Witaj
Twoje dane
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?

60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
Wiele osób zastanawia się, czy 5 lat pracy wystarczy, aby otrzymać emeryturę. Odpowiedź brzmi: tak, prawo do świadczenia przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy jednak pamiętać, że krótki okres składkowy bezpośrednio przekłada się na bardzo niską wysokość wypłat. O jakich kwotach mowa w takich przypadkach? Oto szczegóły.

Zasady przyznawania świadczeń dla różnych grup wiekowych

Sytuacja prawna osób ubiegających się o świadczenia emerytalne w Polsce zależy przede wszystkim od daty ich urodzenia. Osoby, które przyszły na świat przed 1949 rokiem, muszą spełnić dwa równoległe wymogi, aby uzyskać prawo do emerytury, czyli osiągnąć wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn oraz legitymować się odpowiednio udokumentowanym stażem pracy wynoszącym 20 lub 25 lat. Zgoła inne przepisy dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W ich przypadku system jest bardziej otwarty pod kątem nabycia samych uprawnień, ponieważ wystarczy osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadanie choćby jednego dnia opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Ważne jest jednak, aby taka osoba nie pobierała wcześniej emerytury z tytułu podwyższonego wieku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę środków od miesiąca, w którym zainteresowany złoży stosowny wniosek, przy czym nie może to nastąpić przed dniem urodzin uprawniającym do przejścia na odpoczynek zawodowy.

Warunki uzyskania gwarantowanej emerytury minimalnej

Od marca 2025 roku kwota najniższego gwarantowanego świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, jednak nie każdy senior może na nią liczyć. Aby ZUS podwyższył realnie wyliczoną kwotę do tego poziomu, niezbędne jest wykazanie się odpowiednią długością stażu pracy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Do tego limitu zaliczane są okresy składkowe, czyli czas realnego zatrudnienia, oraz okresy nieskładkowe, do których należy między innymi czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Istotnym ułatwieniem jest możliwość doliczenia do stażu okresu studiów wyższych w wymiarze do 8 lat, o ile zostały one ukończone. Warto przy tym zaznaczyć, że edukacja na poziomie szkoły średniej nie jest brana pod uwagę podczas ustalania stażu potrzebnego do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej.

Prognozowana wysokość świadczenia po 5 latach pracy

Osoby, które decydują się na zakończenie aktywności zawodowej po przepracowaniu zaledwie 5 lat, znajdują się w skomplikowanej sytuacji finansowej. Choć przepisy pozwalają im na pobieranie emerytury po osiągnięciu wymaganego wieku, to brak odpowiedniego stażu wyklucza ich z kręgu odbiorców emerytury minimalnej. W takim scenariuszu wysokość przelewu zależy wyłącznie od faktycznie zgromadzonych składek na indywidualnym subkoncie. Szacunki wskazują, że mężczyzna, który pracował przez 5 lat za minimalne wynagrodzenie, może otrzymać świadczenie w wysokości około 150 złotych brutto lub niższej. W analogicznej sytuacji finansowej i zawodowej kobiety mogą spodziewać się kwoty oscylującej w granicach 125 złotych miesięcznie.

Mechanizm wyliczania kwoty wypłacanej przez ZUS

Ostateczna kwota, jaką senior otrzymuje co miesiąc, jest wynikiem precyzyjnego działania matematycznego. Podstawę obliczenia stanowi suma kapitału początkowego oraz wszystkich zwaloryzowanych składek, które wpłynęły na konto ubezpieczonego w trakcie jego całej kariery. Całość tych środków jest następnie dzielona przez statystyczną średnią dalszą długość życia wyrażoną w miesiącach. Wartości te są publikowane co roku przez Główny Urząd Statystyczny w formie tablic średniego trwania życia i są kluczowe dla ustalenia, jaką część zgromadzonych oszczędności emeryt otrzyma w ramach pojedynczej raty.

Bilans finansowy przy krótkim stażu ubezpieczeniowym

Podsumowując kwestię uprawnień po 5 latach aktywności zawodowej, należy stwierdzić, że prawo do emerytury zostanie przyznane, ale jej realna wartość będzie miała charakter symboliczny. Brak wymaganych 20 lub 25 lat stażu pracy uniemożliwia podniesienie kwoty do poziomu 1879 zł brutto, co skazuje takie osoby na otrzymywanie świadczeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. Tak drastyczna różnica wynika z faktu, że przy krótkim okresie składkowym suma odłożonych pieniędzy jest zbyt mała, by po rozdzieleniu na prognozowane lata życia mogła zapewnić odczuwalne wsparcie finansowe.

Źródło: INFOR
