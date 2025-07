W sierpniu rusza nabór do PFRON. Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać nawet 185 tys. zł na auto

Możesz dostać nawet 185 tys. zł dopłaty do zakupu i adaptacji samochodu jako kierowca lub pasażer, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną. Druga tura rządowego programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" rusza już 1 sierpnia 2025 r. Wnioski przyjmowane są tylko online, a o dopłacie decyduje nie tylko kolejność, ale i punktacja. Dowiedz się komu przysługuje dofinansowanie z PFRON, sprawdź zasady, warunki, wymagania i wysokość dofinansowania. Nie zmarnuj tej szansy, to ostatni nabór w tym roku!

rozwiń >

Czym jest program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!"

Jest to rządowy program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością ruchową. Jednym z popularniejszych elementów programu jest wsparcie finansowe przy zakupie samochodów osobowych, zarówno dla osób niepełnosprawnych, które same prowadzą pojazd, jak i dla tych, które wymagają przewozu jako pasażerowie. Program umożliwia uzyskanie nawet do 85 proc. dopłaty do kosztów zakupu i dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

REKLAMA

Terminy i sposób składania wniosków

Druga tura naboru prowadzona jest w formie elektronicznej, a jej harmonogram jest ściśle określony. Wszystkie wnioski należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Poniżej najważniejsze daty:

Etap Data / godzina Gdzie złożyć Start naboru (II tura) 1 sierpnia 2025 r., godz. 10:00 System Obsługi Wsparcia (SOW) Koniec naboru 31 sierpnia 2025 r., godz. 23:59 SOW (profil zaufany / e-podpis)

Ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych z PFRON w 2025 roku? Oto progi i maksymalna kwota

Wysokość dofinansowania z PFRON zależy od tego, czy osoba z niepełnosprawnością planuje prowadzić pojazd, czy będzie w nim przewożona jako pasażer. Różne są też limity wartości pojazdu i procenty dopłat. Dofinansowanie naliczane jest progowo, im wyższa cena auta, tym niższy procent finansowania dla kolejnych przedziałów cenowych. Nadwyżka powyżej maksymalnej wartości nie jest już objęta wsparciem.

Poniżej szczegółowe limity w obu wariantach:

Wariant pojazdu Zakres wartości auta brutto Procent dopłaty z PFRON Kierowca (osoba prowadząca pojazd, poruszająca się na wózku) do 150 000 zł 80% nadwyżka 150 001 zł – 250 000 zł 50% nadwyżka 250 001 zł – 300 000 zł 30% powyżej 300 000 zł brak dopłaty (0%) Pasażer (osoba przewożona, poruszająca się na wózku) do 130 000 zł 85% nadwyżka 130 001 zł – 200 000 zł 50% nadwyżka 200 001 zł – 230 000 zł 30% powyżej 230 000 zł brak dopłaty (0%)

Maksymalna możliwa dopłata z PFRON w 2025 roku wynosi 185 000 zł – tyle może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która kupuje auto za 300 000 zł dostosowane do samodzielnego prowadzenia. W takim przypadku wkład własny wnioskodawcy wynosi 115 000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" nie jest dostępny dla wszystkich. Aby uzyskać dopłatę, trzeba spełnić konkretne kryteria formalne i zdrowotne. Wymogi różnią się w zależności od tego, czy osoba z niepełnosprawnością ma być kierowcą, czy pasażerem. Poniżej najważniejsze warunki, które należy spełnić:

Warunki podstawowe:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Stałe poruszanie się na wózku inwalidzkim .

. Brak możliwości samodzielnego przesiadania się z wózka na fotel samochodu.

z wózka na fotel samochodu. Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B.

Wymagania dotyczące pojazdu:

Samochód nowy lub używany, nie starszy niż 6 lat.

Auto musi być objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancją (w przypadku aut używanych) lub 24-miesięczną (dla nowych).

Punktacja i kolejność rozpatrywania wniosków

Wnioski złożone w programie nie są rozpatrywane wyłącznie na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Liczy się również punktacja, przyznawana za określone cechy i sytuację życiową wnioskodawcy. System ten ma na celu premiowanie osób, które znajdują się w szczególnie trudnym położeniu lub są aktywne społecznie.

Kryteria punktowe obejmują m.in.:

Wiek wnioskodawcy – od 4 do 65 lat (1 punkt);

– od 4 do 65 lat (1 punkt); Wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą z niepełnosprawnością (1 punkt);

(1 punkt); Aktywność zawodowa lub edukacyjna – np. zatrudnienie, samozatrudnienie, studiowanie lub uczęszczanie do szkoły (1 punkt);

– np. zatrudnienie, samozatrudnienie, studiowanie lub uczęszczanie do szkoły (1 punkt); Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego – dodatkowe punkty mogą być przyznane także za brak wsparcia ze strony innych domowników.

Każdy z punktów zwiększa szansę na uzyskanie dopłaty, dlatego warto dokładnie uzupełnić wszystkie oświadczenia i dołączyć wymagane dokumenty.

Jeśli kilku kandydatów uzyska tę samą liczbę punktów, o kolejności przyznania dofinansowania decyduje moment złożenia wniosku. Z tego powodu ważne jest, aby zalogować się do systemu SOW 1 sierpnia tuż przed godz. 10:00, a następnie jak najszybciej przesłać gotowy formularz.

Obowiązki po przyznaniu dofinansowania

Uzyskanie dopłaty z programu PFRON wiąże się z określonymi zobowiązaniami. Najważniejszym z nich jest obowiązek utrzymania pojazdu przez co najmniej 5 lat oraz jego użytkowanie zgodnie z deklarowanym celem – czyli przez osobę z niepełnosprawnością. Jeśli zostanie sprzedany wcześniej, konieczny będzie zwrot części otrzymanych środków – proporcjonalnie do okresu użytkowania:

Okres posiadania auta Zwrot dopłaty przy sprzedaży Mniej niż 12 miesięcy 100% dofinansowania 13–24 miesiące 80% dofinansowania 25–36 miesięcy 60% dofinansowania 37–48 miesięcy 40% dofinansowania 49–60 miesięcy 20% dofinansowania

Przykład: jeśli otrzymasz 140 000 zł dopłaty i sprzedasz auto po 2 latach, będziesz musiał oddać 80% tej kwoty, czyli 112 000 zł.

Każdy beneficjent jest zobowiązany do składania corocznego oświadczenia, że nadal użytkuje pojazd zgodnie z celem programu. PFRON ma również prawo przeprowadzić kontrolę, weryfikując, czy pojazd jest faktycznie używany przez osobę uprawnioną i nie został sprzedany lub przekazany innym osobom.

Checklista: 5 kroków do skutecznego złożenia wniosku

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dopłaty, warto dobrze przygotować się do złożenia wniosku – najlepiej jeszcze przed startem naboru. Poniżej znajdziesz pięć kluczowych kroków, które warto odhaczyć przed 1 sierpnia:

Krok 1: Zadbaj o dostęp do systemu SOW

Załóż konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) i upewnij się, że masz aktywny profil zaufany lub podpis kwalifikowany, który umożliwi podpisanie i wysłanie wniosku elektronicznie.

Krok 2: Przygotuj komplet dokumentów

Zbierz wymagane załączniki:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

– prawo jazdy (jeśli wybierasz wariant dla kierowcy),

– zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność w przesiadaniu się z wózka (nie starsze niż 120 dni w dniu składania wniosku).

Krok 3: Wybierz auto i zaplanuj adaptację

Zdecyduj, czy chcesz kupić nowe, czy używane auto, określ budżet i oceń, jakiego rodzaju adaptacje będą potrzebne (np. platforma, uchwyty, ręczne sterowanie).

Krok 4: Złóż wniosek 1 sierpnia punktualnie o 10:00

Wnioski rozpatrywane są według punktacji, ale przy remisie liczy się czas złożenia. Dlatego zaloguj się kilka minut wcześniej i miej wszystko gotowe do wysłania dokładnie o 10:00.

Krok 5: Uzupełnij oświadczenia zwiększające punktację

Zaznacz wszystkie elementy, które mogą dać Ci dodatkowe punkty:

– wiek (4–65 lat),

– wspólne gospodarstwo z inną osobą z niepełnosprawnością,

– aktywność zawodowa lub edukacyjna,

– samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Druga tura programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" to ostatnia szansa w 2025 roku na uzyskanie nawet 185 000 zł dopłaty do samochodu osobowego. Wnioski można składać od 1 do 31 sierpnia, wyłącznie elektronicznie. Warto dobrze się przygotować, od dokumentów po plan zakupu i adaptacji pojazdu.

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Przygotuj się wcześniej i wyślij wniosek 1 sierpnia o godzinie 10:00, by zwiększyć szansę na otrzymanie wsparcia.

FAQ – najczęstsze pytania o program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!"

1. Czy można kupić samochód od osoby prywatnej i uzyskać dofinansowanie?

Nie. Pojazd musi być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – np. salonu samochodowego, komisu lub firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów.

2. Czy dofinansowanie obejmuje także koszty przerejestrowania i ubezpieczenia auta?

Nie. Środki z PFRON można przeznaczyć wyłącznie na zakup samochodu i jego dostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Koszty ubezpieczenia, rejestracji czy podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa kupujący.

3. Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może złożyć wniosek?

Nie, program jest skierowany wyłącznie do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i stale poruszać się na wózku inwalidzkim.

4. Czy można wnioskować o dopłatę, jeśli wcześniej korzystało się już z innego programu PFRON?

Tak, ale pod warunkiem, że spełnione są wszystkie wymogi formalne, a wcześniejsze wsparcie nie dotyczyło zakupu pojazdu objętego tym samym celem.

5. Co się stanie, jeśli samochód ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony przed upływem 5 lat?

W takich przypadkach możliwe jest częściowe lub całkowite odstąpienie od obowiązku zwrotu dofinansowania – decyzję podejmuje PFRON indywidualnie na podstawie dokumentacji (np. policyjnej, ubezpieczeniowej).