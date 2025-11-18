Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare spowodowała dzisiaj problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. X, Instagram i OpenAI - wynika z danych strony Downdetector. Użytkownicy zgłaszali także problemy z innymi stronami internetowymi. Firma przekazała, że usterka została już usunięta.

Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare

Dzisiaj,18 listopada 2025 roku, doszło do globalnej awarii infrastruktury Cloudflare, co spowodowało poważne problemy z dostępnością wielu popularnych stron i usług internetowych. Awaria dotknęła wiele dużych firm i platform, w tym X.com, OpenAI, Canva, Spotify, InPost, a także niektórych usług Google i BLIK. Wiele serwisów przestało działać lub działało znacznie wolniej, wyświetlając błędy serwera (5xx). Według szacunków, problemy dotknęły blisko 30% stron internetowych na całym świecie.

REKLAMA

REKLAMA

Dokładna przyczyna początkowo nie była znana, ale firma szybko podjęła działania naprawcze. Około godziny 14:00 czasu polskiego Cloudflare poinformował, że usterka została usunięta. „Cloudflare jest świadome (problemów) i analizuje usterkę, która spowodowała problemy techniczne u wielu klientów” - przekazała firma w komunikacie. Jak poinformował Cloudflare, przyczyną globalnej awarii był nagły, nietypowy wzrost ruchu w jednej z usług. Początkowo nie podano szczegółowych informacji, co dokładnie wywołało ten skok.

To nie jest pierwsza awaria usługi chmurowej Cloudflare

W ostatnich miesiącach wystąpiły kilka incydentów związanych z usługami Cloudflare, które miały wpływ na dostępność i bezpieczeństwo platformy:

12 września 2025 roku awaria interfejsu API spowodowała problemy z dostępem do pulpitu nawigacyjnego,

14 lipca 2025 roku zmiana w topologii usług wywołała 62-minutową przerwę w działaniu,

w październiku 2025 roku doszło do pośredniego wycieku danych klientów przez lukę w zabezpieczeniach u zewnętrznych dostawców oprogramowania, mimo że systemy Cloudflare pozostały nienaruszone.

Natomiast około miesiąca temu doszło do awarii usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS), która także spowodowała problemy u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat.

REKLAMA

Cloudflare obsługuje ponad 20% wszystkich stron internetowych na świecie

Cloudflare to globalna amerykańska firma technologiczna, założona w 2009 roku, która oferuje szereg usług internetowych w chmurze. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności stron internetowych i innych zasobów internetowych. Cloudflare działa na inteligentnej, globalnej sieci serwerów, która pośredniczy między serwerami witryn a użytkownikami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Firma oferuje szeroki zakres usług. Model biznesowy Cloudflare opiera się na dostarczaniu swoich usług poprzez globalną sieć serwerów w chmurze. Jest obecnie jednym z kluczowych dostawców infrastruktury internetowej, obsługując ponad 20% wszystkich stron internetowych na świecie. Jego sieć obejmuje ponad 300 centrów danych w 120 krajach, co pozwala na ochronę i przyspieszanie działania milionów zasobów.

Ponieważ tak duża część internetu korzysta z usług Cloudflare, każda poważniejsza awaria jej infrastruktury, tak jak ta z 18 listopada 2025 roku, ma szerokie konsekwencje, prowadząc do niedostępności wielu popularnych stron i usług. Firma odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa globalnej sieci.