Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko

Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko

12 grudnia 2025, 14:44
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka, zasiłek opiekuńczy
Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko
Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy nie tylko w przypadku choroby dziecka, ale również wtedy, gdy konieczna jest opieka nad chorym rodzicem. Świadczenie to można otrzymać maksymalnie przez 14 dni w roku. Oto szczegóły.

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica – co musisz wiedzieć?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje nie tylko w przypadku choroby dziecka. Można go otrzymać również, gdy opieki potrzebuje chory rodzic. Prawo do tego świadczenia mają osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli najczęściej pracownicy.

Warunki uzyskania zasiłku opiekuńczego na chorego rodzica

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica, należy spełnić kilka warunków:

  • Pisemny wniosek: Do pracodawcy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk Z-15B.
  • Wspólne gospodarstwo domowe: Zasiłek przysługuje, jeśli w okresie opieki prowadzisz z rodzicem wspólne gospodarstwo domowe. Nie oznacza to jednak, że musicie mieszkać pod jednym dachem – kluczowe jest to, byś faktycznie sprawował/a opiekę w tym czasie.
  • Brak innych opiekunów: Zasiłek zostanie wypłacony, jeśli w gospodarstwie domowym nie ma innych pełnoletnich, zdrowych osób, które mogłyby się zająć chorym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy domownicy również są chorzy lub niepełnosprawni i nie mogą zapewnić opieki.

Czas trwania i wysokość zasiłku opiekuńczego na chorego rodzica

  • Liczba dni: Na opiekę nad chorym rodzicem przysługuje maksymalnie 14 dni zasiłku w ciągu roku kalendarzowego. Limit ten jest częścią ogólnego limitu 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.
  • Wysokość: Zasiłek wynosi 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.
  • Wypłata: Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, wliczając w to dni wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać również na innych członków rodziny, takich jak: małżonek, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, a także dzieci powyżej 14. roku życia, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym.

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - podsumowanie informacji

Jeśli jesteś ubezpieczony i musisz wziąć wolne w pracy, by zaopiekować się chorym rodzicem lub innym członkiem rodziny, możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on maksymalnie przez 14 dni w roku. Wysokość zasiłku to 80 proc. Twojej podstawy wynagrodzenia i jest on wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. Aby go otrzymać, musisz spełnić kilka warunków:

  • Faktycznie opiekować się chorym, nawet jeśli nie mieszkacie razem.
  • Być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może zapewnić opiekę.
  • Posiadać zwolnienie lekarskie, które potwierdza, że opieka jest niezbędna.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składasz na formularzu o symbolu Z-15B.

Niepełnosprawność bez komisji? Od września 2025 orzeczenie możesz dostać tylko na podstawie dokumentów
Niepełnosprawność bez komisji? Od września 2025 orzeczenie możesz dostać tylko na podstawie dokumentów
ZUS wypłaca kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
ZUS wypłaca kobietom dodatek w wysokości 1035 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
Emeryci z dwoma przelewami od ZUS w październiku. Kto, dlaczego i kiedy dokładnie otrzyma podwójny przelew?
Emeryci z dwoma przelewami od ZUS w październiku. Kto, dlaczego i kiedy dokładnie otrzyma podwójny przelew?
Źródło: INFOR
Posiadasz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
12 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. Prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
12 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej
12 gru 2025

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik
12 gru 2025

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, często określane mianem "pomostówki nauczycielskiej", stanowi kluczowy element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, skierowany do kadry pedagogicznej. W 2025 roku system ten funkcjonuje jako tymczasowe wsparcie finansowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, którzy zdecydowali się na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Oto szczegóły.
Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
12 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.

Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.
Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
