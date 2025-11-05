REKLAMA

Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!

Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!

05 listopada 2025, 14:48
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie z PFRON może przepaść. Wystarczy, że osoba chora umrze!
Dofinansowanie z PFRON może przepaść. Wystarczy, że osoba chora umrze!
ShutterStock

Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności to dofinansowanie z PFRON może pomóc w walce z barierami – sfinansować remont łazienki, zakup pieluch czy sprzętu rehabilitacyjnego. Ale mało kto wie, że jeśli osoba, dla której składany był wniosek, umrze przed wypłatą środków pieniądze przepadają. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko przy drobnych zakupach, ale i przy inwestycjach wartych dziesiątki tysięcy złotych. I nikt za to nie odpowiada.

PFRON w 2025 roku dopłaca do remontów łazienek i środków higienicznych

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można otrzymać nawet 50 000 zł dofinansowania, m.in. na:

  • likwidację barier architektonicznych (np. przebudowa łazienki, montaż prysznica bez brodzika),
  • zakup specjalistycznych urządzeń (np. uchwyty, siedziska, windy, podnośniki),
  • środki higieniczne: pieluchy, wkłady, podkłady, środki chłonne.

Z wnioskiem mogą wystąpić:

  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,
  • opiekunowie formalni, np. członkowie rodziny.

Ile można dostać z PFRON w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania zależy m.in. od statusu prawnego mieszkania i celu inwestycji

Kwota dofinansowaniaCelUdział własny
do 15 000 złdla najemców – likwidacja barier arch.min. 20%
do 30 000 złzakup i montaż urządzeń dla właścicielimin. 5%
do 50 000 złremont łazienki dla właścicieli/użytkowników wieczystych lub rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, osobami z orzeczeniem o niepełnosprawnościmin. 5%

Dofinansowanie przyznawane jest po analizie wniosku i podpisaniu umowy z PCPR. Najczęściej rozliczane jest po wykonaniu inwestycji – czyli najpierw trzeba wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a PFRON zwraca je później.

Ryzyko, o którym nikt nie mówi. Jeśli osoba umrze – nie zobaczysz ani złotówki

System PFRON działa bezlitośnie - jeśli osoba, dla której składany był wniosek, umrze przed wypłatą środków – pieniądze nie zostaną wypłacone. Nawet jeśli faktura już została opłacona, remont zakończony, a opiekun finansowo „poszedł na całość”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To samo dotyczy zakupu pieluch czy środków higienicznych:

  • kupisz produkty np. w maju,
  • osoba, dla której były przeznaczone, umrze w czerwcu,
  • mimo że faktura została złożona na czas, PFRON nie wypłaci dofinansowania, bo osoba już nie żyje.

Takie zasady wynikają z przepisów – fundusz ma czas na wypłatę nawet 30 dni, i jeśli w tym czasie chory umrze – sprawa jest zamykana. Nie ma procedury „odziedziczenia” refundacji. Nikt nie zwróci wydanych pieniędzy.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania z PFRON

PCPR decyzję powinien wydać w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata środków po realizacji zadania np. po zakończeniu remontu:

  • trzeba złożyć protokół odbioru i faktury,
  • PCPR ma zwykle 14–30 dni na rozliczenie i wypłatę,
  • Wypłata następuje po wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie prac (w przypadku np. remontu łazienki).

Duży remont z dofinansowaniem PFRON? Wielkie ryzyko!

W przypadku drobniejszych zakupów – jak pieluchy za 1000 zł – strata boli, ale nie rujnuje. Gorzej, gdy w grę wchodzi inwestycja za 20, 30 czy 50 tys. zł. Taki remont trzeba sfinansować z góry, a zwrot z PFRON dostaniemy dopiero po zakończeniu prac i rozliczeniu dokumentów.

Jeśli w międzyczasie – np. po dwóch tygodniach od zakończenia remontu – osoba z orzeczeniem umrze, zwrotu nie będzie. Wniosek zostaje unieważniony, a opiekun zostaje z długiem. Dofinansowania z PFRON mogą realnie pomóc, ale są obarczone ogromnym ryzykiem, o którym nikt głośno nie mówi.

Regulamin PCPR jasno stanowi, że:

W przypadku śmierci wnioskodawcy lub osoby niepełnosprawnej, w imieniu której składany był wniosek, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, a środki nie mogą już zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne wnioskodawcy” .

Taki przepis pojawia się dość powszechnie we wszystkich regulaminach PCPR, także np. w takich słowach:

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.”  

Wypłata też nie przysługuje spadkobiercom. Dodatkowo zapis na forum OPS-u (opiekunowie społeczni) precyzuje:

„Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed zakończeniem jej realizacji, dofinansowanie może być wypłacone wyłącznie spadkobiercom po przedstawieniu postanowienia o nabyciu spadku … i to tylko za urządzenia lub usługi wykonane przed zgonem wnioskodawcy”.

Czyli nawet gdy remont był częścią inwestycji – wypłata może trafić do spadkobierców tylko wtedy, gdy umowa jest zawarta, a proces płatności może zakończyć się nie później niż do końca roku umowy.

Oznacza to, ze jeśli złożyłeś wniosek i opłaciłaś zakupy lub remont, a osoba zmarła przed wypłatą środków (lub odbiorem inwestycji) – PFRON odmawia wypłaty. Nawet gdy umowa była podpisana, to zwrot przysługuje tylko spadkobiercom i jedynie za to, co było wykonane przed śmiercią, pod warunkiem szybkiego zakończenia procedur w bieżącym roku.

Jak się zabezpieczyć? Tego PFRON nie gwarantuje

Niestety, nie ma oficjalnego mechanizmu zabezpieczającego w takich sytuacjach. Dlatego warto:

  • unikać rozbijania się na raty lub etapy, jeśli sytuacja zdrowotna osoby chorej jest bardzo poważna,
  • rozważyć tylko konieczne inwestycje, gdy stan zdrowia jest bardzo ciężki,
  • łożyć wniosek jak najwcześniej, a zakupy realizować dopiero po podpisaniu umowy,
  • zachować faktury i złożyć je niezwłocznie – ale i tak nie ma gwarancji, jeśli wypłata nie nastąpiła przed śmiercią chorego.
Emerytura seniora może być wyższa o 400 zł! Sprawdź, jak zwiększyć świadczenie
Emerytura seniora może być wyższa o 400 zł! Sprawdź, jak zwiększyć świadczenie
Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

