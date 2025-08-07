1600 zł od ZUS w sierpniu 2025! Podwójne 800 plus trafi na konta rodziców

W sierpniu 2025 roku część rodziców otrzyma od ZUS jednorazową, podwójną wypłatę świadczenia 800 plus. Na ich konta trafi łącznie 1600 zł. Kto i na jakich zasadach może liczyć na takie pieniądze? Wyjaśniamy obowiązujące przepisy oraz podajemy terminy wypłat.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie 800+ w 2025 roku?

ZUS przelewa świadczenie 800 plus zgodnie z harmonogramem obowiązującym w każdym miesiącu. Terminy wypłat to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dzień miesiąca. Jeśli termin wypada w weekend lub święto, przelew jest realizowany wcześniej. Pieniądze trafiają na numer rachunku podany przez rodziców we wniosku.

Nowy okres rozliczeniowy 800 plus 2025/2026

Bieżący okres rozliczeniowy 800 plus trwa od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wnioski trzeba było składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Osoby, które zdążyły w tym terminie, nie odczują żadnej przerwy w przelewach.

Rodzice, którzy złożyli wniosek dopiero w maju, otrzymali wypłatę w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Z kolei ci, którzy złożyli dokumenty do końca czerwca 2025 roku, muszą liczyć się z przerwą i otrzymają jednorazowo 1600 zł dopiero w sierpniu – jako wyrównanie za czerwiec i lipiec.

Kto otrzyma 1600 zł w sierpniu 2025?

W sierpniu ZUS wypłaci jednorazowo 1600 zł rodzicom, którzy złożyli wniosek o świadczenie po 31 maja, ale najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku. Kwota ta obejmuje:

800 zł za lipiec,

800 zł za czerwiec (wyrównanie).

To jednorazowa wypłata, która uzupełni brakujące środki z poprzednich miesięcy.

Nowe zasady 800 plus 2025/2026

Od czerwca 2025 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące świadczenia 800 plus. Choć świadczenie nadal przysługuje rodzicom dzieci do 18. roku życia i nie jest uzależnione od dochodów, pojawił się nowy warunek. Od teraz, aby otrzymać 800 plus, dziecko musi realizować obowiązek edukacyjny w polskiej placówce – zarówno w przedszkolu, szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. ZUS ma prawo weryfikować ten obowiązek i może poprosić o przedstawienie dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły lub przedszkola.

Gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców są: