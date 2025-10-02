REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS

Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2025, 11:51
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS
Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce tysiące osób każdego dnia zmaga się z brakiem pieniędzy na podstawowe potrzeby. Ogrzewanie mieszkania, zakup leków czy opłacenie czynszu potrafią stać się wyzwaniem nie do udźwignięcia. Dlatego właśnie istnieją Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które oferują nie tylko pieniądze, ale też wsparcie rzeczowe i organizacyjne. Wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy, że z tej pomocy może skorzystać. Jeśli Twój miesięczny dochód jest niski, masz realne szanse na dodatkowe wsparcie.

rozwiń >

Dlaczego warto sprawdzić swoje uprawnienia?

Pomoc społeczna to nie jest przywilej dla wybranych, lecz narzędzie, które ma zapewnić minimum bezpieczeństwa każdemu obywatelowi. Wystarczy spojrzeć na dane GUS: w 2023 roku z różnego rodzaju świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystało ponad 1,27 mln osób, czyli około 3,4% mieszkańców Polski. To tak, jakby w każdej większej miejscowości co trzydziesty obywatel otrzymywał wsparcie z MOPS.

REKLAMA

REKLAMA

Problem w tym, że równie wiele osób, które żyją poniżej minimum socjalnego, nie składa wniosków o pomoc, choć mogłyby to zrobić. W 2022 roku aż 48,5% gospodarstw domowych korzystających z pomocy nie miało żadnych źródeł dochodu, a kolejne 41,6% utrzymywało się wyłącznie ze świadczeń niezarobkowych, takich jak renty czy zasiłki. To pokazuje, że bez wsparcia wiele rodzin i osób samotnych nie byłoby w stanie funkcjonować.

Powody, dla których ludzie rezygnują z pomocy, są różne. Może to być niewiedza, wstyd, a czasem przekonanie, że "na pewno się nie należy". Tymczasem zasiłek, pomoc w opłaceniu opału czy wsparcie rzeczowe mogą uratować domowy budżet w kryzysowej sytuacji. Statystyki nie pozostawiają złudzeń: setki tysięcy osób już dziś z tego korzystają, a kolejne setki tysięcy wciąż nie sięgają po pomoc, choć mogłyby.

Kto może liczyć na wsparcie z MOPS?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczenia przysługują osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Powodów jest wiele, od bezrobocia, przez ciężką chorobę czy niepełnosprawność, aż po samotne wychowywanie dzieci. Liczy się też dochód. Wyznaczono limity:

REKLAMA

  • Osoba samotnie gospodarująca – dochód nie może przekroczyć 1010 zł netto miesięcznie.
  • Osoba w rodzinie – dochód nie może przekroczyć 823 zł netto na osobę.

Jeżeli dochód jest niższy, a sytuacja trudna, to droga do pomocy staje otworem. W wyjątkowych przypadkach wsparcie można dostać także wtedy, gdy kryterium jest przekroczone. Dotyczy to choćby ofiar klęsk żywiołowych, pożarów czy nagłych zdarzeń losowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najpopularniejsze formy pomocy MOPS

Pomoc społeczna dostępna jest w kilku formach. Dla jednych to jednorazowe wsparcie w nagłej sytuacji, dla innych, stałe źródło utrzymania, bez którego trudno byłoby związać koniec z końcem. W praktyce najczęściej korzysta się z trzech podstawowych świadczeń.

Zasiłek stały – regularne wsparcie każdego miesiąca

Dla wielu osób to podstawowe źródło utrzymania. Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. Jego wysokość zależy od dochodu, ale może sięgać nawet 1229 zł miesięcznie. Wypłacany jest co miesiąc, zapewniając stabilność i przewidywalność w budżecie. W skali roku oznacza to nawet 14 748 zł dodatkowego wsparcia.

Zasiłek okresowy – pomoc w trudnym momencie

Życie bywa nieprzewidywalne. Choroba, utrata pracy, nagły wypadek – wszystko to może spowodować chwilowy brak dochodu. Właśnie wtedy można ubiegać się o zasiłek okresowy. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie, a wsparcie wypłacane jest przez kilka miesięcy. To czas, który pozwala stanąć na nogi, zanim sytuacja się ustabilizuje.

Zasiłek celowy – na to, co naprawdę potrzebne

Jednym z najbardziej elastycznych świadczeń jest zasiłek celowy. Pieniądze można przeznaczyć na konkretne wydatki: opał, żywność, odzież, leki czy sprzęty niezbędne w domu. W praktyce często bywa tak, że MOPS pokrywa koszt zakupu węgla na zimę, dofinansowuje zakup leków albo finansuje remont po zalaniu mieszkania. Szczególnym rodzajem jest zasiłek celowy specjalny, który można dostać nawet wtedy, gdy formalnie przekracza się próg dochodowy, jeśli okoliczności są wyjątkowo trudne.

Inne formy wsparcia z MOPS

Choć większość osób kojarzy MOPS głównie z zasiłkiem stałym, okresowym czy celowym, katalog pomocy społecznej jest o wiele szerszy. To nie tylko pieniądze, ale także konkretne działania, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenia pieniężne poza podstawowymi zasiłkami

  • Zasiłek celowy specjalny – przyznawany w wyjątkowych sytuacjach nawet wtedy, gdy przekraczasz kryterium dochodowe.
  • Zasiłek celowy na zdarzenie losowe – np. gdy stracisz dorobek życia w wyniku pożaru, zalania czy kradzieży.
  • Pomoc po klęskach żywiołowych i ekologicznych – dodatkowe wsparcie finansowe dla osób dotkniętych powodzią, suszą czy katastrofą ekologiczną.
  • Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – jednorazowe środki dla osób, które wychodzą z trudnej sytuacji (np. osoby bezdomne, wychowankowie pieczy zastępczej).
  • Pomoc na kontynuowanie nauki – dla młodzieży i dorosłych, którzy po opuszczeniu placówek opiekuńczych czy rodzin zastępczych nadal się uczą.

Świadczenia niepieniężne

  • Pomoc rzeczowa – żywność, opał, odzież, podręczniki, środki higieniczne. To często realna ulga w budżecie, bo odciąża z największych wydatków.
  • Bilety kredytowane – np. miesięczne do komunikacji miejskiej dla osób w trudnej sytuacji, aby mogły dojeżdżać do pracy, szkoły czy lekarza.
  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – dla osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych. Mogą obejmować pomoc w codziennych czynnościach, sprzątaniu, zakupach, a także rehabilitację.
  • Domy pomocy społecznej (DPS) – dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej opieki.
  • Pomoc mieszkaniowa – wsparcie w uzyskaniu lokalu socjalnego albo skierowanie do schroniska, noclegowni czy ośrodka interwencji kryzysowej.
  • Wsparcie psychologiczne i prawne – poradnictwo, interwencja kryzysowa, a także pomoc dla ofiar przemocy domowej.

Jak wygląda procedura?

Nie trzeba się obawiać skomplikowanych formalności. W większości przypadków wystarczy przygotować dowód osobisty, dokumenty potwierdzające dochody (np. zaświadczenie z pracy, ZUS czy KRUS) i ewentualnie dokumenty medyczne. Wniosek składa się osobiście w MOPS albo elektronicznie, przez ePUAP, jeśli gmina to umożliwia.

Pracownicy MOPS często sami podpowiadają, jakie dokumenty dołączyć, a nawet mogą przyjechać do domu, by ocenić sytuację życiową. Dzięki temu procedura nie musi być stresująca, zwłaszcza gdy ktoś potrzebuje pilnej pomocy.

Dlaczego nie warto zwlekać?

Każdy miesiąc bez złożenia wniosku to realna strata, nie tylko finansowa. Zima coraz częściej wiąże się z ogromnymi kosztami ogrzewania, a ceny leków rosną szybciej niż świadczenia emerytalne. Dlatego nie ma sensu odkładać sprawy na później. Im szybciej złożysz dokumenty, tym szybciej otrzymasz decyzję i pierwszą wypłatę albo konkretną pomoc rzeczową.

Podsumowanie

Jeśli Twój dochód nie przekracza 1010 zł miesięcznie, nie rezygnuj z pomocy, która Ci się należy. Nawet jeśli nie kwalifikujesz się do zasiłku stałego, możesz dostać wsparcie okresowe lub celowe. A w sytuacjach kryzysowych, także wtedy, gdy przekraczasz próg dochodowy.

Nie czekaj, sprawdź w swoim MOPS, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Powiązane
Męczy Cię choroba przewlekła? Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia z ZUS i PFRON
Męczy Cię choroba przewlekła? Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia z ZUS i PFRON
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Kiedy seniorzy stracą prawo jazdy? Aktualne zasady na październik 2025 – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Kiedy seniorzy stracą prawo jazdy? Aktualne zasady na październik 2025 – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To oni są najniebezpieczniejsi na drogach. Polacy nie mają wątpliwości
02 paź 2025

Młodzi kierowcy, rowerzyści, a może właściciele konkretnych marek aut? Najnowsze badanie pokazuje, kogo Polacy wskazują jako największe zagrożenie na drogach. Wyniki nie pozostawiają złudzeń i mogą być zaskoczeniem dla wielu uczestników ruchu. Na cenzurowanym znaleźli się nie tylko ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę za kółkiem. Zaskakuje też miejsce jednej z najpopularniejszych marek samochodów w Polsce.
Nowe modele umowy najmu w parkach handlowych: limit kosztowy, indeksacja, ryczałt [Raport]
02 paź 2025

Czy umowy najmu triple-net w parkach handlowych nadal funkcjonują? Raport „Retail parks everywhere?“ przygotowany przez Avison Young ukazuje nowe modele rozliczeń między najemcą i wynajmującym: limit kosztowy, indeksacja, ryczałt.
Dodatkowe 14 748 zł rocznie przy niskim dochodzie? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS
02 paź 2025

W Polsce tysiące osób każdego dnia zmaga się z brakiem pieniędzy na podstawowe potrzeby. Ogrzewanie mieszkania, zakup leków czy opłacenie czynszu potrafią stać się wyzwaniem nie do udźwignięcia. Dlatego właśnie istnieją Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które oferują nie tylko pieniądze, ale też wsparcie rzeczowe i organizacyjne. Wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy, że z tej pomocy może skorzystać. Jeśli Twój miesięczny dochód jest niski, masz realne szanse na dodatkowe wsparcie.
To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku
02 paź 2025

Choć tematy związane z oświatą i zarobkami nauczycieli towarzyszą nam przez cały rok, to jednak są momenty, w których zyskują szczególny kontekst. Tak było w listopadzie i grudniu 2024 roku. Warto z tych doświadczeń wyciągnąć odpowiednie wnioski.

REKLAMA

Jakie konto do ewidencji zobowiązań inwestycyjnych [Przykład]
02 paź 2025

Rozrachunki z kontrahentami z tytułu nabycia usług budowy środków trwałych siłami obcymi i zakupów inwestycyjnych gotowych środków trwałych powinny być ujmowane na koncie 201. Użycie konta 240 jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy jednostka wejdzie w spór z kontrahentami co do istnienia zobowiązania lub jego wysokości.

Samofakturowanie w KSeF – jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces?
02 paź 2025

Samofakturowanie pozwala nabywcy wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces w systemie KSeF.
Rząd podnosi CIT dla banków do 30% – ekonomiści ostrzegają: zapłacą zwykli Polacy, a nie banki
02 paź 2025

Decyzja rządu o radykalnym podniesieniu podatku CIT dla banków budzi ogromne emocje. Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacji założonej przez Leszka Balcerowicza, ostrzegają, że ciężar nowej daniny spadnie nie na wielkie instytucje finansowe, ale na klientów – czyli wszystkich Polaków.
Męczy Cię choroba przewlekła? Sprawdź, czy należą Ci się świadczenia z ZUS i PFRON
02 paź 2025

Cierpisz na cukrzycę, chorobę serca, depresję albo inną chorobę przewlekłą? Taka diagnoza może otworzyć Ci drogę do pieniędzy, ulg i specjalnych przywilejów. Od 2025 roku obowiązuje nowy katalog 208 jednostek chorobowych, które mogą kwalifikować do orzeczenia o niepełnosprawności. Nie każda diagnoza równa się automatycznie orzeczeniu o niepełnosprawności, ale wiele chorób może otworzyć dostęp do konkretnych form pomocy i ulg.

REKLAMA

Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno
02 paź 2025

Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.
Prawnicy ostrzegają przed cesjami. Sprzedaż wierzytelności frankowej nie bardzo się opłaca: frankowicze mogą na tym stracić nawet 90% wartości roszczenia
02 paź 2025

Aż 50-70%, a czasem nawet 85-90%, wartości roszczenia można stracić, sprzedając wierzytelność frankową. Oznacza to, że w przypadku wygranej kredytobiorca odzyskuje np. o 50-100 tys. zł mniej, niż gdyby złożył pozew. Traci też kontrolę nad sprawą, choć i tak musi pojawić się w sądzie. A nabywca wierzytelności zupełnie nie chroni jego interesów, np. przed pozwaniem przez bank o zwrot kapitału. Prawnicy ostrzegają frankowiczów przed pułapkami, jakie może zawierać to rozwiązanie. Jeśli już ktoś się na nie decyduje, to powinien precyzyjnie określić odpowiedzialność nabywcy roszczeń w umowie i wyraźnie zaznaczyć, kto i w jaki sposób rozlicza się z bankiem.

REKLAMA