Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kredyty dla rolników: jednoprocentowe kredyty, pomoc do 3 tys. zł za straty i zaliczki na płatności bezpośrednie

Kredyty dla rolników: jednoprocentowe kredyty, pomoc do 3 tys. zł za straty i zaliczki na płatności bezpośrednie

02 października 2025, 13:17
Kredyty dla rolników 2025: wsparcie z MRiRW, pomoc do 3 ty. zł dla poszkodowanych rolników
MRiRW: będzie wsparcie dla rolników. Minister Stefan Krajewski ogłosił wsparcie dla rolników: 700 mln zł na jednoprocentowe kredyty, 260 mln zł na pomoc za straty, około 15,77 mld zł na płatności bezpośrednie.

Kredyty dla rolników 2025

MRiRW: Minister Stefan Krajewski ogłosił wsparcie dla rolników: 700 mln zł na jednoprocentowe kredyty, 260 mln zł na pomoc za straty, około 15,77 mld zł na płatności bezpośrednie.

- 1 października rusza wsparcie dla wszystkich rolników w postaci jednoprocentowych kredytów obrotowych. Od 16 października planowane jest uruchomienie zaliczek płatności bezpośrednich. Równolegle będziemy wypłacać pomoc rolnikom, których uprawy ucierpiały na skutek anomalii pogodowych. 200 mln złotych dla rolników, w których gospodarstwach zaistniały straty spowodowane przez wiosenne przymrozki, a 60 mln zł na wsparcie rolników z Żuław – poinformował minister Stefan Krajewski.

Kredyty obrotowe dla rolników od 1 października 2025 r.

Minister rolnictwa ogłosił pakiet realnych rozwiązań dla polskich rolników, którzy od miesięcy zmagają się z trudną sytuacją na rynku, niskimi cenami skupu i skutkami anomalii pogodowych. W centrum uwagi znalazł się nowy kredyt obrotowy z oprocentowaniem zaledwie 1 proc., który od 1 października dostępny będzie w bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To historycznie najniższy poziom oprocentowania, który ma dać rolnikom oddech finansowy i czas na spokojną sprzedaż płodów rolnych.

Mówiliśmy o 1,5 proc., a udało się jeszcze obniżyć oprocentowanie do 1 proc. Na ten cel rząd przeznaczył 700 mln złotych do końca roku. Jeśli zainteresowanie będzie większe, będziemy starali się zwiększyć tę pulę – zadeklarował minister.

Wsparcie dla rolników do 3 tys. zł 2025 - anomalie pogodowe

Na pomoc dla rolników poszkodowanych przez przymrozki, deszcze nawalne lub podtopienia rząd przeznaczył łącznie ponad 260 mln złotych.

  • 200 mln złotych na pomoc dla rolników, sadowników i ogrodników, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków.
  • 60 mln złotych na wsparcie rolników z Żuław, którzy zostali poszkodowani przez podtopienia i deszcze nawalne. Wsparcie będzie wynosić do 3 tys. zł na hektar.

- Dla pozostałych rolników, poszkodowanych przez anomalie pogodowe, przewidujemy wsparcie od 1 do 3 tys. zł w zależności od skali strat. Warunkiem jest udokumentowana szkoda przekraczająca 30 proc. planowanych plonów. Płatności bezpośrednie – wypłata zaliczek Jednocześnie minister Stefan Krajewski zapowiedział, że już od 16 października rolnicy mogą spodziewać się wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Na ten cel przeznaczono 15,77 mld złotych, co oznacza, że całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2025 r. jest wyższa o ok. 23,68 mln złotych od całkowitej puli na kampanię w 2024 r.

Stawki

We wtorek poznaliśmy kurs wymiany, więc w najbliższych dniach MRiRW skieruje do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń określające stawki poszczególnych płatności. Bez ekoschematu Dobrostan zwierząt, gdyż stawki te zostaną określone w kwietniu 2026 r.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

