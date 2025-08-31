REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te choroby uprawniają do świadczeń pieniężnych i ulg w 2025 roku?

Te choroby uprawniają do świadczeń pieniężnych i ulg w 2025 roku?

31 sierpnia 2025, 14:01
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
ShutterStock

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza ograniczenia zdrowotne wpływające na codzienne funkcjonowanie. Jego posiadanie daje prawo do wielu form wsparcia – zarówno finansowego, jak i społecznego. W 2025 roku zasady orzekania nie zmieniają się znacząco, ale warto wiedzieć, kiedy można się o nie ubiegać i jakie choroby najczęściej kwalifikują do otrzymania orzeczenia.

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

To dokument, który stwierdza, że osoba z powodu problemów zdrowotnych ma ograniczoną sprawność fizyczną, psychiczną lub społeczną. Może być wydane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od stanu zdrowia. Orzeczenie umożliwia m.in.:

  • korzystanie ze świadczeń pieniężnych (np. 500+ dla osób niepełnosprawnych),
  • skorzystanie z ulg podatkowych i zniżek,
  • dostęp do usług rehabilitacyjnych i opieki,
  • ułatwienia w pracy i edukacji,
  • pierwszeństwo w kolejkach i usługach publicznych.

Stopnie niepełnosprawności – jaki możesz dostać?

W Polsce obowiązuje trzystopniowa skala orzekania:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – występują ograniczenia, ale osoba funkcjonuje samodzielnie.
 

Dawne grupy inwalidzkie (I, II, III) zostały zastąpione tym systemem:

  • I grupa = stopień znaczny,
  • II grupa = umiarkowany,
  • III grupa = lekki.

Orzeczenie mogą uzyskać osoby powyżej 16. roku życia (dla dzieci obowiązują inne zasady).

 

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Nie każda choroba oznacza niepełnosprawność. Kluczowe jest to, czy i w jakim stopniu wpływa na życie codzienne, samodzielność i zdolność do pracy. Najczęstsze grupy schorzeń:

  • Choroby psychiczne – np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe
  • Choroby narządu wzroku – jaskra, zaawansowana zaćma, ślepota
  • Choroby układu ruchu – RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, porażenia
  • Padaczka (epilepsja)
  • Choroby układu oddechowego i krążenia – POChP, ciężkie astmy, wady serca
  • Choroby przewodu pokarmowego – przewlekłe zapalenie jelit, przetoki
  • Choroby układu moczowo-płciowego – niewydolność nerek, stomie
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
  • Zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
  • Choroby metaboliczne i endokrynologiczne – cukrzyca typu 1, choroba Gravesa-Basedowa
  • Choroby rzadkie i zakaźne – np. AIDS, przewlekłe zapalenia wątroby

Ważne: Samo rozpoznanie choroby nie gwarantuje przyznania orzeczenia. Liczy się jej wpływ na codzienne życie.

Przykłady schorzeń, które mogą dawać prawo do orzeczenia

  • Depresja oporna na leczenie
  • Tętniak mózgu
  • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
  • Choroba Baastrupa, Scheuermanna, Meniera
  • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  • Zespół Touretta
  • Skutki nadciśnienia z uszkodzeniem narządów
  • Choroby neurologiczne powodujące paraliż lub trudności w poruszaniu się

Symbole przyczyn niepełnosprawności – co oznaczają?

Na orzeczeniu znajdziesz tzw. symbole niepełnosprawności – cyfrowe kody wskazujące główne przyczyny zaburzeń:

  • 01-U - niepełnosprawność intelektualna
  • 02-P - choroby psychiczne
  • 03-L - zaburzenia głosu, mowy, słuchu
  • 04-O - choroby narządu wzroku
  • 05-R - zaburzenia narządu ruchu
  • 06-E - epilepsja
  • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia
  • 08-T - choroby układu pokarmowego
  • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego
  • 10-N - choroby neurologiczne
  • 11-I - inne choroby (np. metaboliczne, zakaźne)
  • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

W orzeczeniu mogą być maksymalnie trzy symbole przyczyn.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

  • Zbierz dokumentację medyczną – im bardziej szczegółowa, tym lepiej.
  • Uzyskaj skierowanie – od lekarza, psychologa, szkoły lub innej instytucji.
  • Złóż wniosek – do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
  • Oczekuj na komisję – ocena może odbyć się stacjonarnie lub zaocznie (w zależności od tego co w skierowaniu wpisze lekarz).
  • Odbierz orzeczenie – jeśli decyzja jest pozytywna.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją?

Możesz złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli i ono będzie negatywne – możesz dalej składać skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Źródło: INFOR
