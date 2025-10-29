REKLAMA

Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana

Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana

29 października 2025, 06:41
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
Karta DiLO NFZ - co to jest, dla kogo, co daje, jak wystawić?
Pakiet onkologiczny NFZ, w tym karta DiLO, przyspiesza badania i leczenie pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej. Osoby, u których podejrzewa się raka objęte są specjalną procedurą. Czy karta DiLO to leczenie bez kolejki? Do czego uprawnia? Jak skorzystać z pakietu onkologicznego NFZ? Jak wyrobić kartę DiLO i szybciej rozpocząć leczenie raka? W styczniu 2026 r. wchodzi w życie ważna zmiana.

Pakiet onkologiczny i karta DiLO na NFZ

Pakiet onkologiczny to zestaw procedur medycznych i organizacyjnych wprowadzonych w ramach tzw. „szybkiej ścieżki onkologicznej”. Został on uregulowany przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146) oraz aktami wykonawczymi Ministra Zdrowia. Ma na celu objęcie opieką lekarską pacjentów z podejrzeniem chorób nowotworowych. Jaki jest cel pakietu onkologicznego?

Co daje karta DiLO? Do czego uprawnia pakiet onkologiczny?

Trzy najważniejsze cele pakietu onkologicznego NFZ (w tym karty DiLO czyli kartay Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) to:

  1. skrócenie czasu od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia leczenia,
  2. zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem - dedykowana osoba, która pomaga w umawianiu wizyt i przebiegu procesu leczenia,
  3. ułatwienie dostępu do niezbędnych badań i specjalistów.

Szybkie wykrycie nowotworu i niezwłoczne rozpoczęcie leczenia ma kluczowe znaczenie w przypadku pacjentów onkologicznych. Pakiet cieszy się dużą popularnością. Badania na NFZ są przyspieszone i szybciej przechodzi się do faktycznego leczenia choroby. Do szybszej ścieżki diagnostyki i leczenia w ramach pakietu uprawnia karta DiLO. Co to jest? Kto może ją uzyskać?

Karta DiLO NFZ - co to jest i dla kogo?

Pakiet onkologiczny przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w NFZ, u której lekarz podejrzewa chorobę nowotworową. W praktyce oznacza to, że:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub specjalista może wystawić tzw. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO),
  • karta DiLO jest przepustką do szybszej diagnostyki i leczenia,
  • pacjent nie musi czekać w ogólnej kolejce – ma przyspieszony tryb obsługi.
Ważne

Kto wystawia kartę DiLO? DiLO wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarz specjalista czy to na wizycie czy w trakcie leczenia szpitalnego.

Jak wyrobić kartę DiLO?

Jeśli osoba, u której lekarz podejrzewa nowotwór (uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie objawów i wyników badań), chce skorzystać z pakietu onkologicznego NFZ, musi postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. wizyta u lekarza POZ lub specjalisty,
  2. lekarz wypełnia dokumentację i wystawia kartę DiLO,
  3. pacjent z kartą DiLO uzyskuje dostęp do ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej w ramach pakietu onkologicznego.

Instrukcję wystawiania karty DiLO dla lekarzy można pobrać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pakiet-onkologiczny/

Karta DiLO - zmiany 2026

Od 1 stycznia 2026 r. karta DiLO będzie wystawiana także elektronicznie. Ma to przyśpieszyć proces jej wystawiania i uzupełniania. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Okres przejściowy będzie trwał do 31 grudnia 2026 r. W tym czasie karta DiLO będzie mogła być prowadzona w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Od stycznia 2027 r. przewiduje się jedynie elektroniczną wersję karty.

Ile się czeka na wizytę z kartą DiLO?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pakiet onkologiczny (w tym karta DiLO) obejmuje kilka etapów:

  • diagnostyka wstępna – badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby nowotworowej,
  • diagnostyka pogłębiona – w przypadku potwierdzenia choroby, dalsze badania określające stopień zaawansowania nowotworu,
  • konsylium onkologiczne – zespół specjalistów decyduje o najlepszej metodzie leczenia,
  • terapia – leczenie zgodne z ustalonym planem (np. chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia).

Przepisy o pakiecie onkologicznym przewidują limity czasowe na poszczególne etapy diagnostyki i leczenia. Otóż diagnostyka wstępna powinna obejmować okres do 28 dni od wystawienia karty DiLO. Pacjenta z podejrzeniem nowotworu lekarz kieruje na badania w trybie pilnym onkologicznym. Następnie diagnostyka pogłębiona zajmuje do 21 dni od zakończenia diagnostyki wstępnej. Rozpoczęcie leczenia odbywa się niezwłocznie po zakończeniu postępowania diagnostycznego. Zazwyczaj są to 2-3 tygodnie.

Karta DiLO - problemy pacjentów

Jakie problemy zgłaszane są przez pacjentów w związku z kartą DiLO i pakietem onkologicznym? Oto najczęstsze z nich:

  • trudności z dostępem do specjalistów,
  • dłuższe niż przewidziane oczekiwanie na badania,
  • ograniczoną liczbę placówek realizujących pakiet,
  • różnice w jakości opieki w zależności od regionu.

Karta DiLO (FAQ)

  • Kto wystawia kartę DiLO? Kartę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej.
  • Czy karta DiLO jest ważna bezterminowo? Tak – karta obowiązuje przez cały proces diagnostyki i leczenia, aż do zakończenia terapii.
  • Czy do uzyskania karty DiLO potrzebne jest skierowanie? Nie – karta DiLO sama w sobie stanowi skierowanie i zastępuje inne skierowania na badania oraz konsultacje.
  • Czy pakiet onkologiczny obejmuje wszystkie nowotwory? Tak – dotyczy wszystkich nowotworów złośliwych ujętych w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10.
  • Czy można korzystać z pakietu w dowolnym szpitalu? Nie – tylko w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ na realizację szybkiej terapii onkologicznej.
  • Czy pakiet onkologiczny gwarantuje leczenie bez kolejek? Pakiet zapewnia pierwszeństwo w ramach tzw. szybkiej ścieżki, ale w praktyce czas oczekiwania zależy od dostępności specjalistów i placówek.
  • Co zrobić, jeśli placówka nie przestrzega terminów NFZ? Pacjent ma prawo złożyć skargę do oddziału NFZ lub do Rzecznika Praw Pacjenta.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 146)

Powiązane
Karta DiLO, to maksymalnie 28 dni na rozpoznanie raka. Szpitale przekraczają ten termin
Karta DiLO, to maksymalnie 28 dni na rozpoznanie raka. Szpitale przekraczają ten termin
Lex szarlatan: nowe przepisy mają ukrócić pseudomedycynę i chronić pacjentów onkologicznych
Lex szarlatan: nowe przepisy mają ukrócić pseudomedycynę i chronić pacjentów onkologicznych
Narodowy Portal Onkologiczny - baza wiedzy dla pacjentów
Narodowy Portal Onkologiczny - baza wiedzy dla pacjentów
Źródło: INFOR
