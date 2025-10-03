REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 października 2025, 14:50
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Blisko milion osób w Polsce korzysta z zasiłku pielęgnacyjnego. W 2025 roku jego wysokość to nadal 215,84 zł miesięcznie. Kwota symboliczna, ale dla wielu seniorów i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi, wciąż bardzo potrzebna. Od ostatniej podwyżki minęło już ponad pięć lat, a w tym czasie ceny leków, rehabilitacji i codziennego życia znacząco wzrosły. Mimo skromnej wysokości, świadczenie to często stanowi jedyne formalne uznanie i wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych.

rozwiń >

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

To comiesięczne świadczenie pieniężne, które ma w założeniu częściowo pokryć koszty opieki nad osobą niesamodzielną, czyli taką, która z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Wypłacają je gminne ośrodki pomocy społecznej, a pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby uprawnionej. Co ważne, wysokość zasiłku nie zależy od dochodu ani sytuacji majątkowej, dlatego mogą go otrzymywać zarówno osoby pracujące, jak i nieaktywne zawodowo.

REKLAMA

REKLAMA

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2024 roku, zasiłek pielęgnacyjny pobiera rocznie około 900–950 tysięcy osób. Największą grupę stanowią seniorzy po 75. roku życia, bo aż około 60 proc. wszystkich świadczeniobiorców. Kolejne 30 proc. to osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a ok. 10 proc. to dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W samym 2024 roku na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych przeznaczono z budżetu ponad 2 miliardy złotych, co pokazuje skalę znaczenia tego świadczenia w polskim systemie wsparcia społecznego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Wysokość świadczenia w 2025 roku to 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od listopada 2019 roku i do dziś nie została zwaloryzowana. Ostatnia podwyżka wyniosła zaledwie 62,84 zł i miała miejsce ponad pięć lat temu.

REKLAMA

Dla porównania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rok

Wysokość świadczenia

2006–2012

153 zł

2013–2018

153 zł

od 1.11.2019 r.

215,84 zł

2025

215,84 zł

Eksperci zwracają uwagę, że brak systemowej waloryzacji powoduje, iż świadczenie z roku na rok realnie traci na wartości. Przy rosnących kosztach życia 215 zł nie wystarcza nawet na podstawowe wydatki związane z opieką.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie adresowane jest do czterech głównych grup. Po pierwsze, zasiłek mogą otrzymać wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W tym przypadku nie trzeba nawet przedstawiać orzeczenia o niepełnosprawności. Po drugie, uprawnione są dzieci do 16. roku życia, jeżeli mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Prawo obejmuje także osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wreszcie, świadczenie mogą dostać także osoby z umiarkowanym stopniem, pod warunkiem że ich niepełnosprawność pojawiła się przed ukończeniem 21 lat.

Nie wszyscy jednak mogą liczyć na pieniądze z gminy. Zasiłek nie przysługuje tym, którzy pobierają już dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS, a także osobom przebywającym w domach pomocy społecznej finansowanych w całości z budżetu państwa. Problematyczne są również sytuacje, gdy podobne świadczenie wypłaca zagraniczna instytucja w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście, przez internet (portal Emp@tia lub ePUAP), a także za pośrednictwem pełnomocnika.

Do wniosku trzeba dołączyć podstawowe dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (o ile jest wymagane),
  • w przypadku dzieci także odpis aktu urodzenia.

Należy podać numer konta bankowego, jeśli świadczenie ma być przelewane.

Decyzja w sprawie przyznania świadczenia wydawana jest najczęściej w ciągu 30 dni. Wypłata odbywa się co miesiąc, na konto lub w kasie ośrodka pomocy społecznej.

Dlaczego kwota nie rośnie?

Choć od lat pojawiają się apele o podwyżkę, rząd nie zdecydował się na zmianę. Ministerstwo tłumaczy, że każda podwyżka o 100 zł oznaczałaby dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości około 1,2 miliarda złotych rocznie. Co więcej, przepisy przewidują, że wysokość zasiłku jest weryfikowana co trzy lata, a nie waloryzowana automatycznie. Kolejna taka weryfikacja zaplanowana jest dopiero na 2027 rok.

Kwot tych świadczeń nie zwiększano od dłuższego czasu, wobec czego dziś nie odpowiadają one już potrzebom – podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministerstwa Rodziny z 29 czerwca 2023 r.

Eksperci organizacji senioralnych dodają, że w praktyce 215 zł miesięcznie nie pokrywa nawet symbolicznej części kosztów rehabilitacji czy leków, dlatego brak waloryzacji pogłębia poczucie niesprawiedliwości wśród opiekunów i osób starszych.

Jakie są alternatywy?

Osoby niesamodzielne mogą liczyć także na inne formy wsparcia. Popularnym świadczeniem jest dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS i KRUS – obecnie 348,30 zł miesięcznie. Istnieje również świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów rezygnujących z pracy, które w 2025 roku wynosi 3287 zł. Od niedawna funkcjonuje też świadczenie wspierające, przyznawane dorosłym osobom z niepełnosprawnością w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny w nadchodzącym 2026 roku pozostanie na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Mogą go otrzymać seniorzy powyżej 75 lat, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz osoby z umiarkowanym stopniem. Choć kwota świadczenia nie zmienia się od 2019 roku i w praktyce traci na wartości, wciąż pobiera go blisko milion Polaków. To dowód, że mimo niskiej wartości finansowej świadczenie pełni ważną funkcję w systemie wsparcia.

Podstawa prawna

Powiązane
Męczy Cię choroba przewlekła? Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia z ZUS i PFRON
Męczy Cię choroba przewlekła? Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia z ZUS i PFRON
Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS
Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS
3386 zł miesięcznie od stycznia. Czy ty też możesz dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
3386 zł miesięcznie od stycznia. Czy ty też możesz dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
03 paź 2025

Blisko milion osób w Polsce korzysta z zasiłku pielęgnacyjnego. W 2025 roku jego wysokość to nadal 215,84 zł miesięcznie. Kwota symboliczna, ale dla wielu seniorów i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi, wciąż bardzo potrzebna. Od ostatniej podwyżki minęło już ponad pięć lat, a w tym czasie ceny leków, rehabilitacji i codziennego życia znacząco wzrosły. Mimo skromnej wysokości, świadczenie to często stanowi jedyne formalne uznanie i wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych.
Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
03 paź 2025

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) realizuje obecnie najbardziej złożony i zaawansowany technologicznie program w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski podczas Warsaw Security Forum przekazał, że przyszłość polskiej floty opiera się na trzech filarach: najpotężniejszych w historii fregatach Miecznik, okręcie ratowniczym Ratownik oraz strategicznym programie okrętów podwodnych Orka. Ile lat dzieli nas od momentu, w którym Polska w pełni zabezpieczy swoje strategiczne interesy na Bałtyku?
Babcia z wyższą emeryturą? ZUS przypomina o korzystnym rozwiązaniu
03 paź 2025

Dzięki umowie uaktywniającej składki na ubezpieczenie społeczne niani częściowo opłaca państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż jest to korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury. Od roku podpisanie umowy uaktywniającej z opiekunką jest opłacalne również dla rodziców. Dlaczego?
Obowiązek zgłoszenia wykorzystania seksualnego dziecka – art. 240 Kodeksu karnego. Co grozi za brak reakcji?
03 paź 2025

Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 rozpoczęła kampanię społeczną, która wprost uderza w problem społecznej obojętności wobec krzywdzenia dzieci. Hasło przewodnie brzmi: "Po czyjej jesteś stronie, gdy milczysz?".

REKLAMA

Dostałeś 300 złotych z Dobrego Startu? To nie koniec. Do końca października możesz się starać jeszcze o ponad 400 złotych
03 paź 2025

Wielu rodziców skarży się 300 złotych, które otrzymują w ramach świadczenia Dobry Start to kropla w morzu potrzeb. Ceny rosną, a koszty utrzymania są coraz trudniejsze do pokrycia z domowych budżetów.
Dlaczego ludzie nie ubiegają się o przysługujące im pieniądze? ZUS wypłacił już ponad 1 miliard złotych, ale wiele osób wciąż nie złożyło wniosku
03 paź 2025

ZUS wypłacił już ponad miliard złotych, ale wielu uprawnionych wciąż nie złożyło jeszcze wniosku. Dlaczego ludzie nie ubiegają się o przysługujące im pieniądze? Pozostało niewiele czasu, ale wciąż jeszcze można dostać należną pomoc.
Co ósmy Polak nie ma żadnych oszczędności
03 paź 2025

Czy Polacy odkładają na "czarną godzinę"? Jaki odsetek rodaków inwestuje swoje oszczędności? Jak to wygląda w podziale na regiony kraju? Sprawdzamy.
Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami aż do 4 kwietnia 2026 r. Jakie obostrzenia dla Polaków?
03 paź 2025

Zmiany na granicach potrwają zdecydowanie dłużej. Nowe rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 5 października 2025 r. Zgodnie z nim kontrole, a co za tym idzie obostrzenia potrwać mają aż do 4 kwietnia 2026 r. Na czym polegają kontrole? Czy będą obostrzenia dla Polaków?

REKLAMA

Pracownicy zestresowani i wypaleni. Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zdrowia psychicznego
03 paź 2025

W 2024 roku liczba zaświadczeń wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wzrosła o blisko 14 procent w ciągu roku. Co najbardziej stresuje pracowników? Z jakimi objawami warto udać się do lekarza?
KRUS: Składki na ubezpieczenie rolników w IV kwartale 2025 r. – stawki i terminy płatności
03 paź 2025

Rolnicy, małżonkowie i domownicy opłacający składki w KRUS muszą przygotować się na nowe stawki w IV kwartale 2025 roku. Sprawdź, ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne rolników i do kiedy trzeba je zapłacić.

REKLAMA