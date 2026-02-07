REKLAMA

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury w ZUS (PUE)? Oto instrukcja krok po kroku

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury w ZUS (PUE)? Oto instrukcja krok po kroku

07 lutego 2026, 16:08
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
PUE ZUS, emerytura, ZUS
Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury w ZUS (PUE)? Oto instrukcja krok po kroku
Shutterstock

Mało kto o tym wie, że istnieje możliwość sprawdzenia kwoty emerytury. Warto jednak mieć na uwadze, że jest to wyliczenie orientacyjne, które nie jest gwarancją wypłaty takiej emerytury w przyszłości. Jak sprawdzić wysokość emerytury na PUE ZUS? Oto instrukcja krok po kroku.

W ten sposób sprawdzisz wysokość swojej emerytury w ZUS (PUE). Oto instrukcja krok po kroku

Prognoza emerytury dostępna na PUE ZUS to wyliczenie orientacyjne, które nie jest gwarancją wypłaty takiej kwoty w przyszłości. Faktyczną wysokość emerytury ZUS wyliczy dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę. Wysokość emerytury obliczana jest na podstawie sumy zwaloryzowanych składek na koncie, kapitału początkowego (jeśli dotyczy) oraz środków na subkoncie, podzielonej przez średnie dalsze trwanie życia, które jest corocznie publikowane przez GUS. Warto pamiętać, że prognoza uwzględnia waloryzację kapitału emerytalnego, która w ostatnich latach była znacząca, co wpływa na wyższą przyszłą emeryturę.

Aby sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury na PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), należy zalogować się na swój profil na PUE ZUS lub eZUS i skorzystać z następujących opcji:

  • Możesz sprawdzić "Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego", która jest corocznie udostępniana na Twoim profilu. Znajdziesz tam prognozowaną wysokość emerytury na moment osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze ustalonej emerytury, podana jest przewidywana wysokość emerytury dla rzeczywistego wieku oraz dla kolejnych pięciu lat.
  • Możesz także skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie www.zus.pl lub bezpośrednio na PUE ZUS. Kalkulator ten automatycznie pobiera Twoje dane z konta w systemie ZUS i umożliwia symulację wysokości emerytury, uwzględniając aktualne i przyszłe parametry, takie jak przewidywany wiek przejścia na emeryturę, podane wynagrodzenie, prognozy inflacji czy waloryzacji składek.

Alternatywnie można użyć aplikacji mZUS, która również pozwala na sprawdzenie i wyliczenie prognozowanej emerytury na podstawie danych z systemu ZUS.

Jak sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury w ZUS PUE? Oto instrukcja

Aby sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS. Wejdź na stronę PUE ZUS i zaloguj się, np. za pomocą Profilu Zaufanego lub innych dostępnych metod uwierzytelnienia.
  2. Przejdź do panelu ubezpieczonego. Po zalogowaniu wybierz zakładkę "Ubezpieczony" lub "Panel Ubezpieczonego".
  3. Znajdź sekcję z informacją o stanie konta. W panelu ubezpieczonego wybierz "Informacje o stanie konta" i następnie "Informacja za [ostatni rok]" – tam znajdziesz dane o zgromadzonych składkach i kapitałach.
  4. Sprawdź prognozę emerytury. W panelu ubezpieczonego dostępna jest indywidualna prognoza emerytury, którą ZUS wylicza automatycznie na podstawie zgromadzonych składek i kapitału, uwzględniając dwie sytuacje: gdy przestaniesz odprowadzać składki oraz gdy będziesz je nadal opłacać na podobnym poziomie.

Prognoza pokazuje kwotę przyszłej emerytury z konta podstawowego oraz subkonta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalkulator emerytalny w PUE ZUS

W panelu ubezpieczonego dostępny jest także kalkulator emerytalny, który pozwala na wyliczenie prognozowanej emerytury na wybrany rok i miesiąc przejścia na emeryturę. Kalkulator automatycznie uzupełnia dane z konta ZUS, a użytkownik może wprowadzić dodatkowe założenia, np. przewidywany wiek przejścia na emeryturę czy prognozowany wzrost wynagrodzenia. Po wprowadzeniu danych i kliknięciu "Oblicz emeryturę" otrzymasz szacunkową kwotę świadczenia emerytalnego.

Źródło: INFOR
QR Code

