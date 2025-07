Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością? PFRON da Ci 154 tys. zł na auto! Od 1 sierpnia 2025 rusza nabór

Dofinansowanie z PFRON na samochód dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w 2025 roku to realna szansa nawet na 125 500 zł wsparcia. Już 1 sierpnia rusza VI tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” PFRON. Jeśli opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością, która nie może samodzielnie przesiąść się z wózka na fotel samochodu, sprawdź, jak dostać auto z dofinansowaniem. Wyjaśniamy, ile pieniędzy można otrzymać w ramach programu PFRON w 2025 roku, kto może skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić.

Na czym polega program Samodzielność – Aktywność – Mobilność!

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” to rządowa inicjatywa realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka do samochodu. W ramach programu można uzyskać wysokie dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, nowego lub używanego, dostosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Celem jest poprawa mobilności, niezależności oraz włączenie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i zawodowe. Skorzystać z niego mogą zarówno sami niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie.

Ile dofinansowania możesz uzyskać jako opiekun osoby niepełnosprawnej? Poznaj progi!

Wysokość dofinansowania z PFRON zależy od ceny brutto samochodu, który chcesz kupić. Im droższy pojazd, tym niższa dopłata do jego nadwyżki. Fundusz stosuje następujący system progów:

Wartość pojazdu Dopłata z PFRON do 130 000 zł 85% wartości pojazdu 130 001 zł – 200 000 zł 85% z 130 000 zł + 50% z nadwyżki 200 001 zł – 230 000 zł 85% z 130 000 zł + 50% z kolejnej nadwyżki + 30% z nadwyżki powyżej 200 000 zł powyżej 230 000 zł brak dopłaty do części powyżej tej kwoty

Jak to wygląda w praktyce? Przykład:

Załóżmy, że chcesz kupić samochód za 160 000 zł.

Obliczenie wygląda tak:

85% z pierwszych 130 000 zł = 110 500 zł ,

= , 50% z nadwyżki 30 000 zł (czyli z kwoty od 130 001 zł do 160 000 zł) = 15 000 zł ,

= , Razem: 110 500 zł + 15 000 zł = 125 500 zł dofinansowania z PFRON.

Twój wkład własny wyniesie w tym przypadku 34 500 zł. Maksymalna kwota możliwego dofinansowania na samochód dla opiekuna osoby niepełnosprawnej to obecnie 154 500 złotych.

Ważne: Istnieją również inne progi dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną (kierowcę), gdzie kwoty bazowe są inne:

do kwoty 150 000 zł – 80% ceny

nadwyżka ponad 150 000 zł do 250 000 zł – 50%

nadwyżka ponad 250 000 zł do 300 000 zł – 30%

nadwyżka ponad 300 000 zł – 0%

W takim przypadku kwota maksymalnego dofinansowania to 185 tys. złotych.

Czy obowiązują progi dochodowe?

W przeciwieństwie do wielu innych programów PFRON, w przypadku „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie obowiązują żadne kryteria dochodowe. Oznacza to, że wysokość Twojego dochodu, ani indywidualnie, ani w przeliczeniu na członka rodziny, nie wpływa na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Liczy się wyłącznie spełnienie warunków zdrowotnych i funkcjonalnych, takich jak:

brak możliwości poruszania się bez wózka inwalidzkiego,

brak możliwości samodzielnego przesiadania się do samochodu,

wiek osoby z niepełnosprawnością,

liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym,

aktywność zawodowa (dla osób powyżej 65. roku życia).

To ważna informacja, ponieważ oznacza, że z programu mogą skorzystać także osoby z przeciętnymi lub wyższymi dochodami, które w innych programach nie spełniałyby warunków finansowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON?

Program skierowany jest do dwóch grup:

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym),

oraz opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, np. rodziców dzieci poruszających się na wózku.

pod warunkiem, że osoba z niepełnosprawnością:

nie jest w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego – w żadnych warunkach i na żadnym dystansie,

– w żadnych warunkach i na żadnym dystansie, nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka do fotela samochodu.

Uwaga! Z dofinansowania wykluczone są osoby, które są umieszczone w:

domach pomocy społecznej,

zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

placówkach całodobowej opieki,

zakładach karnych, aresztach i poprawczakach.

Jakie auta są objęte dofinansowaniem?

Możesz kupić:

nowy samochód osobowy ,

, używany samochód osobowy (do 6 lat) z co najmniej roczną gwarancją,

pod warunkiem, że pojazd:

jest dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się (np. wyposażony w rampę, windę, system dokowania).

Program obejmuje zarówno samochody dla pasażera (np. dziecka), jak i dla kierowcy poruszającego się na wózku.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Start: 1 sierpnia 2025 r. godz. 10:00

Koniec: 31 sierpnia 2025 r. godz. 23:59

Wnioski składa się wyłącznie online przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Możesz też udać się do oddziału PFRON gdzie pracownik pomoże złożyć wniosek elektroniczny.

Do złożenia wniosku potrzebujesz:

konta w systemie SOW,

oraz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ważne: Każda tura wymaga nowego wniosku. Nie można użyć wersji z poprzedniego naboru.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek w VI turze naboru w 2025 roku, przygotuj następujące dokumenty:

Obowiązkowe załączniki do wniosku:

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności: Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

lub Orzeczenie równoważne (zgodnie z art. 5 pkt 1, 1a lub art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...).

Dokument musi zawierać wskazanie potrzeby stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez: lekarza ortopedę,

lekarza neurologa,

lub lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej.

Zaświadczenie nie może być starsze niż 120 dni przed złożeniem wniosku. Musi potwierdzać, że beneficjent nie może poruszać się bez wózka inwalidzkiego i nie może samodzielnie przesiąść się do samochodu. Prawo jazdy kategorii B – tylko jeśli wnioskujesz o samochód dla kierowcy z niepełnosprawnością. Dokumenty pełnomocnictwa, jeśli: wniosek składa osoba inna niż beneficjent (np. opiekun prawny),

lub składasz wniosek w imieniu dziecka, seniora lub osoby ubezwłasnowolnionej. Postanowienie sądu – jeśli z pełnomocnictwa wynika obowiązek formalnego umocowania do reprezentowania osoby niepełnosprawnej. Wskazanie szacunkowej ceny brutto samochodu – wpisywane w systemie. System SOW automatycznie wyliczy proponowaną wysokość dofinansowania i wkładu własnego.

Dokumenty składane jako skany (odwzorowanie cyfrowe):

Wszystkie powyższe dokumenty należy załączyć jako pełne skany (wszystkie strony) w systemie SOW.

Oświadczenia wymagane w systemie SOW (zatwierdzane elektronicznie):

Oświadczenie o braku możliwości poruszania się bez wózka i samodzielnego przesiadania się do auta. Oświadczenie, że pojazd nie zostanie zbyty przez 60 miesięcy i będzie używany zgodnie z celem programu. Oświadczenie, że osoba niepełnosprawna nie przebywa w instytucji całodobowej opieki, ZOL, DPS, areszcie itd. Oświadczenie o zatrudnieniu (dla osób 65+, aktywnych zawodowo) – opcjonalne. Oświadczenie o liczbie osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym – również opcjonalne, ale daje dodatkowy punkt w systemie oceny.

Jak ocenia się wnioski i ile punktów możesz zdobyć?

Wnioski oceniane są według punktacji:

2 punkty – osoby w wieku 4–65 lat,

1 punkt – osoby poniżej 4 roku życia lub powyżej 65 lat,

1 punkt – dodatkowo dla osób 65+ aktywnych zawodowo,

1 punkt – jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnością spełniająca warunki programu.

W przypadku remisu punktowego o kolejności decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku. Warto więc działać jak najszybciej.

Najczęściej zadawane pytania o dofinansowanie PFRON do samochodu w 2025

Czy opiekun prawny może złożyć wniosek?

Tak, jeśli jest opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnością (np. dziecka), może złożyć wniosek w jej imieniu.

Czy PFRON dofinansuje używany samochód?

Tak, ale tylko jeśli auto ma maksymalnie 6 lat i jest objęte co najmniej roczną gwarancją.

Czy można kupić auto za granicą?

Tak, pojazd może pochodzić z dowolnego kraju Unii Europejskiej.

Ile trzeba czekać na odpowiedź PFRON?

Do 45 dni od zakończenia terminu naboru. Informacja trafia do systemu SOW.

Czy dziecko niepełnosprawne też może być objęte programem?

Tak. Rodzice dzieci, które wymagają transportu na wózku, mogą otrzymać dofinansowanie do samochodu dostosowanego do ich potrzeb.

Podsumowanie

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” to konkretna pomoc dla rodzin i opiekunów osób z poważnymi ograniczeniami ruchowymi. Jeśli codzienne przemieszczanie się to wyzwanie, a zakup specjalistycznego pojazdu przekracza Twoje możliwości – skorzystaj z VI tury naboru. Zgłoszenie w sierpniu może realnie zmienić Twoją codzienność.

Złóż wniosek online od 1 sierpnia na stronie: https://sow.pfron.org.pl

Źródło: PFRON, komunikat z 14 lipca 2025 r.