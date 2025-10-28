REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło

Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2025, 16:02
[Data aktualizacji 27 października 2025, 20:20]
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Wypłata niezrealizowanego świadczenia po bliskim zmarłym
Wypłata niezrealizowanego świadczenia po bliskim zmarłym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu Polaków nie wie, że po śmierci bliskiej osoby można otrzymać pieniądze, które zmarły miał jeszcze do odebrania z ZUS. To tzw. niezrealizowane świadczenie – czyli należność, której osoba uprawniona nie zdążyła pobrać przed śmiercią. Warto sprawdzić, komu i na jakich zasadach przysługuje ta wypłata.

Co właściwie oznacza „niezrealizowane świadczenie”?

Niezrealizowane świadczenie to pieniądze należne osobie zmarłej z tytułu emerytury lub renty, które nie zostały wypłacone z różnych przyczyn – najczęściej dlatego, że ZUS został poinformowany o śmierci świadczeniobiorcy jeszcze przed wypłatą. Zdarza się, że świadczenie w postaci emerytury lub renty za dany miesiąc zostało już naliczone, ale nie zdążono go przekazać. Wówczas mówimy o niezrealizowanym świadczeniu. Takie środki nie przepadają – mogą trafić do członków rodziny zmarłego. Kolejne niezrealizowane świadczenie może dotyczyć osoby, która złożyła wniosek o emeryturę i spełniała wszystkie warunki do jej przyznania, ale zmarła przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu emerytury. Środki należne osobie zmarłej od dnia spełnienia warunków do miesiąca śmierci są niezrealizowanym świadczeniem. Może je otrzymać jego rodzina – o ile złoży w tej sprawie wniosek. Tak samo dzieje się w przypadku osób, które wystąpiły o przeliczenie świadczenia, a postępowanie nie zakończyło się przed ich śmiercią.

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje wypłata świadczenia po zmarłym?

Nie każdy krewny może ubiegać się o te środki. ZUS wypłaca niezrealizowane świadczenia według ściśle określonej kolejności. W pierwszej kolejności – małżonek lub dzieci, które prowadziły ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Przykład: Pan Stefan, emeryt, mieszkał z synem. Zmarł w lipcu i nie pobrał emerytury za ten miesiąc. Syn ma prawo do wypłaty tej należności. W drugiej kolejności – małżonek i dzieci, którzy nie mieszkali razem ze zmarłym, pod warunkiem, że nie ma osób z pierwszej grupy. Przykład: Pani Helena była wdową i mieszkała sama. Jej dorosłe dzieci, mimo że prowadzą własne gospodarstwa, mogą otrzymać emeryturę matki za miesiąc, w którym zmarła. W trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny, którzy byli uprawnieni do renty rodzinnej lub których zmarły utrzymywał. W przypadku, gdy o wypłatę świadczenia stara się więcej niż jedna osoba (np. dwoje dzieci), ZUS dzieli świadczenie po równo między uprawnionych.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Osoba ubiegająca się o niezrealizowane świadczenie powinna złożyć do ZUS komplet następujących dokumentów: - wniosek ENS o wypłatę niezrealizowanego świadczenia, - odpis aktu zgonu (jeśli nie został wcześniej złożony), - akt małżeństwa – w przypadku małżonka, - akt urodzenia – w przypadku dziecka, - oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt utrzymywania zmarłego. Ważne, aby dokumenty były kompletne. Wtedy postępowanie przebiega szybciej, a decyzja o wypłacie niezrealizowanego świadczenia może być wydana nawet w ciągu kilku tygodni.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłym?

Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Po tym terminie prawo do wypłaty wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w tym czasie wnioskodawca poprosi o dalsze prowadzenie postępowania – wtedy ZUS może kontynuować sprawę. Wniosek można złożyć na kilka sposobów: - osobiście w dowolnym oddziale ZUS, - za pośrednictwem pełnomocnika, - wysyłając pocztą, - elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

REKLAMA

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia?

ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności. Jeśli dokumenty są niekompletne, urząd poprosi o ich uzupełnienie. Po wydaniu decyzji środki są przelewane na konto lub przekazywane pocztą – zgodnie z wnioskiem zainteresowanego. Od wypłaty niezrealizowanego świadczenia potrącany jest podatek dochodowy, który ZUS odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku osoba, która otrzymała pieniądze, dostaje z ZUS informację PIT-11, na podstawie której musi rozliczyć się z fiskusem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypłata świadczenia nie przysługuje automatycznie – trzeba złożyć wniosek ENS. Jeżeli świadczenie nie zostanie odebrane w terminie, roszczenie wygasa.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nagroda jubileuszowa w wyjaśnieniach RIO. Problem dodatków do pensji
28 paź 2025

Wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Jeśli w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dodatek specjalny stanowi składnik wynagrodzenia pracownika i był otrzymywany przez okres dłuższy niż miesiąc należy go uwzględnić przy wyliczeniu nagrody jubileuszowej.
Precedens w gminach. Szczecin pozwał Skarb Państwa o pieniądze wydane przez miast na na cele oświatowe
28 paź 2025

Miasto Szczecin zdecydowało się pozwać Skarb Państwa domagając się zwrotu ponad 111 mln zł z tytułu różnicy w otrzymanej subwencji oświatowej a faktycznie poniesionymi wydatkami na edukację. "Subwencja oświatowa od 2018 r. nie wystarczała nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli" prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zdaniem Andrzeja Porawskiego "gdyby zaistniał taki precedens to będzie on w interesie wszystkich samorządów”. Miasto żąda ponad 111 mln zł za okres 2018-2020.
Nowe zasady nadawania polskiego obywatelstwa w ramach realizacji strategii migracyjnej – co się zmieni?
28 paź 2025

Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zaostrzenia zasad nadawania obywatelstwa polskiego to istotna zmiana w polityce migracyjnej państwa. Kierunek zaproponowany przez resort obejmuje m.in. wprowadzenie testu integracyjnego, obowiązek dobrej znajomości języka polskiego, deklarację lojalności wobec Rzeczypospolitej oraz wydłużenie wymaganego okresu pobytu. Celem rządu jest wzmocnienie znaczenia obywatelstwa jako przywileju, a nie wyłącznie formalnego statusu administracyjnego.
Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne
28 paź 2025

Od 2026 r. ze środków z KFS będzie mogła korzystać większa liczba osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera się na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jakie jeszcze zmiany w KFS przewidziano na 2026 r,?

REKLAMA

To koniec z mrożeniem cen prądu - Minister Energii wydał jasny komunikat. W 2026 zapłacimy więcej?
28 paź 2025

Ceny prądu dla odbiorców mają pozostać zamrożone jedynie do końca tego roku, a rząd nie będzie kontynuował programu mrożenia cen prądu. To oznacza, że ceny za energię elektryczną zostaną uwolnione od stycznia 2026 r. Czy to oznacza, że już od stycznia trzeba będzie sięgać głębiej do portfela przy rachunkach za prąd?
Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE
28 paź 2025

Egzaminy próbne nie są obowiązkowe, ale szkoła może je zorganizować na podstawie zaleceń CKE. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystawia się z nich ocen, a uczeń powinien otrzymać informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.
Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności
28 paź 2025

W październiku 2025 r. aż 12 banków pogorszyło warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Na razie napływ oszczędności do banków nie maleje, bo Polacy spodziewając się dalszych cięć stóp procentowych, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert - ocenia Bartosz Turek, niezależny analityk rynku finansowego.
Zwolnienia z kasy fiskalnej – aktualne przepisy i wyjątki 2025
28 paź 2025

Kasy fiskalne od lat stanowią nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Z jednej strony są narzędziem do rejestrowania sprzedaży, z drugiej wspomagają rozliczenia podatkowe, zapewniając transparentność transakcji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą.

REKLAMA

Stacje ładowania aut – czym są i czy trzeba od nich płacić podatek?
28 paź 2025

Stacje ładowania samochodów elektrycznych stają się coraz częstsze. Dlatego temat ich statusu prawnego zyskuje na znaczeniu – również w wyrokach sądów.
Przesunięcie wypłat emerytur w listopadzie 2025. Zobacz, jak ZUS zmodyfikował harmonogram. Emerytura części seniorów dotrze dopiero w grudniu...
28 paź 2025

Harmonogram wypłat emerytur z ZUS w listopadzie zostanie zmieniony z powodu dni wolnych od pracy, które kolidują z ustalonymi stałymi terminami. W konsekwencji, niektórzy seniorzy otrzymają swoje pieniądze wcześniej, co oznacza, że świadczenie za listopad może pojawić się na koncie już pod koniec października, a kolejna wypłata (już za grudzień) nastąpi dopiero w grudniu. Oto szczegóły.

REKLAMA