REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz te choroby? Przysługują Ci świadczenia pieniężne i ulgi w 2025 roku

Masz te choroby? Przysługują Ci świadczenia pieniężne i ulgi w 2025 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2025, 13:37
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza ograniczenia zdrowotne wpływające na codzienne funkcjonowanie. Jego posiadanie daje prawo do wielu form wsparcia – zarówno finansowego, jak i społecznego. W 2025 roku zasady orzekania nie zmieniają się znacząco, ale warto wiedzieć, kiedy można się o nie ubiegać i jakie choroby najczęściej kwalifikują do otrzymania orzeczenia.

rozwiń >

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

To dokument, który stwierdza, że osoba z powodu problemów zdrowotnych ma ograniczoną sprawność fizyczną, psychiczną lub społeczną. Może być wydane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od stanu zdrowia. Orzeczenie umożliwia m.in.:

REKLAMA

  • korzystanie ze świadczeń pieniężnych (np. 500+ dla osób niepełnosprawnych),
  • skorzystanie z ulg podatkowych i zniżek,
  • dostęp do usług rehabilitacyjnych i opieki,
  • ułatwienia w pracy i edukacji,
  • pierwszeństwo w kolejkach i usługach publicznych.

Stopnie niepełnosprawności – jaki możesz dostać?

W Polsce obowiązuje trzystopniowa skala orzekania:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – występują ograniczenia, ale osoba funkcjonuje samodzielnie.
 

Dawne grupy inwalidzkie (I, II, III) zostały zastąpione tym systemem:

  • I grupa = stopień znaczny,
  • II grupa = umiarkowany,
  • III grupa = lekki.

Orzeczenie mogą uzyskać osoby powyżej 16. roku życia (dla dzieci obowiązują inne zasady).

 

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Nie każda choroba oznacza niepełnosprawność. Kluczowe jest to, czy i w jakim stopniu wpływa na życie codzienne, samodzielność i zdolność do pracy. Najczęstsze grupy schorzeń:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Choroby psychiczne – np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe
  • Choroby narządu wzroku – jaskra, zaawansowana zaćma, ślepota
  • Choroby układu ruchu – RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, porażenia
  • Padaczka (epilepsja)
  • Choroby układu oddechowego i krążenia – POChP, ciężkie astmy, wady serca
  • Choroby przewodu pokarmowego – przewlekłe zapalenie jelit, przetoki
  • Choroby układu moczowo-płciowego – niewydolność nerek, stomie
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
  • Zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
  • Choroby metaboliczne i endokrynologiczne – cukrzyca typu 1, choroba Gravesa-Basedowa
  • Choroby rzadkie i zakaźne – np. AIDS, przewlekłe zapalenia wątroby

Ważne: Samo rozpoznanie choroby nie gwarantuje przyznania orzeczenia. Liczy się jej wpływ na codzienne życie.

Przykłady schorzeń, które mogą dawać prawo do orzeczenia

  • Depresja oporna na leczenie
  • Tętniak mózgu
  • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
  • Choroba Baastrupa, Scheuermanna, Meniera
  • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  • Zespół Touretta
  • Skutki nadciśnienia z uszkodzeniem narządów
  • Choroby neurologiczne powodujące paraliż lub trudności w poruszaniu się

Symbole przyczyn niepełnosprawności – co oznaczają?

Na orzeczeniu znajdziesz tzw. symbole niepełnosprawności – cyfrowe kody wskazujące główne przyczyny zaburzeń:

  • 01-U - niepełnosprawność intelektualna
  • 02-P - choroby psychiczne
  • 03-L - zaburzenia głosu, mowy, słuchu
  • 04-O - choroby narządu wzroku
  • 05-R - zaburzenia narządu ruchu
  • 06-E - epilepsja
  • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia
  • 08-T - choroby układu pokarmowego
  • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego
  • 10-N - choroby neurologiczne
  • 11-I - inne choroby (np. metaboliczne, zakaźne)
  • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

W orzeczeniu mogą być maksymalnie trzy symbole przyczyn.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

  • Zbierz dokumentację medyczną – im bardziej szczegółowa, tym lepiej.
  • Uzyskaj skierowanie – od lekarza, psychologa, szkoły lub innej instytucji.
  • Złóż wniosek – do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
  • Oczekuj na komisję – ocena może odbyć się stacjonarnie lub zaocznie (w zależności od tego co w skierowaniu wpisze lekarz).
  • Odbierz orzeczenie – jeśli decyzja jest pozytywna.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją?

Możesz złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli i ono będzie negatywne – możesz dalej składać skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców
02 wrz 2025

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.
Odpowiedzialność księgowego – dokąd sięga i kiedy realnie chroni klienta?
02 wrz 2025

Błąd księgowego może kosztować firmę dziesiątki tysięcy złotych, a nie każda polisa OC faktycznie chroni przedsiębiorcę. Obowiązkowe ubezpieczenie często nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych czy rozliczeniach ZUS. Kiedy zatem – oraz w jakim zakresie – księgowy odpowiada za swoje działania? Co musi zawierać dobra polisa, by realnie chroniła biznes klienta?
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
02 wrz 2025

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
02 wrz 2025

Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.

REKLAMA

Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia
02 wrz 2025

Polska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzić nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
02 wrz 2025

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
Od 10 września 2025 r. zmiany w OC po zakupie auta. Kara za błąd nawet 9330 zł
02 wrz 2025

Od 10 września 2025 r. zmieniają się przepisy dotyczące OC po zakupie auta. Nabywca używanego pojazdu będzie mógł wskazać konkretną datę zakończenia polisy poprzedniego właściciela, ale tylko pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak choćby jednego dnia ochrony oznacza wysoką karę pieniężną. To nie wszystko, nowe zasady obejmą też rolników i ubezpieczenia budynków. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie płacić.
Ustawa o KSeF opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ważne zmiany i nowe funkcjonalności dla przedsiębiorców!
02 wrz 2025

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przedsiębiorców czekają ważne zmiany – nowe terminy wdrożenia, dodatkowe funkcjonalności systemu, a także skrócony czas zwrotu VAT. Sprawdź, co dokładnie przewiduje ustawa i jak przygotować się do obowiązkowego KSeF!

REKLAMA

W których godzinach możemy spodziewać się listonosza?
02 wrz 2025

Każdego dnia listonosze pokonują wiele kilometrów, dostarczając setki przesyłek nierzadko na obszernych rejonach. Z tego powodu trudno przewidzieć dokładną godzinę wizyty pod konkretnym adresem. Jak pokazują jednak dane prywatnego operatora pocztowego Speedmail, największe szanse na osobiste odebranie przesyłki przypadają na godziny okołopołudniowe – między 10:00 a 13:00. W tym właśnie czasie do rąk własnych odbiorców trafia ponad połowa wszystkich listów.
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.

REKLAMA