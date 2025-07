Masz orzeczenie? Sprawdź, jakie zasiłki i dodatki możesz dostać z MOPS w 2025 roku. Nie przegap wsparcia, które Ci się należy!

rozwiń >

Zasiłek stały – wsparcie z MOPS w 2025 roku

Zasiłek stały to podstawowa i długoterminowa forma wsparcia finansowego wypłacanego co miesiąc przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Przysługuje on osobom, które z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały możesz otrzymać, jeśli spełniasz poniższe kryteria:

Jesteś osobą samotnie gospodarującą : Musisz być pełnoletnia/y, niezdolna/y do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna/y do pracy. Twój dochód musi być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które w 2025 roku wynosi 1010 zł.

: Musisz być pełnoletnia/y, niezdolna/y do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna/y do pracy. Twój dochód musi być niższy od Pozostajesz w rodzinie: Musisz być pełnoletnia/y, niezdolna/y do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna/y do pracy. Twój dochód, jak również dochód na osobę w Twojej rodzinie, musi być niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które w 2025 roku wynosi 823 zł.

Ważne! Za osobę samotnie gospodarującą może zostać uznana również osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub ubiegająca się o przyjęcie do niego, jeśli przedtem była uprawniona do zasiłku stałego.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku stałego w 2025 roku?

Kwota zasiłku stałego jest ustalana indywidualnie i zależy od Twojej sytuacji dochodowej:

Dla osoby samotnie gospodarującej: Zasiłek to różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej faktycznym dochodem. Od 1 stycznia 2025 roku kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 1 229 zł miesięcznie.

Zasiłek to różnica między kwotą stanowiącą osoby samotnie gospodarującej a jej faktycznym dochodem. Dla osoby w rodzinie: Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zbieg uprawnień – kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Należy pamiętać, że zasiłek stały nie przysługuje, jeśli masz prawo do innych świadczeń, takich jak:

renta socjalna,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania),

zasiłek dla opiekuna.

Ważna informacja: Przy ustalaniu uprawnienia i wysokości zasiłku stałego nie wlicza się do dochodu kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek pielęgnacyjny – nie mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym!

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z opieką i pielęgnacją. Przysługuje niezależnie od dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla:

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osób powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

z orzeczeniem o . Osób powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia .

z orzeczeniem o . Osób, które ukończyły 75 lat (bez konieczności posiadania orzeczenia o niepełnosprawności).

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wypłacany, jeśli:

Jesteś uprawniona/y do pobierania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS (np. wraz z emeryturą lub rentą). Możesz pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

(np. wraz z emeryturą lub rentą). Możesz pobierać tylko jedno z tych świadczeń. Jesteś umieszczona/y w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie .

. Członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku:

W 2025 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne – nowe zasady od 2024 roku

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi, który sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Ważne zmiany od 2024 roku:

Możliwość łączenia z pracą: Opiekunowie mogą łączyć aktywność zawodową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego – nie ma już wymogu rezygnacji z zatrudnienia. Dotyczy to także rolników i ich małżonków.

Opiekunowie – nie ma już wymogu rezygnacji z zatrudnienia. Dotyczy to także rolników i ich małżonków. Łączenie z emeryturą/rentą: Opiekun może pobierać świadczenie pielęgnacyjne również wtedy, gdy ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Opiekun może pobierać świadczenie pielęgnacyjne również wtedy, gdy ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego. Podwyższenie kwoty: Jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością (do 18. roku życia), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę , nad którą sprawowana jest opieka.

Jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością (do 18. roku życia), , nad którą sprawowana jest opieka. Kryteria orzeczenia: Wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki posiadała ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki/pomocy (punkty 7 i 8 w orzeczeniu) albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Przysługuje ono:

Matce albo ojcu ,

, Innym osobom , na których ciąży obowiązek alimentacyjny (w tym małżonkom),

, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (w tym małżonkom), Opiekunowi faktycznemu dziecka ,

, Rodzinie zastępczej ,

, Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka ,

, Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej ,

, Dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej ,

, Dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku:

Od 1 stycznia 2025 roku, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie.

Wnioski:

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach składa się w gminach (najczęściej w MOPS/GOPS) osobiście lub elektronicznie przez portal Emp@tia.

Zasiłek okresowy – dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Zasiłek okresowy to tymczasowa pomoc finansowa z MOPS dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia.

Przysługuje:

Osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość i czas przyznawania:

Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Miesięczna kwota nie może być niższa niż 20 zł. Nie może też być niższa niż 50% różnicy między dochodem a kryterium.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek, ustala ośrodek pomocy społecznej indywidualnie, w zależności od okoliczności sprawy.

Dodatkowe informacje:

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym , zasiłek okresowy może być nadal wypłacany niezależnie od dochodu, maksymalnie przez 2 miesiące od dnia zatrudnienia.

, zasiłek okresowy może być nadal wypłacany niezależnie od dochodu, maksymalnie przez 2 miesiące od dnia zatrudnienia. W wyjątkowych sytuacjach zasiłek okresowy może być przyznany nawet osobom lub rodzinom z dochodami przekraczającymi kryterium, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Inne dodatki i formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z MOPS

Poza podstawowymi świadczeniami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może przyznać również inne formy wsparcia:

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają tytuł prawny do lokalu. Pomaga to w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania i rachunków za energię.

Przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają tytuł prawny do lokalu. Pomaga to w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania i rachunków za energię. Zasiłek celowy

To jednorazowa pomoc finansowa przyznawana na konkretne, nagłe potrzeby. Może to być wsparcie na zakup leków, żywności, opału czy odzieży, w zależności od pilnych potrzeb zdrowotnych lub losowych.

To jednorazowa pomoc finansowa przyznawana na konkretne, nagłe potrzeby. Może to być wsparcie na zakup leków, żywności, opału czy odzieży, w zależności od pilnych potrzeb zdrowotnych lub losowych. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Obejmują pomoc w domu osoby niepełnosprawnej. Usługi te, takie jak sprzątanie, gotowanie, zakupy czy podawanie leków, są przyznawane na podstawie wywiadu środowiskowego, który ocenia indywidualne potrzeby.

Obejmują pomoc w domu osoby niepełnosprawnej. Usługi te, takie jak sprzątanie, gotowanie, zakupy czy podawanie leków, są przyznawane na podstawie wywiadu środowiskowego, który ocenia indywidualne potrzeby. Karta Dużej Rodziny lub Karta Seniora (lokalnie)

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z różnych programów wsparcia. Karta Dużej Rodziny to krajowy program oferujący zniżki, natomiast Karty Seniora i podobne inicjatywy to lokalne programy wsparcia, które mogą zapewniać zniżki na komunikację, tańsze bilety do instytucji kultury czy ulgi na rehabilitację. MOPS często udziela informacji o tych programach lub pośredniczy w przyjmowaniu wniosków.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski o świadczenia z MOPS należy składać w ośrodku właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. W 2025 roku większość MOPS-ów umożliwia złożenie wniosku:

osobiście (papierowo),

przez ePUAP,

w systemie Emp@tia lub poprzez lokalne platformy elektroniczne.

Najważniejsze: kiedy się zgłosić?

Świadczenia z MOPS przyznawane są:

w trybie ciągłym (np. zasiłek stały, pielęgnacyjny),

w określonych terminach naboru,

doraźnie w sytuacjach nagłych (np. zasiłek celowy po hospitalizacji).

Ważne Warto pamiętać, że poszczególne MOPS-y mogą stosować różne procedury, dodatkowe kryteria czy wręcz drobne zmiany w kwotach i terminach wypłat, wszystko zależy od budżetu gminy i lokalnej praktyki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wizyta lub kontakt z Twoim MOPS-em: pracownik poinformuje o aktualnych progach dochodowych, prawach do dodatków (m.in. mieszkaniowego, energetycznego, celowego), terminach naboru i wymaganych dokumentach.

FAQ – najczęstsze pytania o świadczenia z MOPS dla osób z niepełnosprawnością

Czy MOPS może wypłacać kilka świadczeń równocześnie?

Tak. Przykład: osoba może otrzymywać zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny jednocześnie, jeśli spełnia kryteria dla obu form wsparcia.

Czy można ubiegać się o świadczenia MOPS online?

Tak, wiele placówek przyjmuje wnioski przez platformę ePUAP lub Emp@tia. Warto jednak wcześniej sprawdzić zasady konkretnego MOPS-u.

Czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności też może liczyć na pomoc z MOPS?

Tak, choć katalog świadczeń jest ograniczony. Można wnioskować np. o zasiłek celowy lub okresowy, jeśli spełnione są warunki dochodowe i sytuacyjne.

Czy świadczenia z MOPS trzeba rozliczać podatkowo?

Zasiłki z pomocy społecznej są zazwyczaj zwolnione z opodatkowania, ale niektóre formy wsparcia (np. dodatki) mogą być uwzględniane w dochodzie przy innych świadczeniach.