Jest sposób, aby zwiększyć emeryturę nawet o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić

Kody ICD-10: F32.1, G35, G40.9, J06.9, H90.3, M54.5, M25.5, E11, I10, R51 – co oznaczają, kiedy się je wpisuje i co dają pacjentowi?

Masz w dokumentacji kod F32.1, G35 albo J06.9 i nie wiesz, co to znaczy? Spokojnie, nie jesteś sam. Wiele osób widzi takie symbole we wypisach ze szpitala, zwolnieniach ZUS albo na orzeczeniu o niepełnosprawności. Wyjaśniamy, co oznaczają najczęściej wpisywane kody ICD-10 w Polsce w 2025 roku i czy mogą mieć wpływ na Twoje prawa, np. do renty, świadczeń lub odszkodowania.