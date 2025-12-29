Prawo Bez Tajemnic [Prawo Administracyjne]

Mecenas Artur Jaroszek z Kancelarii Salvar odpowiada na pytania i prezentuje ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Urząd miasta odmówił mi wydania pozwolenia na budowę?

Pan Mikołaj: Urząd miasta odmówił mi wydania pozwolenia na budowę czy mogę się odwołać?

Tak, można odwołać się od decyzji odmownej w sprawie pozwolenia na budowę.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art.129 § 2 k.p.a.) do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, można jeszcze złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odwoławczej.

Pani Wanda: Czy można uzyskać odszkodowanie za bezprawne działanie urzędnika?

Tak, można uzyskać odszkodowanie. Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Ponadto, należy wskazać, że art. 417 k.c. stanowi podstawę ogólnej odpowiedzialności władz publicznych za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”. Z kolei przepisy art. 417(1) § 1–3 k.c. wprowadzają, jako dodatkową przesłankę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, obowiązek uprzedniego stwierdzenia niezgodności z prawem działania władz publicznych. Wobec tego, aby wystąpić do sądu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa, należy posiadać stwierdzenie nieważności decyzji stanowiącej źródło szkody.

Pani Bożena Gmina naliczyła mi podatek od nieruchomości z błędem jak to zakwestionować?

Jeśli gmina błędnie naliczyła podatek od nieruchomości (np. podając niewłaściwą stawkę, powierzchnię czy niewłaściwe przeznaczenie gruntu etc.), można złożyć odwołanie od decyzji podatkowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Jeżeli organ do którego złożono skargę uznaje zasadność zarzutów, może w ramach samokontroli, wydać nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (art. 226 ordynacji podatkowej).

To warto wiedzieć - ważny wyrok TK

Ważne Trybunał Konstytucyjny 2.12.2025 r. w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne Sądów Rejonowych w Grudziądzu i Brodnicy dotyczące możliwości nabycia przez przedsiębiorców przesyłowych lub Skarb Państwa służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r.

Trybunał w swoim wyroku wskazał, że dotychczasowa praktyka przedsiębiorstw państwowych, które odmawiały wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości dot. posadowienia np. słupa energetycznego, rurociągu, gazociągu jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że korzystanie z cudzej własności przez tzw. przedsiębiorstwa bez otrzymania odpowiedniego odszkodowania jest niezgodne z prawem.

Wyrok ten jest kluczowy z tego powodu, że obecnie przedsiębiorstwa przesyłowe będą musiały uregulować z właścicielami działek stan prawny posadowionych urządzeń przesyłowym za odpowiednim odszkodowaniem.

Obecnie właściciele będą mogli min. domagać się roszczenia o bezumowne korzystanie z ich własności nieruchomości za okres przed ustanowieniem służebności przesyłu jak również domagać się ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem.

Osobnym roszczeniem, co do którego wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera ścieżkę właścicielom nieruchomości jest roszczenie z tytułu odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania nieruchomości albo obniżenia wartości nieruchomości.

Również właścicielowi mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługiwać roszczenie o usunięcie, przesunięcie infrastruktury, urządzenia przesyłowego z nieruchomości - działki.

Ważne Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może być podstawą do wznowienia niekorzystnych wyroków, które ustalały zasiedzenie służebności przesyłu i oddalały powództwa właścicieli o odszkodowanie.

