130 tys. zł bezzwrotnej pomocy z PFRON. Sprawdź, kto może dostać

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz otrzymać od PFRON nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To realna szansa, aby założyć własną firmę i uniezależnić się finansowo. Wystarczy rejestracja w urzędzie pracy, przygotowanie dobrego biznesplanu i złożenie wniosku. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tej pomocy, na co można przeznaczyć pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.

rozwiń >

Kto może otrzymać dotację z PFRON na firmę?

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba:

REKLAMA

posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (dowolny stopień),

(dowolny stopień), być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Nie można jednocześnie korzystać z innych publicznych form wsparcia na ten cel. Co ważne, osoby, które prowadziły już kiedyś firmę lub były członkami spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o dotację dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia działalności lub członkostwa.

Ile wynosi dotacja z PFRON w 2025 roku?

Wysokość dotacji zależy od okresu, na jaki osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności:

Okres prowadzenia działalności Maksymalna wysokość dotacji Co najmniej 12 miesięcy Do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia Co najmniej 24 miesiące Od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia

W drugim kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8 748,63 zł. Oznacza to, że możliwe dotacje z PFRON wynoszą:

do 52 491,78 zł brutto – przy zobowiązaniu prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy (6-krotność przeciętnej płacy),

– przy zobowiązaniu prowadzenia działalności przez (6-krotność przeciętnej płacy), od 52 491,78 zł do maksymalnie 131 229,45 zł brutto – przy zobowiązaniu na minimum 24 miesiące (od 6- do 15-krotności przeciętnej płacy).

Ostateczna wysokość dotacji zależy jednak od dostępności środków w danym powiecie oraz decyzji lokalnej rady powiatu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na co można przeznaczyć dotację?

Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone m.in. na:

zakup maszyn, sprzętu i wyposażenia,

adaptację lokalu do potrzeb działalności,

materiały i surowce potrzebne do rozpoczęcia produkcji lub usług,

reklamę, stronę internetową, logo, branding,

zakup środka transportu – jeśli jest niezbędny do działalności.

Każdy wydatek musi być uzasadniony w kalkulacji kosztów oraz zgodny z charakterem planowanej działalności.

Jak ubiegać się o dotację? Procedura krok po kroku

Zarejestruj się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP) zgodnie z miejscem zamieszkania. Sprawdź dostępność środków i wzór wniosku. Każdy urząd pracy może mieć własny formularz i terminy naboru. Złóż wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami. Zobowiąż się do prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez minimum 12, lub 24 miesiące. Czekaj na ocenę wniosku – PUP analizuje m.in.: kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy,

przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,

kalkulację kosztów,

wysokość środków własnych. Negocjacje i podpisanie umowy – w przypadku pozytywnej decyzji możliwe jest doprecyzowanie warunków współpracy. Realizacja przedsięwzięcia i rozliczenie środków – zgodnie z harmonogramem i zakresem określonym w umowie.

Uwaga: nie rejestruj firmy przed przyznaniem dotacji!

To jeden z najczęstszych błędów. Aby dotacja została przyznana, działalność gospodarcza nie może być zarejestrowana przed podpisaniem umowy z urzędem pracy. Jeśli rejestracja nastąpi zbyt wcześnie, wniosek zostanie odrzucony.

Co zawiera umowa o dofinansowanie?

Umowa podpisywana z PUP precyzuje:

zasady wydatkowania środków (w tym terminy zakupów),

obowiązek prowadzenia działalności przez zadeklarowany okres (12 lub 24 miesiące),

harmonogram rozliczenia,

konsekwencje naruszenia warunków (np. obowiązek zwrotu całości lub części dotacji).

Kto decyduje o przyznaniu dotacji?

Za rozpatrzenie wniosku i przyznanie środków odpowiada rada powiatu, która ustala limity i zasady finansowania w danym roku. Warto pamiętać, że nabór może być ogłaszany raz lub kilka razy w roku. Dlatego warto regularnie sprawdzać informacje na stronie lokalnego urzędu pracy oraz kontaktować się z doradcą zawodowym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy dotacja PFRON jest bezzwrotna?

Tak, co do zasady dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON jest bezzwrotna, pod warunkiem wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zawartych w umowie (np. prowadzenie działalności przez deklarowany okres). W przeciwnym razie konieczny może być jej zwrot, często z odsetkami.

Czy mogę ubiegać się o dotację PFRON, jeśli jestem na rencie?

Tak, status osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu nie wyklucza możliwości pobierania renty. Ważne jest spełnienie wszystkich pozostałych warunków określonych przez ustawę i urząd pracy.

Gdzie znajdę wzór wniosku o dotację PFRON?

REKLAMA

Wzór wniosku o dotację PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest jednolity dla całej Polski. Należy go pobrać ze strony internetowej powiatowego urzędu pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub odebrać osobiście w biurze urzędu.

Masz pytania dotyczące dotacji PFRON? Skonsultuj się z doradcą w lokalnym powiatowym urzędzie pracy lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Nie przegap swojej szansy na rozwój zawodowy!

Podstawa prawna