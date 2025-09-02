4000 zł na pogrzeb, ale nie każdy je dostanie. Sprawdź, komu ZUS odmówi wypłaty

Zasiłek pogrzebowy to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń z ZUS i KRUS, ale jego zasady nadal budzą pytania. Komu się należy? Jakie trzeba mieć dokumenty? Co, jeśli pogrzeb opłacił ktoś spoza rodziny albo dom pomocy społecznej? W 2025 roku świadczenie nadal wynosi 4000 zł, ale już od 2026 będzie wyższe. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić prawa do wypłaty.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować część kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej. Ma ono charakter zwrotu wydatków. Nie pokrywa całości kosztów, ale stanowi wsparcie finansowe dla osób lub instytucji, które sfinansowały pochówek. O zasiłek można się ubiegać niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Nawet jeśli pogrzeb opłaciła osoba spoza rodziny, pracodawca lub dom pomocy społecznej.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie fizycznej lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu, jeśli zmarły:

miał przyznaną rentę lub emeryturę (ZUS lub KRUS),

był ubezpieczony w chwili śmierci,

spełniał warunki do otrzymania emerytury lub renty, choć jeszcze ich nie pobierał,

pobierał świadczenia przedemerytalne, chorobowe lub rehabilitacyjne,

zmarł wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy,

otrzymywał rentę socjalną lub był cywilną ofiarą wojny.

Zasiłek może otrzymać:

członek rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki),

pracodawca,

dom pomocy społecznej,

gmina lub powiat,

związek wyznaniowy lub kościół,

każda osoba, która pokryła koszty pogrzebu i posiada stosowne rachunki.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się od 2011 roku i wynosi 4000 zł. Tę kwotę można otrzymać tylko raz, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Ważna zmiana od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7000 zł. Nowelizacja ustawy zakłada również coroczną waloryzację tej kwoty. 1 marca każdego roku, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5%.

Zasiłek pogrzebowy ZUS, KRUS i MOPS – kto wypłaca?

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o wypłatę zasiłku składa się do ZUS, gdy zmarły był ubezpieczony w tym systemie lub pobierał świadczenie z ZUS. Dotyczy to także przypadków, gdy zmarły był uprawniony do renty/emerytury, ale jeszcze jej nie otrzymywał.

KRUS – rolnicy

Osoby ubezpieczone w KRUS lub pobierające stamtąd świadczenia (np. emerytura rolnicza) również dają podstawę do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wniosek składa się w placówkach KRUS.

MOPS – osoby bez ubezpieczenia

Jeśli zmarły nie był ubezpieczony, był bezdomny, bezrobotny lub nieznany, koszty pogrzebu może pokryć MOPS. Wówczas nie ma mowy o klasycznym zasiłku pogrzebowym, ale o zasiłku celowym z pomocy społecznej. Przysługuje on najbliższej rodzinie lub instytucji, która zorganizowała pochówek. Zwykle nie przekracza 3000 zł i wypłacany jest bezpośrednio zakładom pogrzebowym lub rodzinie – na podstawie decyzji administracyjnej.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – gdzie i jak złożyć?

Termin: 12 miesięcy

Wniosek o zasiłek należy złożyć maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od śmierci zmarłego lub daty pogrzebu. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.

Dokumenty konieczne do wniosku

wniosek Z-12,

skrócony akt zgonu,

faktury i rachunki potwierdzające koszty pochówku,

dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (jeśli dotyczy),

zaświadczenie z ZUS lub KRUS o podleganiu ubezpieczeniu.

Formy złożenia

osobiście w placówce ZUS/KRUS,

przez internet na PUE ZUS,

pocztą,

przez zakład pogrzebowy (na podstawie pełnomocnictwa).

Wniosek online

Na PUE ZUS należy:

Zalogować się na konto, Wybrać usługę: „Złożenie dokumentu Z-12”, Uzupełnić dane i sposób odbioru decyzji, Podpisać profil zaufany lub e-podpisem, Dosłać dokumenty (osobiście lub pocztą).

Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?

ZUS nie sprawdza, na co wydano pieniądze, ale wymaga dokumentów potwierdzających, że koszty pochówku zostały poniesione. Zasiłek pogrzebowy można przeznaczyć m.in. na:

trumnę lub urnę,

przewóz ciała,

miejsce na cmentarzu,

nagrobek,

nabożeństwo,

oprawę ceremonii,

ubranie dla zmarłego,

chłodnię,

inne koszty związane z pochówkiem.

Kiedy ZUS lub KRUS może odmówić wypłaty?

Zasiłek pogrzebowy nie zostanie wypłacony, jeśli:

osoba zmarła nie była ubezpieczona ani nie miała praw do świadczeń,

koszty pogrzebu nie zostały udokumentowane,

wniosek złożono po upływie 12 miesięcy,

zasiłek został już wypłacony innej osobie,

wniosek był niekompletny i nie został uzupełniony w terminie.

Jeśli masz przed sobą organizację pogrzebu lub niedawno pokryłeś takie koszty, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Masz na to tylko 12 miesięcy. Wystarczy kilka dokumentów i rachunki, a nawet jeśli nie jesteś rodziną, nadal możesz otrzymać 4000 zł. Od 2026 roku stawka wzrośnie do 7000 zł. Sprawdź, czy spełniasz warunki i odzyskaj, choć część wydatków. To Twoje prawo.