Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy nie tylko w przypadku choroby dziecka, ale również wtedy, gdy konieczna jest opieka nad chorym rodzicem. Świadczenie to można otrzymać maksymalnie przez 14 dni w roku. Oto szczegóły.

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica – co musisz wiedzieć?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje nie tylko w przypadku choroby dziecka. Można go otrzymać również, gdy opieki potrzebuje chory rodzic. Prawo do tego świadczenia mają osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli najczęściej pracownicy.

Warunki uzyskania zasiłku opiekuńczego na chorego rodzica

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica, należy spełnić kilka warunków:

Pisemny wniosek : Do pracodawcy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk Z-15B.

: Do pracodawcy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk Z-15B. Wspólne gospodarstwo domowe : Zasiłek przysługuje, jeśli w okresie opieki prowadzisz z rodzicem wspólne gospodarstwo domowe. Nie oznacza to jednak, że musicie mieszkać pod jednym dachem – kluczowe jest to, byś faktycznie sprawował/a opiekę w tym czasie.

: Zasiłek przysługuje, jeśli w okresie opieki prowadzisz z rodzicem wspólne gospodarstwo domowe. Nie oznacza to jednak, że musicie mieszkać pod jednym dachem – kluczowe jest to, byś faktycznie sprawował/a opiekę w tym czasie. Brak innych opiekunów: Zasiłek zostanie wypłacony, jeśli w gospodarstwie domowym nie ma innych pełnoletnich, zdrowych osób, które mogłyby się zająć chorym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy domownicy również są chorzy lub niepełnosprawni i nie mogą zapewnić opieki.

Czas trwania i wysokość zasiłku opiekuńczego na chorego rodzica

Liczba dni: Na opiekę nad chorym rodzicem przysługuje maksymalnie 14 dni zasiłku w ciągu roku kalendarzowego. Limit ten jest częścią ogólnego limitu 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.

Na opiekę nad chorym rodzicem przysługuje maksymalnie 14 dni zasiłku w ciągu roku kalendarzowego. Limit ten jest częścią ogólnego limitu 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia. Wysokość : Zasiłek wynosi 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

: Zasiłek wynosi 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Wypłata: Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, wliczając w to dni wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać również na innych członków rodziny, takich jak: małżonek, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, a także dzieci powyżej 14. roku życia, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym.

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - podsumowanie informacji

Jeśli jesteś ubezpieczony i musisz wziąć wolne w pracy, by zaopiekować się chorym rodzicem lub innym członkiem rodziny, możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on maksymalnie przez 14 dni w roku. Wysokość zasiłku to 80 proc. Twojej podstawy wynagrodzenia i jest on wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. Aby go otrzymać, musisz spełnić kilka warunków:

Faktycznie opiekować się chorym, nawet jeśli nie mieszkacie razem.

Być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może zapewnić opiekę.

Posiadać zwolnienie lekarskie, które potwierdza, że opieka jest niezbędna.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składasz na formularzu o symbolu Z-15B.