Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To dodatek do emerytury w wysokości 270 zł, który ZUS wypłaca dożywotnio. Kto i w jaki sposób może go otrzymać w 2025 roku?

To dodatek do emerytury w wysokości 270 zł, który ZUS wypłaca dożywotnio. Kto i w jaki sposób może go otrzymać w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2025, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze banknoty waluta
To dodatek do emerytury w wysokości 270 zł, który ZUS wypłaca dożywotnio. Kto i w jaki sposób może go otrzymać w 2025 roku?
shutterstock

W 2025 roku emeryci ratownicy górscy i strażacy ochotnicy mogą liczyć na specjalny dodatek do emerytury w wysokości 270 zł miesięcznie, wypłacany dożywotnio. Nowe przepisy rozszerzają zasady przyznawania tego świadczenia, dzięki czemu więcej osób może z niego skorzystać. Kto i na jakich warunkach ma prawo do tego wyjątkowego dodatku?

Świadczenie ratownicze. Kim są beneficjenci dodatku?

Dodatek przysługuje emerytom, którzy byli zatrudnieni jako:

  • ratownicy górscy,
  • strażacy ochotnicy (OSP).

Warunkiem jest odpowiedni staż pracy i uczestnictwo w akcjach ratowniczych, które w 2025 roku zostały rozszerzone o udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Świadczenie ratownicze 2025. Warunki przyznania dodatku

Aby otrzymać dodatek 270 zł, należy spełnić następujące kryteria:

  • mężczyźni: co najmniej 25 lat pracy i ukończone 65 lat życia,
  • kobiety: co najmniej 20 lat pracy i ukończone 60 lat życia,
  • udokumentowany udział w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach,
  • brak wymogu ciągłości zatrudnienia (nowe przepisy 2025).

Świadczenie ratownicze. Szczegóły wypłat i okres obowiązywania dodatku

Dodatek w kwocie 272 zł (zaktualizowane w 2025 roku) jest wypłacany co miesiąc do końca lutego 2026 roku, co w skali roku daje 3264 zł dodatkowych środków na konto emeryta. Świadczenie jest przyznawane dożywotnio.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze 2025?

Wniosek o dodatek można złożyć w odpowiednim oddziale ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające wymagany staż i charakter pracy ratowniczej. Warto zrobić to możliwie jak najszybciej, by otrzymać pieniądze w terminie do 14 listopada 2025.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowanie i zalety świadczenia ratowniczego

Dodatek do emerytury dla ratowników i strażaków to realne wsparcie finansowe dla osób, które na co dzień dbały o bezpieczeństwo innych. Dzięki nowym przepisom więcej emerytów może zyskać prawo do tego świadczenia, które jest wypłacane dożywotnio i ma realny wpływ na poprawę jakości życia seniorów.

