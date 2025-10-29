Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana

Pakiet onkologiczny NFZ, w tym karta DiLO, przyspiesza badania i leczenie pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej. Osoby, u których podejrzewa się raka objęte są specjalną procedurą. Czy karta DiLO to leczenie bez kolejki? Do czego uprawnia? Jak skorzystać z pakietu onkologicznego NFZ? Jak wyrobić kartę DiLO i szybciej rozpocząć leczenie raka? W styczniu 2026 r. wchodzi w życie ważna zmiana.

rozwiń >

Pakiet onkologiczny i karta DiLO na NFZ

Pakiet onkologiczny to zestaw procedur medycznych i organizacyjnych wprowadzonych w ramach tzw. „szybkiej ścieżki onkologicznej”. Został on uregulowany przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146) oraz aktami wykonawczymi Ministra Zdrowia. Ma na celu objęcie opieką lekarską pacjentów z podejrzeniem chorób nowotworowych. Jaki jest cel pakietu onkologicznego?

Co daje karta DiLO? Do czego uprawnia pakiet onkologiczny?

Trzy najważniejsze cele pakietu onkologicznego NFZ (w tym karty DiLO czyli kartay Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) to:

skrócenie czasu od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia leczenia, zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem - dedykowana osoba, która pomaga w umawianiu wizyt i przebiegu procesu leczenia, ułatwienie dostępu do niezbędnych badań i specjalistów.

Szybkie wykrycie nowotworu i niezwłoczne rozpoczęcie leczenia ma kluczowe znaczenie w przypadku pacjentów onkologicznych. Pakiet cieszy się dużą popularnością. Badania na NFZ są przyspieszone i szybciej przechodzi się do faktycznego leczenia choroby. Do szybszej ścieżki diagnostyki i leczenia w ramach pakietu uprawnia karta DiLO. Co to jest? Kto może ją uzyskać?

Karta DiLO NFZ - co to jest i dla kogo?

Pakiet onkologiczny przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w NFZ, u której lekarz podejrzewa chorobę nowotworową. W praktyce oznacza to, że:

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub specjalista może wystawić tzw. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) ,

, karta DiLO jest przepustką do szybszej diagnostyki i leczenia,

pacjent nie musi czekać w ogólnej kolejce – ma przyspieszony tryb obsługi.

Ważne Kto wystawia kartę DiLO? DiLO wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarz specjalista czy to na wizycie czy w trakcie leczenia szpitalnego.

Jak wyrobić kartę DiLO?

Jeśli osoba, u której lekarz podejrzewa nowotwór (uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie objawów i wyników badań), chce skorzystać z pakietu onkologicznego NFZ, musi postępować zgodnie z poniższą procedurą:

wizyta u lekarza POZ lub specjalisty, lekarz wypełnia dokumentację i wystawia kartę DiLO, pacjent z kartą DiLO uzyskuje dostęp do ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej w ramach pakietu onkologicznego.

Instrukcję wystawiania karty DiLO dla lekarzy można pobrać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pakiet-onkologiczny/

Karta DiLO - zmiany 2026

Od 1 stycznia 2026 r. karta DiLO będzie wystawiana także elektronicznie. Ma to przyśpieszyć proces jej wystawiania i uzupełniania. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Okres przejściowy będzie trwał do 31 grudnia 2026 r. W tym czasie karta DiLO będzie mogła być prowadzona w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Od stycznia 2027 r. przewiduje się jedynie elektroniczną wersję karty.

Ile się czeka na wizytę z kartą DiLO?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pakiet onkologiczny (w tym karta DiLO) obejmuje kilka etapów:

diagnostyka wstępna – badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby nowotworowej,

– badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby nowotworowej, diagnostyka pogłębiona – w przypadku potwierdzenia choroby, dalsze badania określające stopień zaawansowania nowotworu,

– w przypadku potwierdzenia choroby, dalsze badania określające stopień zaawansowania nowotworu, konsylium onkologiczne – zespół specjalistów decyduje o najlepszej metodzie leczenia,

– zespół specjalistów decyduje o najlepszej metodzie leczenia, terapia – leczenie zgodne z ustalonym planem (np. chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia).

Przepisy o pakiecie onkologicznym przewidują limity czasowe na poszczególne etapy diagnostyki i leczenia. Otóż diagnostyka wstępna powinna obejmować okres do 28 dni od wystawienia karty DiLO. Pacjenta z podejrzeniem nowotworu lekarz kieruje na badania w trybie pilnym onkologicznym. Następnie diagnostyka pogłębiona zajmuje do 21 dni od zakończenia diagnostyki wstępnej. Rozpoczęcie leczenia odbywa się niezwłocznie po zakończeniu postępowania diagnostycznego. Zazwyczaj są to 2-3 tygodnie.

Karta DiLO - problemy pacjentów

Jakie problemy zgłaszane są przez pacjentów w związku z kartą DiLO i pakietem onkologicznym? Oto najczęstsze z nich:

trudności z dostępem do specjalistów,

dłuższe niż przewidziane oczekiwanie na badania,

ograniczoną liczbę placówek realizujących pakiet,

różnice w jakości opieki w zależności od regionu.

Karta DiLO (FAQ)

Kto wystawia kartę DiLO? Kartę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej.

Kartę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej. Czy karta DiLO jest ważna bezterminowo? Tak – karta obowiązuje przez cały proces diagnostyki i leczenia, aż do zakończenia terapii.

Tak – karta obowiązuje przez cały proces diagnostyki i leczenia, aż do zakończenia terapii. Czy do uzyskania karty DiLO potrzebne jest skierowanie? Nie – karta DiLO sama w sobie stanowi skierowanie i zastępuje inne skierowania na badania oraz konsultacje.

Nie – karta DiLO sama w sobie stanowi skierowanie i zastępuje inne skierowania na badania oraz konsultacje. Czy pakiet onkologiczny obejmuje wszystkie nowotwory? Tak – dotyczy wszystkich nowotworów złośliwych ujętych w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10.

Tak – dotyczy wszystkich nowotworów złośliwych ujętych w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Czy można korzystać z pakietu w dowolnym szpitalu? Nie – tylko w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ na realizację szybkiej terapii onkologicznej.

Nie – tylko w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ na realizację szybkiej terapii onkologicznej. Czy pakiet onkologiczny gwarantuje leczenie bez kolejek? Pakiet zapewnia pierwszeństwo w ramach tzw. szybkiej ścieżki, ale w praktyce czas oczekiwania zależy od dostępności specjalistów i placówek.

Pakiet zapewnia pierwszeństwo w ramach tzw. szybkiej ścieżki, ale w praktyce czas oczekiwania zależy od dostępności specjalistów i placówek. Co zrobić, jeśli placówka nie przestrzega terminów NFZ? Pacjent ma prawo złożyć skargę do oddziału NFZ lub do Rzecznika Praw Pacjenta.