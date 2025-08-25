130 tys. zł bezzwrotnej pomocy z PFRON. Sprawdź, kto może dostać

Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz otrzymać od PFRON nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To realna szansa, aby założyć własną firmę i uniezależnić się finansowo. Wystarczy rejestracja w urzędzie pracy, przygotowanie dobrego biznesplanu i złożenie wniosku. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tej pomocy, na co można przeznaczyć pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.
- Kto może otrzymać dotację z PFRON na firmę?
- Ile wynosi dotacja z PFRON w 2025 roku?
- Na co można przeznaczyć dotację?
- Jak ubiegać się o dotację? Procedura krok po kroku
- Uwaga: nie rejestruj firmy przed przyznaniem dotacji!
- Co zawiera umowa o dofinansowanie?
- Kto decyduje o przyznaniu dotacji?
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
- Podstawa prawna
Kto może otrzymać dotację z PFRON na firmę?
Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba:
- posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (dowolny stopień),
- być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.
Nie można jednocześnie korzystać z innych publicznych form wsparcia na ten cel. Co ważne, osoby, które prowadziły już kiedyś firmę lub były członkami spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o dotację dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia działalności lub członkostwa.
Ile wynosi dotacja z PFRON w 2025 roku?
Wysokość dotacji zależy od okresu, na jaki osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności:
|Okres prowadzenia działalności
|Maksymalna wysokość dotacji
Co najmniej 12 miesięcy
Do 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia
Co najmniej 24 miesiące
Od 6-krotności
do 15-krotności
przeciętnego wynagrodzenia
W drugim kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8 748,63 zł. Oznacza to, że możliwe dotacje z PFRON wynoszą:
- do 52 491,78 zł brutto – przy zobowiązaniu prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy (6-krotność przeciętnej płacy),
- od 52 491,78 zł do maksymalnie 131 229,45 zł brutto – przy zobowiązaniu na minimum 24 miesiące (od 6- do 15-krotności przeciętnej płacy).
Ostateczna wysokość dotacji zależy jednak od dostępności środków w danym powiecie oraz decyzji lokalnej rady powiatu.
Na co można przeznaczyć dotację?
Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone m.in. na:
- zakup maszyn, sprzętu i wyposażenia,
- adaptację lokalu do potrzeb działalności,
- materiały i surowce potrzebne do rozpoczęcia produkcji lub usług,
- reklamę, stronę internetową, logo, branding,
- zakup środka transportu – jeśli jest niezbędny do działalności.
Każdy wydatek musi być uzasadniony w kalkulacji kosztów oraz zgodny z charakterem planowanej działalności.
Jak ubiegać się o dotację? Procedura krok po kroku
- Zarejestruj się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP) zgodnie z miejscem zamieszkania.
- Sprawdź dostępność środków i wzór wniosku. Każdy urząd pracy może mieć własny formularz i terminy naboru.
- Złóż wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami.
- Zobowiąż się do prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez minimum 12, lub 24 miesiące.
- Czekaj na ocenę wniosku – PUP analizuje m.in.:
- kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy,
- przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
- kalkulację kosztów,
- wysokość środków własnych.
- Negocjacje i podpisanie umowy – w przypadku pozytywnej decyzji możliwe jest doprecyzowanie warunków współpracy.
- Realizacja przedsięwzięcia i rozliczenie środków – zgodnie z harmonogramem i zakresem określonym w umowie.
Uwaga: nie rejestruj firmy przed przyznaniem dotacji!
To jeden z najczęstszych błędów. Aby dotacja została przyznana, działalność gospodarcza nie może być zarejestrowana przed podpisaniem umowy z urzędem pracy. Jeśli rejestracja nastąpi zbyt wcześnie, wniosek zostanie odrzucony.
Co zawiera umowa o dofinansowanie?
Umowa podpisywana z PUP precyzuje:
- zasady wydatkowania środków (w tym terminy zakupów),
- obowiązek prowadzenia działalności przez zadeklarowany okres (12 lub 24 miesiące),
- harmonogram rozliczenia,
- konsekwencje naruszenia warunków (np. obowiązek zwrotu całości lub części dotacji).
Kto decyduje o przyznaniu dotacji?
Za rozpatrzenie wniosku i przyznanie środków odpowiada rada powiatu, która ustala limity i zasady finansowania w danym roku. Warto pamiętać, że nabór może być ogłaszany raz lub kilka razy w roku. Dlatego warto regularnie sprawdzać informacje na stronie lokalnego urzędu pracy oraz kontaktować się z doradcą zawodowym.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy dotacja PFRON jest bezzwrotna?
Tak, co do zasady dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON jest bezzwrotna, pod warunkiem wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zawartych w umowie (np. prowadzenie działalności przez deklarowany okres). W przeciwnym razie konieczny może być jej zwrot, często z odsetkami.
Czy mogę ubiegać się o dotację PFRON, jeśli jestem na rencie?
Tak, status osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu nie wyklucza możliwości pobierania renty. Ważne jest spełnienie wszystkich pozostałych warunków określonych przez ustawę i urząd pracy.
Gdzie znajdę wzór wniosku o dotację PFRON?
Wzór wniosku o dotację PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest jednolity dla całej Polski. Należy go pobrać ze strony internetowej powiatowego urzędu pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub odebrać osobiście w biurze urzędu.
Masz pytania dotyczące dotacji PFRON? Skonsultuj się z doradcą w lokalnym powiatowym urzędzie pracy lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Nie przegap swojej szansy na rozwój zawodowy!
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) – w szczególności art. 12a i art. 46, które regulują możliwość przyznania środków osobom z niepełnosprawnościami zarejestrowanym w urzędzie pracy.
- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
