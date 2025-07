Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co MOPS może Ci dać w 2025 – wiele osób wciąż o tym nie wie

Co to jest MOPS i czym się zajmuje?

REKLAMA

MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to jednostka samorządowa, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Jego głównym celem jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób z niepełnosprawnością. MOPS przyznaje świadczenia pieniężne (takie jak zasiłki i dodatki), organizuje usługi opiekuńcze, finansuje specjalistyczną pomoc oraz koordynuje lokalne programy wsparcia.

REKLAMA

Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie i to właśnie do nich należy kierować wnioski o zasiłki, dopłaty czy wsparcie usługowe. MOPS współpracuje z PFRON, urzędami pracy, szkołami i placówkami zdrowia, wszystko po to, by jak najlepiej dostosować pomoc do potrzeb konkretnej osoby.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymuje osoba, której stan zdrowia powoduje znaczne ograniczenia w życiu codziennym i pracy zawodowej, ale nie wyklucza całkowicie samodzielności. Umiarkowany stopień oznacza, że osoba potrzebuje pomocy w niektórych czynnościach życiowych, może wymagać częściowej opieki, ale nie przez całą dobę.

W praktyce umiarkowany stopień może oznaczać:

ograniczoną zdolność do poruszania się, komunikacji lub dbania o higienę,

konieczność dostosowania mieszkania,

potrzebę korzystania z pomocy MOPS, PFRON lub innych instytucji.

Orzeczenie musi być wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i zawierać uzasadnienie. Warto pamiętać, że określone zapisy w orzeczeniu mogą mięć znaczenie dla uzyskania konkretnych świadczeń, np. w kontekście potrzeby opieki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie świadczenia przysługują osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z MOPS?

W 2025 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o:

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, w tym osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe progi dochodowe:

1 010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku zależy od różnicy między dochodem a 130% kryterium dochodowego (czyli odpowiednio 1 313 zł i 1 070 zł). Im niższy dochód, tym wyższy zasiłek.

Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2025 r. to 1 229 zł miesięcznie.

Minimalna kwota to 100 zł.

Przykład:

Samotna osoba z dochodem 900 zł miesięcznie może otrzymać: 1 313 zł – 900 zł = 413 zł zasiłku stałego.

Zasiłek wypłacany jest co miesiąc przez MOPS lub GOPS (Gminy Ośrodek Pomocy Rodzinie) i nie podlega opodatkowaniu. Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie (np. przez platformę Emp@tia lub ePUAP).

Zasiłek pielęgnacyjny

Przeznaczony dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli dokument wskazuje na konieczność opieki. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie podlega corocznej waloryzacji, w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

Dzieciom niepełnosprawnym ,

, Osobom powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

ze , Osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia ,

z , jeśli niepełnosprawność powstała , Osobom powyżej 75. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny a podatek PIT

Zasiłek pielęgnacyjny jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego (PIT) .

. Nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dodatkowe informacje

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem niezależnym od dochodu .

. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS – można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Zasiłek celowy

To pomoc jednorazowa , przyznawana na konkretne cele np.: leki, żywność, opał, odzież, sprzęt medyczny, drobne remonty.

, przyznawana na konkretne cele np.: leki, żywność, opał, odzież, sprzęt medyczny, drobne remonty. Wymaga wywiadu środowiskowego i dokumentów potwierdzających potrzebę, np. faktur, zaświadczeń medycznych.

i dokumentów potwierdzających potrzebę, np. faktur, zaświadczeń medycznych. Kryterium dochodowe : dochód nie może przekraczać progów: 1 010 zł (osoba samotna) lub 823 zł/os. w rodzinie. Jednak w wyjątkowych sytuacjach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy nawet powyżej tych progów , ale najczęściej pod warunkiem zwrotu.

: dochód nie może przekraczać progów: 1 010 zł (osoba samotna) lub 823 zł/os. w rodzinie. Jednak w wyjątkowych sytuacjach MOPS może przyznać , ale najczęściej pod warunkiem zwrotu. Ustalana indywidualnie – zależnie od potrzeb i możliwości finansowych MOPS.

– zależnie od potrzeb i możliwości finansowych MOPS. Zakres – od kilkudziesięciu do kilkuset zł; np. bywa wypłacany jednorazowo lub powtarzany w uzasadnionych przypadkach.

Dodatek mieszkaniowy

Średnia wysokość świadczenia : od 250 zł do 380 zł miesięcznie , zależnie od kosztów utrzymania lokalu i sytuacji gospodarstwa domowego.

: od , zależnie od kosztów utrzymania lokalu i sytuacji gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe :

: Osoba samotna : dochód nie może przekroczyć 40% przeciętnego wynagrodzenia . Gospodarstwo wieloosobowe : limit to 30% przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

Kryterium powierzchniowe : np. dla jednej osoby – do 35 m², dla dwóch – 40 m², itd.

: np. dla jednej osoby – do 35 m², dla dwóch – 40 m², itd. Wypłata: najczęściej trafia bezpośrednio do zarządcy budynku lub właściciela lokalu.

Usługi opiekuńcze i inne formy wsparcia z MOPS

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez MOPS osobom, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie i może być częściowo odpłatny – zależnie od dochodu. Zakres usług opiekuńczych może obejmować:

pomoc w sprzątaniu,

przygotowywanie posiłków,

robienie zakupów,

przypominanie o lekach,

inne czynności dnia codziennego.

🔹 Dodatkowe formy wsparcia:

uczestnictwo w programach aktywizacyjnych i reintegracyjnych,

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (często we współpracy z PCPR lub PFRON),

skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), Domu Pomocy Społecznej (DPS) – jeśli sytuacja życiowa tego wymaga.

POLECMY: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenia należy złożyć w MOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. W 2025 roku większość placówek przyjmuje dokumenty:

osobiście (w formie papierowej),

elektronicznie przez ePUAP lub system Emp@tia,

za pośrednictwem opiekuna lub pełnomocnika.

Do wniosku trzeba dołączyć:

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dokumenty dochodowe z ostatnich 3 miesięcy,

inne załączniki (np. rachunki, faktury, zaświadczenia lekarskie), zależnie od rodzaju wsparcia.

FAQ – MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności

Czy osoba z umiarkowanym stopniem może pracować i otrzymywać świadczenia z MOPS?

Tak, jeśli mimo zatrudnienia jej dochód nie przekracza progu uprawniającego do danego świadczenia.

Czy można pobierać kilka zasiłków z MOPS jednocześnie?

Tak. Np. zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny mogą być wypłacane równocześnie.

Czy orzeczenie musi zawierać konkretne punkty, aby otrzymać pomoc?

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności najważniejsze jest ukończenie 75 lat lub zapis w orzeczeniu wskazujący na konieczność stałej, lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby. Dla usług opiekuńczych ocena jest indywidualna, choć potrzeby wynikające z orzeczenia (np. z ograniczeń ruchowych czy konieczności pomocy w samoobsłudze) są zawsze brane pod uwagę.

Czy MOPS pomaga w przystosowaniu łazienki dla osoby z niepełnosprawnością?

Tak, ale najczęściej w formie współpracy z PCPR i PFRON – warto zapytać o możliwość ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może korzystać z turnusu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem PFRON?

Tak. Osoba z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Wysokość wsparcia zależy m.in. od rodzaju orzeczenia, wieku oraz sytuacji finansowej i może pokrywać znaczną część kosztów wyjazdu. Wniosek należy złożyć w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Natomiast MOPS może jedynie pomóc w przygotowaniu dokumentów lub poinformować o procedurze.