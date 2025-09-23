REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz to orzeczenie o niepełnosprawności? Takie świadczenia możesz otrzymać z MOPS i PCPR

Masz to orzeczenie o niepełnosprawności? Takie świadczenia możesz otrzymać z MOPS i PCPR

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 13:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność orzeczenie
Masz to orzeczenie o niepełnosprawności? Takie świadczenia możesz otrzymać z MOPS i PCPR
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 roku

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą w 2025 roku ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS i PCPR. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego. Oznacza, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy w codziennym życiu (np. przy zakupach, transporcie, higienie).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. praca siedząca, elastyczny czas pracy).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe i organizacyjne:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały: do 1229 zł miesięcznie, przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium dochodowe.
  • Zasiłek okresowy: do 823 zł miesięcznie, przyznawany w sytuacjach nagłych problemów finansowych.
  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: obejmujące pomoc w sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, transporcie czy higienie osobistej. Można również uzyskać wsparcie psychologa lub terapeuty. Liczba godzin jest ustalana indywidualnie po wywiadzie środowiskowym.

Zgodnie z danymi, w Polsce żyje około 1,5 miliona osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wielu z nich wsparcie finansowe i usługi opiekuńcze są kluczowe, ponieważ umożliwiają im samodzielne funkcjonowanie.

REKLAMA

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - najważniejsze informacje

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dawniej znane jako II grupa inwalidzka, jest dokumentem potwierdzającym, że sprawność organizmu danej osoby została naruszona. Posiadanie takiego orzeczenia może oznaczać, że dana osoba nie jest w stanie pracować, może pracować jedynie w warunkach chronionych, albo potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, np. w domu czy w życiu społecznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uzyskać orzeczenie? Aby uzyskać orzeczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który jest właściwy dla twojego miejsca stałego pobytu. Orzeczenie, które otrzymasz, zawiera informacje o:

  • stopniu niepełnosprawności,
  • przyczynach (maksymalnie trzy symbole),
  • wskazaniach, np. dotyczących zatrudnienia, szkoleń czy sprzętu ortopedycznego.

Orzeczenie może być wydane na czas określony lub na stałe. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu, masz 14 dni od jej otrzymania na odwołanie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

  • Skrócony czas pracy (maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo).
  • Zakaz pracy w godzinach nocnych i nadgodzin.
  • Dodatkowa, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
  • Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni w roku.
  • Możliwość uzyskania zwolnień na turnusy rehabilitacyjne (do 21 dni).
  • Dofinansowanie z PFRON na sprzęt ortopedyczny, adaptację miejsca pracy, turnusy rehabilitacyjne czy środki pielęgnacyjne.
  • Ulgi podatkowe i inne świadczenia socjalne.
  • Możliwość skorzystania z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
  • Możliwość uzyskania karty parkingowej.
  • Ulgi w transporcie publicznym.
Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Opieka nad chorym rodzicem opłacana przez ZUS! Zasiłek opiekuńczy nie tylko na dziecko. Nawet 80 proc. pensji za opiekę nad chorym dorosłym
Opieka nad chorym rodzicem opłacana przez ZUS! Zasiłek opiekuńczy nie tylko na dziecko. Nawet 80 proc. pensji za opiekę nad chorym dorosłym
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania
23 wrz 2025

W 2026 roku kolejni nauczyciele zyskają dostęp do świadczenia, które pozwoli im odejść z pracy wcześniej i z dodatkowym wsparciem finansowym. Znaczenie mają wiek, staż i miejsce zatrudnienia. Nowe przepisy otworzą drogę także przed tymi, którzy dotąd nie mogli z niego skorzystać. Sprawdź, czy znajdziesz się w gronie uprawnionych.
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Branża winiarska krytykuje rządowe plany podwyżki akcyzy
23 wrz 2025

Zaskoczenie i niedowierzanie. Tak można by opisać pierwsze reakcje branży winiarskiej na zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące podwyżki akcyzy na alkohol: o 15 proc. w przyszłym roku i o kolejne 10 proc. w 2027. „To w trosce o zdrowie obywateli” – argumentuje strona rządowa. „To tani, polityczny blichtr” – ripostuje branża. Jest jeszcze trzecia strona tego konfliktu – Prezydent, który już zapowiedział, że żadnej ustawy podwyższającej podatki, nie podpisze. I tylko przedsiębiorców żal.
System ICS2 w 11 krajach UE już od września 2025 r. – polscy przewoźnicy muszą dostosować procedury
23 wrz 2025

Nierównomierne wdrażanie systemu Import Control System 2 w Unii Europejskiej tworzy złożoną sytuację dla polskich firm transportowych. Podczas gdy jedenaście państw członkowskich uruchamia nowe wymogi już od września 2025 roku, Polska ma czas do maja 2026. To oznacza konieczność stosowania różnych procedur w zależności od trasy przewozu.

REKLAMA

Costa del Sol: inwestycje w hiszpańskie nieruchomości pod wynajem z zyskiem do 10 proc. rocznie
23 wrz 2025

Andaluzyjska Costa del Sol to magnes dla polskich inwestorów, którzy szukają wysokich zwrotów z nieruchomości. Dzięki 14,5 miliona turystów rocznie i korzystnemu finansowaniu, właściciele mogą osiągać nawet 10-procentową roczną stopę zwrotu, a raty kredytu często pokrywają się z dochodami z wynajmu wakacyjnego.
Masz to orzeczenie o niepełnosprawności? Takie świadczenia możesz otrzymać z MOPS i PCPR
23 wrz 2025

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

IP Box na Cyprze – czym jest i jak działa?
23 wrz 2025

W świecie globalnej gospodarki coraz większą rolę odgrywają prawa własności intelektualnej – patenty, oprogramowanie, znaki towarowe czy prawa autorskie. Dla wielu firm to właśnie one są najcenniejszym aktywem, przynoszącym największe zyski. Dlatego wiele krajów wprowadza specjalne rozwiązania podatkowe, które mają zachęcać do rejestrowania i rozwijania praw IP w danej jurysdykcji. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań jest IP Box na Cyprze, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem międzynarodowych przedsiębiorców.
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
23 wrz 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało we wrześniu 2025 r. cztery części Podręcznika KSeF 2.0, w których omawia zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w modelu obowiązkowym od 1 lutego 2026 roku. W części II tego podręcznika omówione zostały zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur wg stanu prawnego obowiązującego od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
23 wrz 2025

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
23 wrz 2025

Masz chorobę przewlekłą i martwią Cię stale rosnące wydatki na leczenie? Od września 2025 r. łatwiej uzyskać orzeczenie, a wraz z nim szansę na świadczenie wspierające do 4134 zł miesięcznie. O wysokości decyduje poziom potrzeby wsparcia w punktach. Procedura jest prostsza, a część spraw można rozstrzygnąć bez badania. Sprawdź, kto skorzysta, jak przejść formalności krok po kroku i jakie inne korzyści daje orzeczenie.

REKLAMA