Cena energii elektrycznej w 2026 roku. Minister finansów i gospodarki prognozuje obniżkę

Resort finansów oczekuje, że w przyszłym roku taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh - poinformował 2 września 2025 r. PAP Biznes minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański: oczekuję, że w 2026 r. taryfa na prąd dla gospodarstw domowych będzie poniżej 500 zł/MWh

„Oczekuję, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie kształtowała na poziomie zbliżonym do obecnego. W IV kw. 2025 r. ceny energii zostaną zamrożone, natomiast biorąc pod uwagę, iż od początku roku ceny kontraktów na dostawę energii w 2026 r. spadły już o około 10 proc. oczekuję, że w 2026 r. taryfa na energię dla gospodarstw domowych znajdzie się poniżej 500 zł/MWh” - powiedział PAP Biznes Domański.



Obecnie odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do 30 września mogą korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto.

Zamrożenie ceny prądu w IV kwartale 2025 r.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii opublikowało projekt dot. mrożenia cen energii w IV kw. 2025 r. Proponowane rozwiązania nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 500 zł/MWh, co pozwoli na brak wzrostu wysokości rachunków za energię elektryczną w IV kw. w porównaniu do III kw. 2025 r.



W OSR do projektu ustawy wskazano, że w odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych bieżąca sytuacja rynkowa pozwala na odejście od mechanizmów wsparcia.



W dokumencie wskazano, że proponowany maksymalny limit wydatków na to rozwiązanie to 887 mln zł.

Bon ciepłowniczy

Projekt wprowadza ponadto bon ciepłowniczy wypłacany dwukrotnie w 2026 r.; jego koszt oszacowano na 889,4 mln zł. (PAP Biznes)

pat/ ana/ mick/