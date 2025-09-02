REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku

Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 14:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zasiłek pogrzebowy 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak go uzyskać krok po kroku
4000 zł na pogrzeb, ale nie każdy je dostanie. Sprawdź, komu ZUS odmówi wypłaty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek pogrzebowy to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń z ZUS i KRUS, ale jego zasady nadal budzą pytania. Komu się należy? Jakie trzeba mieć dokumenty? Co, jeśli pogrzeb opłacił ktoś spoza rodziny albo dom pomocy społecznej? W 2025 roku świadczenie nadal wynosi 4000 zł, ale już od 2026 będzie wyższe. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić prawa do wypłaty.

rozwiń >

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować część kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej. Ma ono charakter zwrotu wydatków. Nie pokrywa całości kosztów, ale stanowi wsparcie finansowe dla osób lub instytucji, które sfinansowały pochówek. O zasiłek można się ubiegać niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Nawet jeśli pogrzeb opłaciła osoba spoza rodziny, pracodawca lub dom pomocy społecznej.

REKLAMA

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie fizycznej lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu, jeśli zmarły:

  • miał przyznaną rentę lub emeryturę (ZUS lub KRUS),
  • był ubezpieczony w chwili śmierci,
  • spełniał warunki do otrzymania emerytury lub renty, choć jeszcze ich nie pobierał,
  • pobierał świadczenia przedemerytalne, chorobowe lub rehabilitacyjne,
  • zmarł wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy,
  • otrzymywał rentę socjalną lub był cywilną ofiarą wojny.

Zasiłek może otrzymać:

  • członek rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki),
  • pracodawca,
  • dom pomocy społecznej,
  • gmina lub powiat,
  • związek wyznaniowy lub kościół,
  • każda osoba, która pokryła koszty pogrzebu i posiada stosowne rachunki.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się od 2011 roku i wynosi 4000 zł. Tę kwotę można otrzymać tylko raz, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Ważna zmiana od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7000 zł. Nowelizacja ustawy zakłada również coroczną waloryzację tej kwoty. 1 marca każdego roku, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pogrzebowy ZUS, KRUS i MOPS – kto wypłaca?

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o wypłatę zasiłku składa się do ZUS, gdy zmarły był ubezpieczony w tym systemie lub pobierał świadczenie z ZUS. Dotyczy to także przypadków, gdy zmarły był uprawniony do renty/emerytury, ale jeszcze jej nie otrzymywał.

KRUS – rolnicy

Osoby ubezpieczone w KRUS lub pobierające stamtąd świadczenia (np. emerytura rolnicza) również dają podstawę do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wniosek składa się w placówkach KRUS.

MOPS – osoby bez ubezpieczenia

Jeśli zmarły nie był ubezpieczony, był bezdomny, bezrobotny lub nieznany, koszty pogrzebu może pokryć MOPS. Wówczas nie ma mowy o klasycznym zasiłku pogrzebowym, ale o zasiłku celowym z pomocy społecznej. Przysługuje on najbliższej rodzinie lub instytucji, która zorganizowała pochówek. Zwykle nie przekracza 3000 zł i wypłacany jest bezpośrednio zakładom pogrzebowym lub rodzinie – na podstawie decyzji administracyjnej.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – gdzie i jak złożyć?

Termin: 12 miesięcy

Wniosek o zasiłek należy złożyć maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od śmierci zmarłego lub daty pogrzebu. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.

Dokumenty konieczne do wniosku

  • wniosek Z-12,
  • skrócony akt zgonu,
  • faktury i rachunki potwierdzające koszty pochówku,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o podleganiu ubezpieczeniu.

Formy złożenia

  • osobiście w placówce ZUS/KRUS,
  • przez internet na PUE ZUS,
  • pocztą,
  • przez zakład pogrzebowy (na podstawie pełnomocnictwa).

Wniosek online

Na PUE ZUS należy:

  1. Zalogować się na konto,
  2. Wybrać usługę: „Złożenie dokumentu Z-12”,
  3. Uzupełnić dane i sposób odbioru decyzji,
  4. Podpisać profil zaufany lub e-podpisem,
  5. Dosłać dokumenty (osobiście lub pocztą).

Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?

ZUS nie sprawdza, na co wydano pieniądze, ale wymaga dokumentów potwierdzających, że koszty pochówku zostały poniesione. Zasiłek pogrzebowy można przeznaczyć m.in. na:

  • trumnę lub urnę,
  • przewóz ciała,
  • miejsce na cmentarzu,
  • nagrobek,
  • nabożeństwo,
  • oprawę ceremonii,
  • ubranie dla zmarłego,
  • chłodnię,
  • inne koszty związane z pochówkiem.

Kiedy ZUS lub KRUS może odmówić wypłaty?

Zasiłek pogrzebowy nie zostanie wypłacony, jeśli:

  • osoba zmarła nie była ubezpieczona ani nie miała praw do świadczeń,
  • koszty pogrzebu nie zostały udokumentowane,
  • wniosek złożono po upływie 12 miesięcy,
  • zasiłek został już wypłacony innej osobie,
  • wniosek był niekompletny i nie został uzupełniony w terminie.

Jeśli masz przed sobą organizację pogrzebu lub niedawno pokryłeś takie koszty, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Masz na to tylko 12 miesięcy. Wystarczy kilka dokumentów i rachunki, a nawet jeśli nie jesteś rodziną, nadal możesz otrzymać 4000 zł. Od 2026 roku stawka wzrośnie do 7000 zł. Sprawdź, czy spełniasz warunki i odzyskaj, choć część wydatków. To Twoje prawo.

Powiązane
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Od 10 września 2025 r. zmiany w OC po zakupie auta. Kara za błąd nawet 9330 zł
Od 10 września 2025 r. zmiany w OC po zakupie auta. Kara za błąd nawet 9330 zł
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców
02 wrz 2025

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.
Odpowiedzialność księgowego – dokąd sięga i kiedy realnie chroni klienta?
02 wrz 2025

Błąd księgowego może kosztować firmę dziesiątki tysięcy złotych, a nie każda polisa OC faktycznie chroni przedsiębiorcę. Obowiązkowe ubezpieczenie często nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych czy rozliczeniach ZUS. Kiedy zatem – oraz w jakim zakresie – księgowy odpowiada za swoje działania? Co musi zawierać dobra polisa, by realnie chroniła biznes klienta?
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
02 wrz 2025

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
02 wrz 2025

Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.

REKLAMA

Polska dostosowuje zasady płacy minimalnej do standardów UE. A to oznacza nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia
02 wrz 2025

Polska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzić nowy sposób obliczania najniższego wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
02 wrz 2025

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
Od 10 września 2025 r. zmiany w OC po zakupie auta. Kara za błąd nawet 9330 zł
02 wrz 2025

Od 10 września 2025 r. zmieniają się przepisy dotyczące OC po zakupie auta. Nabywca używanego pojazdu będzie mógł wskazać konkretną datę zakończenia polisy poprzedniego właściciela, ale tylko pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak choćby jednego dnia ochrony oznacza wysoką karę pieniężną. To nie wszystko, nowe zasady obejmą też rolników i ubezpieczenia budynków. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie płacić.
Ustawa o KSeF opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ważne zmiany i nowe funkcjonalności dla przedsiębiorców!
02 wrz 2025

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przedsiębiorców czekają ważne zmiany – nowe terminy wdrożenia, dodatkowe funkcjonalności systemu, a także skrócony czas zwrotu VAT. Sprawdź, co dokładnie przewiduje ustawa i jak przygotować się do obowiązkowego KSeF!

REKLAMA

W których godzinach możemy spodziewać się listonosza?
02 wrz 2025

Każdego dnia listonosze pokonują wiele kilometrów, dostarczając setki przesyłek nierzadko na obszernych rejonach. Z tego powodu trudno przewidzieć dokładną godzinę wizyty pod konkretnym adresem. Jak pokazują jednak dane prywatnego operatora pocztowego Speedmail, największe szanse na osobiste odebranie przesyłki przypadają na godziny okołopołudniowe – między 10:00 a 13:00. W tym właśnie czasie do rąk własnych odbiorców trafia ponad połowa wszystkich listów.
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.

REKLAMA