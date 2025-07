Sprawdź, co daje orzeczenie o niepełnosprawności i czy wystarczy je mieć, by otrzymać zasiłek pielęgnacyjny z MOPS lub dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wyjaśniamy, co daje orzeczenie o niepełnosprawności w ZUS, jakie świadczenia przysługują emerytom oraz jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną, gdy orzeczenie wydano w ciągu roku. Wszystko, co musisz wiedzieć o świadczeniach dla osób z niepełnosprawnością w 2025 roku – w jednym miejscu.