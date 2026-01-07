REKLAMA

Podwyżka świadczenia emerytalnego w 2026 r. Ile więcej dostaną emeryci?

Podwyżka świadczenia emerytalnego w 2026 r. Ile więcej dostaną emeryci?

07 stycznia 2026, 07:29
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
emerytury, świadczenie, waloryzacja, inflacja, ZUS
Podwyżka świadczenia emerytalnego w 2026 r. Ile więcej dostaną emeryci?
Koszty życia, w tym inflacja, wciąż rosną, a wrześniowa waloryzacja w tym roku nie została przeprowadzona. Nic więc dziwnego, że wielu emerytów i rencistów z niecierpliwością czeka na informacje o kolejnej podwyżce. Znane są już stawki świadczeń po najbliższej waloryzacji. Sprawdź, od kiedy wzrosną emerytury i renty oraz ile dokładnie będą wynosić.

Świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS po waloryzacji z 2025 roku – ile wynosi minimalna emerytura? [wysokość emerytury w 2025 roku]

Ostatnia podwyżka świadczeń miała miejsce 1 marca 2025 r. Wówczas emerytury i renty wzrosły o 5,5%, co przełożyło się na następujące kwoty:

  • minimalna emerytura: 1 878,91 zł brutto (wzrost o 97,95 zł),
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 409,18 zł brutto (wzrost o 73,46 zł),
  • dodatki pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie: 348,22 zł brutto (wzrost o 18,15 zł).

Waloryzacja została wyliczona na podstawie:

  • średniorocznej inflacji w 2024 r. – 3,6%,
  • realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 9,5% (uwzględniono 20%, czyli 1,9%).

Łącznie dało to podwyżkę świadczeń o 5,5%.

Kiedy następna podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego z ZUS. Kiedy następna waloryzacja?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest zawsze 1 marca. Tak będzie również w 2026 roku – od tego dnia emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia.

Podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego z ZUS – ile wyniesie po waloryzacji?

Rząd przyjął wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9%. Oznacza to, że:

  • minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto,
  • miesięczna podwyżka wyniesie około 92 zł brutto.

Mechanizm waloryzacji wynika z ustawy – uwzględnia średnioroczną inflację (dla gospodarstw emeryckich lub ogółem, wybierana jest wyższa wartość), powiększoną o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Na 2026 r. rząd zdecydował się zastosować właśnie ten minimalny wskaźnik, co oznacza najniższą podwyżkę od kilku lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)

Źródło: INFOR
Infor.pl
