REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wypoczynek » Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu

Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 stycznia 2026, 20:49
dzień wolny praca urlop
Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Układ świąt w 2026 roku oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że przy rozsądnym planowaniu można znacząco wydłużyć wypoczynek bez wykorzystywania dużej liczby dni urlopowych. Eksperci zwracają uwagę, że to dobry rok zarówno dla pracowników myślących o work-life balance, jak i dla pracodawców planujących absencje w zespołach.

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem

Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem. Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.

Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.

„Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej, uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe” – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL

REKLAMA

Mamy sporo dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?

O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy w 2026 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

„Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto” – zwraca uwagę Joanna Łuksza.

Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:

  • 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)
  • 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)
  • 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)
  • 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)
  • 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)
  • 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)
  • 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie” – podsumowuje Joanna Łuksza.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Skarbówka poluje na nieformalne związki. Wlepiają podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Trzeba płacić grube tysiące
01 sty 2026

Razem mieszkają, wspólnie opłacają czynsz, raty i wakacje. Na co dzień funkcjonują jak rodzina, ale formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. Dla urzędów są parą bez formalnego statusu. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a prawem bywa bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze. Każdy większy przelew między partnerami może zostać potraktowany przez fiskusa jak darowizna i trafić pod lupę fiskusa, co ma swoją podatkową cenę.
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
01 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. Pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.
Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy (mały ZUS), wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
01 sty 2026

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.

REKLAMA

Czy dyżur w noc sylwestrową się opłacał? Przepisy są w tym zakresie jasne, choć niekoniecznie łaskawe
01 sty 2026

Dyżur to specyficzny czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale niekoniecznie ją świadczy. Czy w związku z tym należy go za ten okres wynagrodzić? A może przysługują mu inne, szczególne uprawnienia?
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r.)
01 sty 2026

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Ekspres do kawy kosztem uzyskania przychodów na home office? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił swoje stanowisko
01 sty 2026

Czy przedsiębiorca kupuje ekspres do kawy na potrzeby osobiste, czy w celu osiągnięcia przychodu? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest oczywista, szczególnie gdy mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej z siedzibą w domu lub mieszkaniu.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić VAT od usług udzielania korepetycji? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na to pytanie
01 sty 2026

Aby korepetycje udzielane na rynku prywatnym mogły korzystać ze zwolnienia z VAT musi zostać spełniona przesłanka podmiotowa i przedmiotowa. O co konkretnie chodzi? Wyjaśnił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej.

REKLAMA

Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy
31 gru 2025

Zabieg kosmetyczny, czy usługa opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie m.in. dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Trzeba na nie odpowiedzieć, by wiedzieć, czy do tego rodzaju usług można stosować obniżoną stawkę VAT.
Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA