Strona główna » Prawo » Wiadomości » Poczta Polska nie wygrała przetargu na dostarczanie przesyłek w sądownictwie i prokuraturze, mimo, że była jedynym oferentem. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia dlaczego

Poczta Polska nie wygrała przetargu na dostarczanie przesyłek w sądownictwie i prokuraturze, mimo, że była jedynym oferentem. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia dlaczego

02 września 2025, 17:40
Poczta Polska nie wygrała przetargu na dostarczanie przesyłek w sądownictwie i prokuraturze, mimo, że była jedynym oferentem. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia dlaczego
Poczta Polska nie wygrała przetargu na dostarczanie przesyłek w sądownictwie i prokuraturze, mimo, że była jedynym oferentem. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia dlaczego
Przetarg na świadczenie usług pocztowych w sądownictwie i prokuraturze został unieważniony. Jedyną ofertę w jego ramach złożyła Poczta Polska S.A., jednak jej cena była zbyt wysoka. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapewnił PAP, że nie dojdzie do przerwy w doręczeniach przesyłek.

Minister sprawiedliwości unieważnił przetarg na świadczenie usług pocztowych w sądownictwie i prokuraturze

Informację na ten temat jako pierwsze w poniedziałek podało na swoim portalu RMF 24. Według doniesień RMF 24 dotychczasowa umowa MS z Pocztą Polską S.A. miała wygasnąć 31 sierpnia. Poczta złożyła swoją ofertę w ramach przetargu, który miał wyłonić kolejnego wykonawcę usług pocztowych w sądownictwie i prokuraturze.

W przesłanym PAP przez Ministerstwo Sprawiedliwości komentarzu wiceszef resortu Arkadiusz Myrcha przekazał, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione „z uwagi na zbyt wysoką cenę oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A”. W myśl art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych jedną z przesłanek do obligatoryjnego unieważnienia przetargu jest sytuacja, gdy cena najkorzystniejszej lub najtańszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ustawa zaznacza jednak, że wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę przeznaczoną na zamówienie.

Jak podało RMF 24, Poczta miała wycenić swoje usługi na ponad 4,3 mld zł, podczas gdy resort planował przeznaczyć na zamówienie ok. 2,5 mld zł.

Wiceminister sprawiedliwości przekazał PAP, że 28 sierpnia MS zawarło „aneks nr 2 do centralnej umowy na świadczenie usług pocztowych”, który wydłużył obowiązywanie dotychczasowej umowy resortu z Pocztą Polską S.A. do końca grudnia 2025 roku.

Jak przekazał wiceszef MS, rozwiązanie to gwarantuje pełną ciągłość doręczeń przesyłek. - Podkreślamy, że żadna przerwa w doręczeniach nie jest możliwa – interes obywateli i instytucji musi być chroniony - zaznaczył w przekazanym PAP komentarzu.

Poinformował również, że w czasie obowiązywania podpisanego pod koniec sierpnia aneksu przeprowadzony zostanie kolejny przetarg.
(PAP)
ef/ mro/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
