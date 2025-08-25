REKLAMA

Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki

Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki

25 sierpnia 2025, 15:12
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
130 tys. zł bezzwrotnej pomocy z PFRON. Sprawdź, kto może dostać
shutterstock

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz otrzymać od PFRON nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To realna szansa, aby założyć własną firmę i uniezależnić się finansowo. Wystarczy rejestracja w urzędzie pracy, przygotowanie dobrego biznesplanu i złożenie wniosku. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tej pomocy, na co można przeznaczyć pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.

Kto może otrzymać dotację z PFRON na firmę?

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba:

  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (dowolny stopień),
  • być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Nie można jednocześnie korzystać z innych publicznych form wsparcia na ten cel. Co ważne, osoby, które prowadziły już kiedyś firmę lub były członkami spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o dotację dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia działalności lub członkostwa.

Ile wynosi dotacja z PFRON w 2025 roku?

Wysokość dotacji zależy od okresu, na jaki osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności:

Okres prowadzenia działalnościMaksymalna wysokość dotacji

Co najmniej 12 miesięcy

Do 6-krotności

przeciętnego wynagrodzenia

Co najmniej 24 miesiące

Od 6-krotności

do 15-krotności

przeciętnego wynagrodzenia

W drugim kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8 748,63 zł. Oznacza to, że możliwe dotacje z PFRON wynoszą:

  • do 52 491,78 zł brutto – przy zobowiązaniu prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy (6-krotność przeciętnej płacy),
  • od 52 491,78 zł do maksymalnie 131 229,45 zł brutto – przy zobowiązaniu na minimum 24 miesiące (od 6- do 15-krotności przeciętnej płacy).

Ostateczna wysokość dotacji zależy jednak od dostępności środków w danym powiecie oraz decyzji lokalnej rady powiatu.

Na co można przeznaczyć dotację?

Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone m.in. na:

  • zakup maszyn, sprzętu i wyposażenia,
  • adaptację lokalu do potrzeb działalności,
  • materiały i surowce potrzebne do rozpoczęcia produkcji lub usług,
  • reklamę, stronę internetową, logo, branding,
  • zakup środka transportu – jeśli jest niezbędny do działalności.

Każdy wydatek musi być uzasadniony w kalkulacji kosztów oraz zgodny z charakterem planowanej działalności.

Jak ubiegać się o dotację? Procedura krok po kroku

  1. Zarejestruj się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP) zgodnie z miejscem zamieszkania.
  2. Sprawdź dostępność środków i wzór wniosku. Każdy urząd pracy może mieć własny formularz i terminy naboru.
  3. Złóż wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami.
  4. Zobowiąż się do prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez minimum 12, lub 24 miesiące.
  5. Czekaj na ocenę wniosku – PUP analizuje m.in.:
    • kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy,
    • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
    • kalkulację kosztów,
    • wysokość środków własnych.
  7. Negocjacje i podpisanie umowy – w przypadku pozytywnej decyzji możliwe jest doprecyzowanie warunków współpracy.
  8. Realizacja przedsięwzięcia i rozliczenie środków – zgodnie z harmonogramem i zakresem określonym w umowie.

Uwaga: nie rejestruj firmy przed przyznaniem dotacji!

To jeden z najczęstszych błędów. Aby dotacja została przyznana, działalność gospodarcza nie może być zarejestrowana przed podpisaniem umowy z urzędem pracy. Jeśli rejestracja nastąpi zbyt wcześnie, wniosek zostanie odrzucony.

Co zawiera umowa o dofinansowanie?

Umowa podpisywana z PUP precyzuje:

  • zasady wydatkowania środków (w tym terminy zakupów),
  • obowiązek prowadzenia działalności przez zadeklarowany okres (12 lub 24 miesiące),
  • harmonogram rozliczenia,
  • konsekwencje naruszenia warunków (np. obowiązek zwrotu całości lub części dotacji).

Kto decyduje o przyznaniu dotacji?

Za rozpatrzenie wniosku i przyznanie środków odpowiada rada powiatu, która ustala limity i zasady finansowania w danym roku. Warto pamiętać, że nabór może być ogłaszany raz lub kilka razy w roku. Dlatego warto regularnie sprawdzać informacje na stronie lokalnego urzędu pracy oraz kontaktować się z doradcą zawodowym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy dotacja PFRON jest bezzwrotna?

Tak, co do zasady dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON jest bezzwrotna, pod warunkiem wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zawartych w umowie (np. prowadzenie działalności przez deklarowany okres). W przeciwnym razie konieczny może być jej zwrot, często z odsetkami.

Czy mogę ubiegać się o dotację PFRON, jeśli jestem na rencie?

Tak, status osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu nie wyklucza możliwości pobierania renty. Ważne jest spełnienie wszystkich pozostałych warunków określonych przez ustawę i urząd pracy.

Gdzie znajdę wzór wniosku o dotację PFRON?

Wzór wniosku o dotację PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest jednolity dla całej Polski. Należy go pobrać ze strony internetowej powiatowego urzędu pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub odebrać osobiście w biurze urzędu.

Masz pytania dotyczące dotacji PFRON? Skonsultuj się z doradcą w lokalnym powiatowym urzędzie pracy lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Nie przegap swojej szansy na rozwój zawodowy!

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
