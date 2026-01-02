REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Postępowanie spadkowe » Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]

Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 11:01
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
spadek, 2026
Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.

rozwiń >

Co się wydarzyło? „Perełka orzecznicza”. Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]

Sąd stwierdził, że córka nabyła spadek po zmarłej matce z dobrodziejstwem inwentarza, mimo że wcześniej złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku. W konsekwencji wierzyciel matki zażądał od córki dłużniczki - spłaty zobowiązań. Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował skargą nadzwyczajną do SN, wskazując m.in. naruszenie art. 1020 k.c. („jakby nie dożyła otwarcia spadku”) i niewypełnienie przez sąd obowiązku zbadania kręgu spadkobierców z urzędu.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Dlaczego to ważne? Nawet formalne odrzucenie spadku może „nie zadziałać”, jeśli termin lub tryb zostaną źle przeprowadzone, albo jeśli sąd nieprawidłowo ustali krąg spadkobierców w postępowaniu.

Trzy legalne opcje spadkobiercy (art. 1012 k.c.)

Z punktu widzenia przepisów Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy wyjścia:

  1. Przyjęcie proste – pełna odpowiedzialność za długi spadkowe.
  2. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiedzialność tylko do wartości stanu czynnego spadku (po sporządzeniu wykazu/spisu).
  3. Odrzucenie spadku – traktowane jakbyś nie dożył otwarcia spadku (wchodzą wtedy w grę dalsi spadkobiercy). [sip.lex.pl], [eli.gov.pl]

Termin 6 miesięcy i zakaz „odrzucania na zapas” (art. 1015 k.c. + uchwała SN)

Na oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku masz 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule powołania (to może być śmierć spadkodawcy albo ujawnienie testamentu). Brak oświadczenia = przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie wolno odrzucać „zbyt wcześnie” (pro futuro) – uchwała SN z 19.10.2018 r., III CZP 36/18 potwierdziła, że oświadczenie złożone przed rozpoczęciem biegu terminu jest bezskuteczne.

Gdy odrzucasz spadek – na kogo „przechodzi” dziedziczenie?

Jeśli odrzucisz spadek, w prawie jesteś traktowany jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku. W praktyce do dziedziczenia wchodzi kolejna grupa ustawowych spadkobierców (np. Twoje dzieci). Żeby cała rodzina uniknęła zadłużonego spadku, odrzucenie powinno złożyć każdy, kogo kolejno obejmie dziedziczenie — w szczególności rodzic w imieniu małoletnich (z zachowaniem wymogów).

REKLAMA

Małoletni a odrzucenie spadku: termin, zgoda i ochrona dziecka

W głośnej sprawie z 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną RPO (I NSNc 158/21), uznając, że dziewczynka nie powinna dziedziczyć długów po dziadku, mimo początkowego uznania przez sąd, iż rodzice złożyli oświadczenie po terminie. SN podkreślił znaczenie dobra dziecka i potrzebę uregulowania odrzucenia spadku w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym tak, by nie wymagało ono zgody sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce, zgodnie z orzecznictwem i przepisami, procedura dla małoletnich bywa dwuetapowa: zgoda sądu rodzinnego na czynność przekraczającą zwykły zarząd + następnie oświadczenie o odrzuceniu spadku (przed notariuszem lub sądem). Kluczowy jest bieg terminu – złożenie wniosku o zgodę do sądu rodzinnego wpływa na jego liczenie (w orzecznictwie rozstrzygnięto wątpliwości dopiero w 2018 r.).

[SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]. Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku (checklista)

Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku (checklista):

  • Dane spadkodawcy: imię i nazwisko, data i miejsce śmierci, ostatnie miejsce zwykłego pobytu.
  • Tytuł powołania (ustawa/testament).
  • Treść oświadczenia (przyjęcie/odrzucenie; wprost/dobrodziejstwo).
  • Wiadomi spadkobiercy ustawowi, wzmianka o testamentach (nawet jeśli uważasz je za nieważne) i miejsce ich przechowywania.

(Zakres wynika z praktyki sądowej/notarialnej i przepisów postępowania spadkowego.)

[SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]. Gdzie złożyć odrzucenie spadku w 2026?

W sądzie rejonowym (wniosek o odebranie oświadczenia) – opłata stała 100 zł od każdej osoby. Także u notariusza – złożenie oświadczenia to ok. 50 zł + VAT (61,50 zł); dodatkowo płatne są wypisy. Często szybciej i wygodniej, zwłaszcza gdy kilka osób odrzuca spadek „za jednym razem”.

Sąd, który rozpozna sprawę spadkową: właściwość miejscowa (art. 628 k.p.c.): wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składasz do sądu ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy; gdy nie da się go ustalić w Polsce – do sądu miejsca położenia majątku lub jego części; w braku tych podstaw – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. [sip.lex.pl]

[SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]. Co bada sąd z urzędu? (art. 670 k.p.c.)

Sąd spadku z urzędu ustala, kto jest spadkobiercą (z ustawy i z testamentu), czy zmarły pozostawił testament, wzywa do jego złożenia, a następnie otwiera i ogłasza. Bada także, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym. Źle przeprowadzone badanie kręgu spadkobierców może prowadzić do takich kontrowersji, jak opisane w omawianej sprawie. [sip.lex.pl]

„Odrzucenie” ≠ „zrzeczenie się dziedziczenia” (to ważne!)

  1. Odrzucenie spadku składasz po śmierci spadkodawcy (w terminie 6 miesięcy).
  2. Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa notarialna zawierana za życia spadkodawcy (art. 1048 k.c.). Można ją ograniczyć np. tylko do zachowku. To dwa różne instrumenty, nie myl ich — skutki i moment dokonania są inne. [sip.lex.pl]

W praktyce częsty błąd to nieznajomość rzeczywistego stanu spadku (brak wiedzy o długach) albo błąd co do prawa — oba mogą drogo kosztować. Pamiętaj, że brak oświadczenia w terminie skutkuje automatycznym przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza; to ogranicza odpowiedzialność, ale jej nie eliminuje — trzeba później podnosić ograniczenie wobec wierzycieli (w postępowaniach).

Poniżej FAQ: najczęstsze pytania w zakresie spadków, testamentów, darowizn, długów - 2026

Poniżej zebrane FAQ: najczęstsze pytania w zakresie spadków, testamentów, darowizn, długów - obowiązujące także na 2026 r.

Czy mogę odrzucić spadek „na wszelki wypadek” jeszcze przed śmiercią osoby?

Nie. Oświadczenie złożone przed rozpoczęciem biegu terminu (zanim dowiesz się o powołaniu) jest bezskuteczne – potwierdził to SN (III CZP 36/18).

Odrzuciłem spadek, a sąd i tak uznał, że dziedziczę. Co robić?

Sprawdź, czy oświadczenie było złożone prawidłowo (miejsce, forma, termin) i czy sąd zbadał krąg spadkobierców z urzędu. W skrajnych przypadkach możliwa jest skarga nadzwyczajna — RPO wnosił ją w podobnej sprawie.

Czy dziecko zawsze potrzebuje zgody sądu na odrzucenie spadku?

Co do zasady tak (to czynność przekraczająca zwykły zarząd), choć SN w 2022 r. podkreślił, że regulacja powinna zostać uproszczona z uwagi na dobro dziecka. Zawsze pilnuj terminów i kolejności czynności. [bip.brpo.gov.pl]

Ile kosztuje odrzucenie spadku?

W sądzie – 100 zł/osobę; u notariusza – ok. 61,50 zł + wypisy.

Jaki sąd jest właściwy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy; gdy nieustalne – sąd miejsca majątku; w braku – SR dla m.st. Warszawy.

[SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]. Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sprawach spadkowych (praktyczne kroki)

Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sprawach spadkowych (praktyczne kroki):

  1. Zweryfikuj długi (konta, kredyty, pożyczki, czynsze, podatki) zanim podejmiesz decyzję.
  2. Ustal właściwy sąd spadku i rozważ drogę notarialną dla prostych spraw.
  3. Pilnuj terminów – zwłaszcza przy małoletnich; złożenie wniosku do sądu rodzinnego wpływa na bieg terminu.
  4. Dokumentuj moment, w którym dowiedziałeś się o powołaniu do spadku (np. data zawiadomienia o testamencie).
  5. Nie myl odrzucenia z zrzeczeniem się dziedziczenia (to umowa notarialna zawierana za życia spadkodawcy).

Kontrowersyjny przypadek pokazuje, że nawet tak „prosta” decyzja jak odrzucenie spadku wymaga technicznej poprawności, właściwego terminu i czujności co do działania sądu. Jeśli coś poszło nie tak, są środki nadzwyczajne — w omawianej sprawie RPO wskazał na rażące naruszenia i skierował sprawę do SN. Dbaj o terminy, dokumenty i właściwy tryb. To najlepsza tarcza przed cudzymi długami w 2026 r.

Powiązane
2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy
2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy
Od 1 stycznia 2026 r. rusza
Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Stażowe 2026: nowe przepisy i zaświadczenia [komunikat ZUS]. Do stażu pracy można doliczyć inne okresy niż zatrudnienie na umowę o pracę
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie: od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.
Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
02 sty 2026

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.
Koniec z awizo od listonosza? Wielka zmiana w kontakcie z urzędami właśnie weszła w życie
02 sty 2026

Papierowe listy z urzędów właśnie stały się przeszłością. Od Nowego Roku e-Doręczenia są już podstawowym kanałem kontaktu administracji z obywatelami. Większość mediów dopiero teraz o tym informuje. Co to oznacza dla milionów Polaków? Czy musisz coś zrobić? A co z seniorami bez Internetu? Sprawdź, zanim przegapisz ważne pismo z urzędu.
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
02 sty 2026

W związku z dużą dysproporcją w zakresie wysokości kwoty wolnej od potrąceń pomiędzy świadczeniami emerytalno-rentowymi, a wynagrodzeniem za pracę – do Sejmu trafił postulat zmiany przepisów w taki sposób, aby dla każdego obywatela, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosiła tyle samo. Sejmowe BEOS uznało, że konsekwencją wprowadzenia powyższej zmiany byłoby to, że – „przeważająca większość emerytów i rencistów ze względu na wysokość pobieranych przez nich świadczeń nie podlegałaby egzekucji należności, do których uiszczenia są zobowiązani”, jednak pomimo tego – posłowie zdecydowali się skierować sprawę do MRPiPS.

REKLAMA

Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
02 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. To oznacza wolne piątki, krótszy czas pracy lub dodatkowy urlop – pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.
Czy dyżur w noc sylwestrową się opłacał? Przepisy są w tym zakresie jasne, choć niekoniecznie łaskawe
01 sty 2026

Dyżur to specyficzny czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale niekoniecznie ją świadczy. Czy w związku z tym należy go za ten okres wynagrodzić? A może przysługują mu inne, szczególne uprawnienia?
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r.)
01 sty 2026

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Czy kąpiel i czas na przebranie się należy wliczyć do czasu pracy? SN nie miał wątpliwości i odmówił rozpoznania skargi w tej sprawie
02 sty 2026

Czy czas niezbędny na zdanie narzędzi, wzięcie kąpieli i przebranie się należy zaliczać do czasu pracy pracownika? Skarga kasacyjna w sprawie, która dotyczyła tej tematyki trafiła do Sądu Najwyższego. Ten jednak odmówił przyjęcia jej do rozpoznania. Dlaczego?

REKLAMA

Fajerwerki, petardy a prawo. W Polsce dozwolone tylko 2 dni w roku - w inne dni kara do 5 tys. zł. A jak jest innych państwach Europy? Jak bezpiecznie stosować sztuczne ognie?
31 gru 2025

W Polsce można używać fajerwerków w miejscach publicznych jedynie 31 grudnia i 1 stycznia – poinformowała 30 grudnia 2025 r. Komenda Stołeczna Policji. Dodatkowo niektóre samorządy w Polsce lokalnie zaostrzają przepisy. A jak jest innych państwach Europy? Policja radzi jak bezpiecznie stosować fajerwerki.
Ustawa o statusie osoby najbliższej: zwolnienie z podatku od spadków, wspólne rozliczenie PIT, dziedziczenie i dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Co zrobi Prezydent Nawrocki?
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, a także drugi projekt: ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Osoby żyjące w związkach nieformalnych (partnerzy, konkubenci) będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną, dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej i osobistej. Szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker powiedział tego samego dnia, że przyjęty przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przenosi przywileje małżeńskie na związki partnerskie - nie ma na to zgody Prezydenta Nawrockiego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA