REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 10:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz chorobę przewlekłą? Od września 2025 dostaniesz nawet 4134 zł miesięcznie – sprawdź, jak to załatwić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz chorobę przewlekłą i martwią Cię stale rosnące wydatki na leczenie? Od września 2025 r. łatwiej uzyskać orzeczenie, a wraz z nim szansę na świadczenie wspierające do 4134 zł miesięcznie. O wysokości decyduje poziom potrzeby wsparcia w punktach. Procedura jest prostsza, a część spraw można rozstrzygnąć bez badania. Sprawdź, kto skorzysta, jak przejść formalności krok po kroku i jakie inne korzyści daje orzeczenie.

rozwiń >

Czym jest świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to nowe, stałe świadczenie pieniężne wprowadzone w 2024 r., stworzone po to, by zapewnić dorosłym osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednie, niezależne od dochodu wsparcie finansowe powiązane z faktycznym poziomem potrzeby wsparcia (punkty WZON).

REKLAMA

REKLAMA

Wypłacane przez ZUS w wysokości stanowiącej 40–220% renty socjalnej (program działa etapowo: 87–100 pkt od 2024 r., 78–86 pkt od 2025 r., 70–77 pkt od 1 stycznia 2026 r.), jest nieopodatkowane i co do zasady można je łączyć m.in. z rentą socjalną, lecz nie ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Kto realnie skorzysta na nowych przepisach

Najwięcej zyskają osoby, u których schorzenie trwale ogranicza codzienne funkcje: poruszanie się, samoobsługę, komunikację i pracę. W praktyce oznacza to sytuacje, w których leczenie i rehabilitacja nie wystarczają, by samodzielnie wykonywać podstawowe czynności lub podjąć zatrudnienie bez dostosowań. Najważniejsza jest decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia: punkty w przedziale 70–100. To one przekładają się na prawo do świadczenia i jego wysokość.

Warto pamiętać o harmonogramie obejmowania kolejnych grup. Osoby z oceną 87–100 punktów skorzystały już w 2024 r. W 2025 r. dołączają osoby z wynikiem 78–86 punktów. Najniższy próg, czyli 70–77 punktów, wejdzie do systemu od 1 stycznia 2026 r. Dzięki temu wsparcie obejmuje coraz szerszy krąg dorosłych, którzy zmagają się z przewlekłą chorobą i realnymi ograniczeniami w życiu codziennym.

REKLAMA

Lista chorób kwalifikujących do świadczeń w 2025 roku

Od 2025 roku katalog schorzeń, które mogą uzasadniać wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, został rozszerzony i doprecyzowany. Wprowadzono nową listę 208 jednostek chorobowych, zwłaszcza rzadkich chorób genetycznych, które mogą uprawniać do orzeczenia wydawanego na dłuższy czas (min. 7 lat). Ogólnie, kwalifikujące schorzenia obejmują m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Choroby neurologiczne: np. padaczka, stwardnienie rozsiane, stany po udarach mózgu, choroba Parkinsona.
  • Choroby psychiczne: w tym schizofrenia, depresja lekooporna, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zespoły otępienne.
  • Nowotwory złośliwe: w zależności od stadium i wpływu na funkcjonowanie organizmu.
  • Poważne choroby układu krążenia, oddechowego i pokarmowego: prowadzące do niewydolności narządowej (np. niewydolność serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba Crohna).
  • Cukrzyca z powikłaniami: szczególnie te wpływające na narządy (np. retinopatia, nefropatia).
  • Choroby rzadkie i genetyczne: rozbudowany katalog (obecnie 208 jednostek), który ma ułatwić orzekanie w tych przypadkach.
  • Zespoły bólowe kręgosłupa i zaawansowane zwyrodnienia stawów: w stopniu znacząco ograniczającym ruchomość i codzienne funkcjonowanie.
  • Upośledzenie narządu wzroku, słuchu i mowy: znaczne wady i uszkodzenia.
  • Upośledzenie umysłowe oraz całościowe zaburzenia rozwojowe (np. spektrum autyzmu).

Pełna lista kryteriów i symboli przyczyn niepełnosprawności jest dostępna w załączniku rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w lokalnym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON).

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z liczbą punktów w decyzji WZON i wyrażona jako procent renty socjalnej. Im wyższa ocena potrzeby wsparcia, tym wyższa kwota. Dla orientacji:

  • przy 70–74 punktach przysługuje 40 proc.,
  • przy 75–79 punktach 60 proc.,
  • przy 80–84 punktach 80 proc.,
  • przy 85–89 punktach 120 proc.,
  • przy 90–94 punktach 180 proc.,
  • przy 95–100 punktach aż 220 proc.

W 2025 r. górny próg daje nawet 4134 zł miesięcznie. Świadczenie jest niezależne od dochodu, nie podlega opodatkowaniu i wypłaca je ZUS.

Świadczenie wspierające 2025 – przelicznik punktów WZON na kwoty

Punkty WZON

Procent renty socjalnej

Kwota świadczenia (zł/mies.)

70–74

40%

753,84

75–79

60%

1130,77

80–84

80%

1507,69

85–89

120%

2261,53

90–94

180%

3392,30

95–100

220%

4134

Podstawa obliczeń: renta socjalna od marca 2025 r. = 1884,61 zł (kwoty zaokrąglone do 1 gr).
Uwaga: świadczenie jest niezależne od dochodu, nie podlega opodatkowaniu i wypłaca je ZUS.

Jak uzyskać orzeczenie i punkty – procedura krok po kroku

Pierwszym etapem jest orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydawane przez właściwy miejscowo PZON. Do wniosku warto dołączyć kompletną, aktualną dokumentację medyczną z opisem wpływu choroby na funkcjonowanie, a nie tylko same rozpoznania. Po zmianach obowiązujących od końca lata 2025 r. część spraw może zakończyć się na podstawie dokumentów, bez badania, o ile dokumentacja jest spójna i wystarczająca.

Zobacz także: Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września

Drugim krokiem jest decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia w skali 70–100 punktów. To osobna procedura. Zespół ocenia funkcjonowanie w obszarach: poruszanie się, samoobsługa, komunikacja, uczenie się, praca i relacje społeczne. Wynik punktowy z decyzji WZON stanowi podstawę do wyliczenia kwoty świadczenia.

Zobacz także: Punkty w decyzji WZON 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?

Trzecim elementem jest sam wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Składa się go wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Jeśli dokument trafi do ZUS w ciągu trzech miesięcy od doręczenia decyzji WZON, można uzyskać wyrównanie od wskazanej daty. W praktyce cała ścieżka wygląda więc tak: dokumentacja i PZON, następnie WZON z punktami, a na końcu wniosek SWN w ZUS i wypłata.

Do czego jeszcze masz prawo z orzeczeniem?

Uzyskanie orzeczenia to nie tylko droga do świadczenia wspierającego. Ten dokument otwiera przed osobami z niepełnosprawnościami szeroki pakiet dodatkowych uprawnień, które mogą znacząco poprawić sytuację finansową i ułatwić codzienne życie. Część z nich działa automatycznie po przedstawieniu orzeczenia w odpowiedniej instytucji, inne wymagają złożenia osobnego wniosku. Oto najważniejsze możliwości, z których możesz skorzystać:

  • Renta socjalna lub rodzinna: Jeśli spełniasz określone kryteria dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub utraty żywiciela rodziny, możesz ubiegać się o te świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
  • Ulgi podatkowe: Możliwość skorzystania z odliczeń od dochodu lub podatku, takich jak ulga rehabilitacyjna (na leki, sprzęt, turnusy), odliczenia za dojazdy czy wydatki związane z przystosowaniem mieszkania.
  • Karta parkingowa: Przyznawana osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają ograniczenia w poruszaniu się, uprawnia do parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach.
  • Zniżki na bilety komunikacji: Ulgi na przejazdy komunikacją miejską, międzymiastową oraz pociągami PKP.
  • Programy PFRON: Dostęp do szerokiej gamy programów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obejmujących dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier architektonicznych, a także dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  • Turnusy rehabilitacyjne i wsparcie środowiskowe: Możliwość uczestnictwa w turnusach poprawiających kondycję zdrowotną i psychiczną, a także korzystanie ze wsparcia organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej.
  • Możliwość wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy: W zależności od stopnia niepełnosprawności i udokumentowanego stażu pracy.

Sprawdź wniosek, zanim złożysz

Wielu wnioskodawców próbuje złożyć wniosek do ZUS bez decyzji WZON, taki dokument pozostaje bez rozpoznania. Częstym problemem jest też dokumentacja medyczna ograniczona do kodów ICD, bez opisu codziennych ograniczeń; to błąd, bo to właśnie opis funkcjonalny jest rozstrzygający. Warto przypilnować trzymiesięcznego terminu na złożenie SWN, bo opóźnienie może pozbawić wyrównania. Należy również pamiętać, że świadczenie wspierające nie łączy się ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Dlaczego warto złożyć wniosek już teraz

Postępowania orzecznicze trwają, a kolejki zmieniają się sezonowo. Im szybciej złożysz wniosek, tym prędzej skorzystasz z pieniędzy i ulg. Jeśli masz ugruntowaną dokumentację i stabilny przebieg choroby, po ostatnich zmianach rośnie szansa na rozstrzygnięcie na podstawie papierów, bez konieczności badania. To realna oszczędność czasu i mniej stresu w całej procedurze.

Podstawa prawna

Powiązane
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ukryte zyski w estońskim CIT. Przykład: samochody firmowe wykorzystywanych w użytku mieszanym
23 wrz 2025

System opodatkowania w formie estońskiego CIT stanowi wyjątkowo korzystną alternatywę dla przedsiębiorców. Z jednej strony umożliwia odroczenie bieżącego opodatkowania zysku, z drugiej zaś, aby zapobiec nadmiernym wypłatom na rzecz wspólników czy udziałowców (ponad poziom podzielonego zysku), ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie jest wyodrębnienie kategorii dochodów tzw. „ukrytych zysków” podlegających opodatkowaniu ryczałtem. Ten artykuł omawia dochód z tytułu ukrytych zysków na przykładzie samochodów wykorzystywanych w użytku mieszanym.
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
23 wrz 2025

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego, na zimowy W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Własna działalność gospodarcza bez płacenia składek ZUS. Ważne zmiany w limicie zarobków
23 wrz 2025

Nie każdy musi zakładać firmę, żeby dorobić do pensji. Jednak, kiedy ktoś oferuje na przykład weekendowe usługi „złotej rączki” czy okazyjnie prowadzi sprzedaż w sieci, wtedy zamienia się to w drobny biznes. Państwo mówi: ok, ale obowiązuje zarobkowy limit. Teraz ta granica idzie w górę, bo rośnie płaca minimalna. To niejedyna, korzystna zmiana.
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
22 wrz 2025

Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Nowe przepisy ważne dla wspólnot mieszkaniowych od 2026 r. Podwyższanie zaliczek, balkony, liczniki, kontrola zarządu, udostępnienie lokalu, definicja wspólnoty i inne zmiany
23 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia nowelizacji ustawy o własności lokali oraz ustawy - Prawo budowlane. Podstawowym celem tej nowelizacji jest dostosowanie działalności wspólnot mieszkaniowych do zmian, jakie zaszły na rynku zarządzania wspólnotami na przestrzeni minionych 30 lat, tj. od wejścia w życie tej ustawy. Jak wyjaśnia Minister Finansów i Gospodarki (odpowiedzialny za przygotowanie projektu zmian przepisów), zmiany te są podsumowaniem zapadłego na tym tle orzecznictwa, praktyki zarządców nieruchomości, rozwoju technologii budownictwa wielorodzinnego oraz zmian w innych aktach prawnych dotyczących działalności wspólnot. Poniżej prześledzimy najważniejsze zmiany jakie przynieść ma ta nowelizacja.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
22 wrz 2025

Nie każdy wnioskodawca będzie musiał stawać przed komisją. Od września 2025 roku orzeczenie o niepełnosprawności można otrzymać wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, bez stresujących wizyt, kolejek i badań. To zmiana szczególnie ważna dla osób przewlekle chorych, seniorów czy dzieci, których stan zdrowia jest dobrze udokumentowany i od lat się nie zmienia. Nowe przepisy mają odciążyć komisje, przyspieszyć procedury i sprawić, że system orzekania stanie się bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin.
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
22 wrz 2025

Nie każdy musi czekać do 60. roku życia (kobiety) czy 65. roku życia (mężczyźni), aby przejść na emeryturę. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych w określonych latach i pracujących w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. ZUS przypomina, że w 2026 roku prawo do takiego świadczenia może uzyskać konkretna grupa obywateli. Warto sprawdzić, kto kwalifikuje się do tego przywileju i jakie dokumenty trzeba przygotować.
ZUS wypłaca dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Głównie kobietom. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
22 wrz 2025

Od 2023 do 2024 roku średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z ZUS wzrosła z 740 zł do 982 zł. Najnowsze dane z pierwszej połowy tego roku pokazują, że średnia kwota świadczenia wynosi już 1017 zł. Świadczenie to jest najczęściej wypłacane kobietom-emerytkom. Oto szczegóły.

REKLAMA

Eksport bez odprawy celnej – czy możliwe jest zgłoszenie po wywozie towaru?
22 wrz 2025

W codziennej praktyce handlu zagranicznego przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do dokumentacji celnej. To ona daje gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, prawa do zastosowania stawki 0% VAT i pewność, że transakcja została prawidłowo rozliczona. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których samolot z towarem już odleciał, statek odpłynął, a zgłoszenie eksportowe… nie zostało złożone. Czy w takiej sytuacji eksporter ma jeszcze szansę naprawić błąd?
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.

REKLAMA