktury papierowe. Czy w związku z tym czeka nas ponowne odroczenie wdrożenia KSeF?
RIO: nieprawidłowości w zakresie naliczania wynagrodzenia zastępcy wójta, który na tym stanowisku został zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
18 lis 2025

Zatrudnienie w niepełnym, wymiarze nie może prowadzić do bezpodstawnego uprzywilejowania - wynika z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy z zachowaniem limitów określonych w przepisach.
Jak polskie miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców? [Indeks Zdrowych Miast]
18 lis 2025

Jak polskie miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców? Najnowsza, czwarta edycja Indeksu Zdrowych Miast, przygotowana przez ekspertów SGH w Warszawie i UE w Krakowie we współpracy z Grupą LUX MED, przynosi jednoznaczne wyniki: w kategorii Zdrowie najlepiej wypadły Poznań, Warszawa i Rybnik - miasta, które konsekwentnie inwestują w profilaktykę, edukację i zdrowe środowisko życia.

REKLAMA

Koncert chopinowski, czy Chopinowski? Zmiany w ortografii od 2026 roku. Nowe Zasady pisowni i interpunkcji polskiej Rady Języka Polskiego
18 lis 2025

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przygotowała szereg zmian zasad ortografii, które zaczną formalnie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Ponadto Rada opublikowała – pierwszy raz w swej historii – kompleksowy zbiór wszystkich reguł ortograficznych i interpunkcyjnych pod nazwą „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”. Ten zbiór zasad pisowni i interpunkcji stanie się obowiązujący także z dniem 1 stycznia 2026 roku, łącznie z ww. nowościami.
Zmiany w Kodeksie pracy 2026. Nowa zasada wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
18 lis 2025

Zmiany w Kodeksie pracy w 2026 roku dotyczą deregulacji przepisów. Chodzi o wprowadzenie postaci papierowej lub elektronicznej składania dokumentów uregulowanych w prawie pracy. Będzie również nowa zasada wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Które przepisy kodeksowe się zmieniają?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA