To dodatek do emerytury w wysokości 270 zł, który ZUS wypłaca dożywotnio. Kto i w jaki sposób może go otrzymać w 2025 roku?
REKLAMA
REKLAMA
W 2025 roku emeryci ratownicy górscy i strażacy ochotnicy mogą liczyć na specjalny dodatek do emerytury w wysokości 270 zł miesięcznie, wypłacany dożywotnio. Nowe przepisy rozszerzają zasady przyznawania tego świadczenia, dzięki czemu więcej osób może z niego skorzystać. Kto i na jakich warunkach ma prawo do tego wyjątkowego dodatku?
- Świadczenie ratownicze. Kim są beneficjenci dodatku?
- Świadczenie ratownicze 2025. Warunki przyznania dodatku
- Świadczenie ratownicze. Szczegóły wypłat i okres obowiązywania dodatku
- Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze 2025?
- Podsumowanie i zalety świadczenia ratowniczego
Świadczenie ratownicze. Kim są beneficjenci dodatku?
Dodatek przysługuje emerytom, którzy byli zatrudnieni jako:
REKLAMA
REKLAMA
- ratownicy górscy,
- strażacy ochotnicy (OSP).
Warunkiem jest odpowiedni staż pracy i uczestnictwo w akcjach ratowniczych, które w 2025 roku zostały rozszerzone o udział w szkoleniach i ćwiczeniach.
Świadczenie ratownicze 2025. Warunki przyznania dodatku
Aby otrzymać dodatek 270 zł, należy spełnić następujące kryteria:
- mężczyźni: co najmniej 25 lat pracy i ukończone 65 lat życia,
- kobiety: co najmniej 20 lat pracy i ukończone 60 lat życia,
- udokumentowany udział w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach,
- brak wymogu ciągłości zatrudnienia (nowe przepisy 2025).
Świadczenie ratownicze. Szczegóły wypłat i okres obowiązywania dodatku
Dodatek w kwocie 272 zł (zaktualizowane w 2025 roku) jest wypłacany co miesiąc do końca lutego 2026 roku, co w skali roku daje 3264 zł dodatkowych środków na konto emeryta. Świadczenie jest przyznawane dożywotnio.
REKLAMA
Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze 2025?
Wniosek o dodatek można złożyć w odpowiednim oddziale ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające wymagany staż i charakter pracy ratowniczej. Warto zrobić to możliwie jak najszybciej, by otrzymać pieniądze w terminie do 14 listopada 2025.
Podsumowanie i zalety świadczenia ratowniczego
Dodatek do emerytury dla ratowników i strażaków to realne wsparcie finansowe dla osób, które na co dzień dbały o bezpieczeństwo innych. Dzięki nowym przepisom więcej emerytów może zyskać prawo do tego świadczenia, które jest wypłacane dożywotnio i ma realny wpływ na poprawę jakości życia seniorów.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA