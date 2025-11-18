Awaria Cloudflare: wiele platform cyfrowych przestało dzisiaj działać
REKLAMA
REKLAMA
Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare spowodowała dzisiaj problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. X, Instagram i OpenAI - wynika z danych strony Downdetector. Użytkownicy zgłaszali także problemy z innymi stronami internetowymi. Firma przekazała, że usterka została już usunięta.
- Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare
- To nie jest pierwsza awaria usługi chmurowej Cloudflare
- Cloudflare obsługuje ponad 20% wszystkich stron internetowych na świecie
Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare
Dzisiaj,18 listopada 2025 roku, doszło do globalnej awarii infrastruktury Cloudflare, co spowodowało poważne problemy z dostępnością wielu popularnych stron i usług internetowych. Awaria dotknęła wiele dużych firm i platform, w tym X.com, OpenAI, Canva, Spotify, InPost, a także niektórych usług Google i BLIK. Wiele serwisów przestało działać lub działało znacznie wolniej, wyświetlając błędy serwera (5xx). Według szacunków, problemy dotknęły blisko 30% stron internetowych na całym świecie.
REKLAMA
REKLAMA
Dokładna przyczyna początkowo nie była znana, ale firma szybko podjęła działania naprawcze. Około godziny 14:00 czasu polskiego Cloudflare poinformował, że usterka została usunięta. „Cloudflare jest świadome (problemów) i analizuje usterkę, która spowodowała problemy techniczne u wielu klientów” - przekazała firma w komunikacie. Jak poinformował Cloudflare, przyczyną globalnej awarii był nagły, nietypowy wzrost ruchu w jednej z usług. Początkowo nie podano szczegółowych informacji, co dokładnie wywołało ten skok.
To nie jest pierwsza awaria usługi chmurowej Cloudflare
W ostatnich miesiącach wystąpiły kilka incydentów związanych z usługami Cloudflare, które miały wpływ na dostępność i bezpieczeństwo platformy:
- 12 września 2025 roku awaria interfejsu API spowodowała problemy z dostępem do pulpitu nawigacyjnego,
- 14 lipca 2025 roku zmiana w topologii usług wywołała 62-minutową przerwę w działaniu,
- w październiku 2025 roku doszło do pośredniego wycieku danych klientów przez lukę w zabezpieczeniach u zewnętrznych dostawców oprogramowania, mimo że systemy Cloudflare pozostały nienaruszone.
Natomiast około miesiąca temu doszło do awarii usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS), która także spowodowała problemy u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat.
REKLAMA
Cloudflare obsługuje ponad 20% wszystkich stron internetowych na świecie
Cloudflare to globalna amerykańska firma technologiczna, założona w 2009 roku, która oferuje szereg usług internetowych w chmurze. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności stron internetowych i innych zasobów internetowych. Cloudflare działa na inteligentnej, globalnej sieci serwerów, która pośredniczy między serwerami witryn a użytkownikami.
Firma oferuje szeroki zakres usług. Model biznesowy Cloudflare opiera się na dostarczaniu swoich usług poprzez globalną sieć serwerów w chmurze. Jest obecnie jednym z kluczowych dostawców infrastruktury internetowej, obsługując ponad 20% wszystkich stron internetowych na świecie. Jego sieć obejmuje ponad 300 centrów danych w 120 krajach, co pozwala na ochronę i przyspieszanie działania milionów zasobów.
Ponieważ tak duża część internetu korzysta z usług Cloudflare, każda poważniejsza awaria jej infrastruktury, tak jak ta z 18 listopada 2025 roku, ma szerokie konsekwencje, prowadząc do niedostępności wielu popularnych stron i usług. Firma odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa globalnej sieci.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA