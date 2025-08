Od 14 sierpnia ważna zmiana dla chorych. Orzeczenie szybciej, mniej formalności i nawet na stałe

Masz jedną z tych 208 chorób? Orzeczenie o niepełnosprawności dostaniesz szybciej i może być ono bezterminowe. Natomiast od 14 sierpnia 2025 nowe przepisy dopuszczają do komisji także lekarzy w trakcie specjalizacji i tych z 5-letnim doświadczeniem. To konkretna odpowiedź na długie kolejki i braki kadrowe. Dla wnioskodawców oznacza to krótsze terminy, mniej formalności i szybszy dostęp do świadczeń z MOPS, ZUS i PFRON.

rozwiń >

Ważne Od 14 sierpnia 2025 r. weszła w życie kolejna ważna zmiana, która ma przyspieszyć proces wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Dzięki nowelizacji rozporządzenia, do zespołów orzekających mogą teraz dołączać także lekarze w trakcie specjalizacji oraz ci z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym. To konkretna odpowiedź na deficyt kadr, który spowalniał procedury w całej Polsce. W praktyce oznacza to krótsze kolejki, szybsze decyzje i mniej formalności dla osób ubiegających się o orzeczenie – zwłaszcza tych z listy 208 chorób, które kwalifikują do przyznania dokumentu bezterminowo lub na co najmniej 7 lat.

Dlaczego nowy katalog 208 chorób zmienia wszystko? Koniec z komisjami i niepewnością

Nowe przepisy to prawdziwy przełom! Nareszcie skończyła się era, w której decyzje komisji orzeczniczych bywały zaskakujące i niesprawiedliwe. Po raz pierwszy w historii Polski prawo jasno i jednoznacznie wiąże konkretną diagnozę medyczną z Twoimi uprawnieniami. To oznacza, że możesz odetchnąć z ulgą i liczyć na konkretne korzyści:

REKLAMA

Sprawiedliwość w całym kraju: Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, ta sama diagnoza (określona kodem ICD-10 lub OMIM dla rzadkich chorób) gwarantuje Ci identyczne uprawnienia w każdym województwie. Koniec z "gdzieś indziej bym dostał"!

Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, ta sama diagnoza (określona kodem ICD-10 lub OMIM dla rzadkich chorób) gwarantuje Ci identyczne uprawnienia w każdym województwie. Koniec z "gdzieś indziej bym dostał"! Stabilność i mniej papierkowej roboty: Jeśli chorujesz na schorzenie nieuleczalne, takie jak SMA czy zespół Retta, wreszcie otrzymasz bezterminowe orzeczenie. To gigantyczna zmiana!

Jeśli chorujesz na schorzenie nieuleczalne, takie jak SMA czy zespół Retta, wreszcie otrzymasz bezterminowe orzeczenie. To gigantyczna zmiana! Mniej stresu i wydatków: Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat.

Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat. Łatwiejsze planowanie przyszłości: Dzięki stabilności orzeczenia, możesz wreszcie spokojnie i długoterminowo planować rehabilitację, edukację czy życie zawodowe, bez obawy o nagłe zmiany statusu.

Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Upragniona stabilność!

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie rozszerzonego katalogu chorób. Jeśli Twoja choroba się w nim znajdzie, możesz liczyć na to, że Twoje orzeczenie będzie bezterminowe lub wydane na bardzo długi okres. Uzyskasz także ważne wskazania w punktach 7 i 8 dokumentu, co jest ogromnym ułatwieniem. To potężny oddech ulgi dla tysięcy Polaków! Do tej pory wiele osób, szczególnie te z chorobami postępującymi czy rzadkimi, musiało cyklicznie stawać przed komisjami, by na nowo udowadniać swój stan zdrowia. To było źródłem ogromnego stresu, generowało dodatkowe koszty i pochłaniało mnóstwo cennego czasu. Dzięki nowym przepisom możesz wreszcie skupić się na tym, co najważniejsze, leczeniu i rehabilitacji, zamiast tracić energię na niekończącą się biurokrację.

21 marca, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa, to nie tylko dzień, w którym mówimy o potrzebach osób z zespołem Downa… To także dzień, w którym możemy realnie zmienić ich życie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj podpisuję nowe wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla zespołów orzeczniczych.– powiedział wiceminister Łukasz Krasoń.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?

Procedura została uproszczona i w większości powiatów można ją przeprowadzić całkowicie online. Poniżej znajdziesz cztery kroki, które pozwolą Ci bezproblemowo przejść od przygotowania dokumentów do odbioru decyzji i uruchomienia świadczeń:

Pobierz aktualny formularz z powiatowego zespołu ds. orzekania

Dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby z rozszerzonego katalogu 208 chorób (szczególnie ważne są wyniki badań genetycznych i karty informacyjne leczenia).

Złóż wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej; komisja ma 30 dni na decyzję.

Po uzyskaniu orzeczenia zgłoś się do PFRON (https://www.pfron.org.pl), aby skorzystać z dofinansowań czy turnusów rehabilitacyjnych.

Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności: Co zyskujesz?

Posiadanie bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności to znacznie więcej niż tylko dokument. To także gwarancja stabilności i dostępu do szeregu świadczeń i udogodnień, które realnie poprawiają jakość życia. Oto konkretnie daje Ci takie orzeczenie:

Świadczenie pielęgnacyjne: Pomoc dla osób opiekujących się bliską osobą niepełnosprawną.

Pomoc dla osób opiekujących się bliską osobą niepełnosprawną. Zasiłek pielęgnacyjny: Dodatkowe pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z opieką i pielęgnacją.

Dodatkowe pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z opieką i pielęgnacją. Ulgi podatkowe: Możesz odliczyć wydatki związane z niepełnosprawnością, w tym koszty opieki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Możesz odliczyć wydatki związane z niepełnosprawnością, w tym koszty opieki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Priorytet w usługach społecznych i opiekuńczych: Szybszy dostęp do potrzebnych form wsparcia.

Szybszy dostęp do potrzebnych form wsparcia. Udogodnienia w służbie zdrowia: Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, które są kluczowe dla zachowania zdrowia i sprawności.

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, które są kluczowe dla zachowania zdrowia i sprawności. Karta Parkingowa: Uprawnia do parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, co jest dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście.

Uprawnia do parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, co jest dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście. Dodatkowe wsparcie w szkole: Możliwość uzyskania asystenta w placówce edukacyjnej czy skorzystania z indywidualnego toku nauczania, co pozwala na pełniejsze uczestnictwo w procesie edukacji.

Bezterminowe orzeczenie to realna pomoc, która eliminuje biurokratyczny stres i pozwala w pełni skupić się na życiu i potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?

W 2025 roku katalog schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności został znacząco rozszerzony.

Rozszerzony katalog 208 chorób, uwzględniający również kody OMIM dla rzadkich schorzeń genetycznych, dzieli się na dwie główne grupy:

1. Choroby uprawniające automatycznie do wskazań w punkcie 7 i 8 orzeczenia (prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 150 schorzeń:

Achondroplazja Zespół Aicardi'ego-Goutières Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna Zespół Alpersa-Huttenlochera Alfa- i beta-mannozydoza Zespół Alströma Zespół Angelmana Zespół Aperta Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych Ataksja-teleangiektazja Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza Zespół Bardeta-Biedla Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem Zespół CHARGE Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 Dysplazja kampomeliczna Choroba Canavan Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD) Zespół Cockayne Zespół Coffina-Lowry'ego Wrodzony brak ramienia i przedramienia Wrodzone zaburzenie glikozylacji Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 Zespół Cornelia de Lange Mukowiscydoza Zespół Dravet (związany z SCN1A) Zespół Dubowitza Dystrofia mięśniowa Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka Sekwencja deformacyjna akinezji płodu Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X Zespół Frasera Ataksja Friedreicha Zespół Frynsa Gangliozydoza GM1 Gangliozydoza GM2 Choroba Gauchera Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia Holoprozencefalia Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego Izolowana anencefalia/exencefalia Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa Kwasica izowalerianowa Choroba Huntingtona postać młodzieńcza Zespół Kabuki Choroba Krabbego Krabbe Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa Zespół Larsena Wrodzona ślepota Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Choroba Lebera "plus" Zespół Leigha Zespół Lesch-Nyhana Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem Zespół Meckela Choroba Menkesa Leukodystrofia metachromatyczna Zespół Millera-Diekera Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej Zespół Mowata-Wilson Mukolipidoza (grupa chorób) Mukopolisacharydoza (grupa chorób) Miopatia nemalinowa Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B Wady cewy nerwowej Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka Zespół Nijmegen Nieimmunologiczny obrzęk płodu Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) Zespół płetwistości Zespół Pradera-Willi'ego Postępujące porażenie nadjądrowe Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny Kwasica propionowa Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy Padaczka pirydoksynozależna Niedobór karboksylazy pirogronianowej Choroba Refsuma Obustronna agenezja nerek Zespól Retta Zespół Rubinsteina-Taybi'ego Zespół Seckela Syrenomelia Zespół Smitha-Lemliego-Opitza Zespół Smith-Magenis Zespół Sotosa Choroba Taya-Sachsa Dysplazja tanatoforyczna Triploidia Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej Zespół Walkera-Wartburga Zespół Williamsa Zespół Wolfa-Hirschhorna Zespół Wolframa Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X Zespół Kleefstry Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) Synaptopatie Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A Zespół Cri du Chat (delecja 5p) Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2 Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną Zespół Phelan-McDermid Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera Zespół Schinzela-Giediona Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a Mnogi niedobór sulfataz Zespół Coffina-Siris Zespół Koolen'a-de Vries'a Zespół Ohdo Zespół Pitta-Hopkinsa Zespół Bainbridge’a-Ropersa Zespół Bohringa-Opitza Zaburzenia glikozylacji (CDG) Zespół Schaafa-Yang Zespół Alazami'ego Zespół Blooma Zespół Warszawski Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna Zespół Ondyny Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau) Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) Zespół Robertsa Schizencefalia Zespół KBG Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD) Zespół Costello powiązany z HRAS

2. Choroby uprawniające do wskazania tylko w punkcie 8 (pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 58 schorzeń:

Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a) Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa Zespół Bartha Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej (CPT) Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa) Galaktozemia klasyczna Homocystynuria klasyczna Wrodzona biegunka chlorowa Wodogłowie wrodzone Wrodzony zespół miasteniczny Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (Kwasica glutarowa typu 1) Choroba spichrzania glikogenu GSD Choroba Hartnupów Hemofilia A, postać ciężka Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy Dziedziczna paraplegia spastyczna Niedobór syntetazy holokarboksylazy Nietrzymanie barwnika – zespół Blocha-Sulzberger Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej - Zespół Jeune'a Zespół Johansona i Blizzarda Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych Deficyt 3- hydroksyacylo CoA dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi - zespół MELAS Niedobór dehydrogenazy acyloCoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych Zespół małoocze-bezocze Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego Zanik wieloukładowy Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1 Zespół Pfeiffera Pfeiffer Fenyloketonuria Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie Dystrofia miotoniczna Steinerta Zespół Trachera-Collinsa Stwardnienie guzowate Tyrozynemia typu 1 Zespół Wernera Choroba Parkinsona o wczesnym początku Zespół Loeys'a-Dietza Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna Zespół Sensenbrenner Zespół Arnolda-Chiari'ego typ 1 Anemia Fanconiego Zespół Allagille'a Choroba syropu klonowego Hypofosfatazja Zespół Pompego Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X Zespół Freemana-Sheldona

Załączniki:

Poniżej znajdziesz linki do załączników z pełnymi listami chorób:

Załącznik A (zawiera 150 chorób uprawniających automatycznie do wskazań w pkt 7 i 8): Załącznik A do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych

Pełny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, dostępny jest również w przepisach prawa:

Załącznik B (zawiera 58 chorób uprawniających tylko do pkt 8): Załącznik B do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych

FAQ – najczęstsze pytania o nowy katalog chorób

Czy muszę mieć potwierdzenie genetyczne choroby?

Tak, przy schorzeniach ujętych w rozszerzonym katalogu kluczowe są wyniki badań potwierdzające diagnozę.

Kiedy lista 208 została oficjalnie opublikowana?

Wytyczne weszły w życie 3 kwietnia 2025 r. i stosuje je każda komisja orzecznicza.

Jakie zmiany wchodzą w życie 14 sierpnia 2025 r.?

Od tego dnia w skład komisji orzekających mogą wchodzić również:

lekarze w trakcie specjalizacji (jeśli ukończyli moduł podstawowy lub są w 3. roku szkolenia),

lekarze z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym (z pewnymi wyjątkami).

Zmiany te mają skrócić kolejki i przyspieszyć uzyskiwanie orzeczeń.

Czy dzięki nowym przepisom będzie szybciej?

Tak. Zwiększenie liczby lekarzy uprawnionych do orzekania ma zredukować braki kadrowe w zespołach. To oznacza krótszy czas oczekiwania na komisję i szybszy dostęp do świadczeń, ulg oraz wsparcia z MOPS, ZUS i PFRON.

Czy nadal trzeba stawić się na komisji lekarskiej?

Z reguły tak – obowiązek osobistego stawiennictwa nadal obowiązuje. Wyjątki mogą dotyczyć osób, których dokumentacja jest kompletna i jednoznaczna, lub tych, którzy nie są w stanie stawić się osobiście z przyczyn zdrowotnych.

Czy nowe przepisy pozwalają dostać orzeczenie bezterminowo?

W wielu przypadkach tak. Dzieci do 16. roku życia mogą otrzymać orzeczenie bezterminowo. Natomiast dorośli nawet na 7 lat, jeśli ich stan zdrowia uzasadnia taką decyzję komisji.