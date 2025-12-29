REKLAMA

Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy

29 grudnia 2025, 10:53
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy
Dla części zatrudnionych - już od 1 stycznia 2026 r., a dla pozostałych - od 1 maja 2026 r. znaczenie będzie miał wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy – USP. To dokument, który umożliwi uzyskanie dłuższego stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień pracowniczych.

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Co i kiedy trzeba załatwić w ZUS?

Od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie:

  • od 1 stycznia 2026 r. – do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych,
  • od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Jakie okresy będzie można doliczyć do stażu pracy?

Kodeks pracy wskazuje okresy, które będzie można zaliczyć do stażu pracy pod warunkiem uzyskania z ZUS stosownego zaświadczenia:

  1. okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność,
  2. okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:
  • wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • wykonywania umowy agencyjnej,
  • współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
  • pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych,
  • okresy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy prowadzenia tej działalności (tzw. ulga na start),
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe przez osobę współpracującą z osobą podejmującą działalność gospodarczą (wymienioną w punkcie 3),
  • okresy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
  • okresy, za które zostały za sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą.

POLECAMY: Kontrola PIP

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Co i kiedy trzeba załatwić w ZUS? Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko w formie elektronicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (dalej: eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS będzie dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS przygotuje i doręczy osobie, która złoży wniosek, wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy

Jak zaliczyć staż pracy?

Aby zaliczyć staż pracy należy więc złożyć do ZUSu: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.

Źródło: ZUS

Źródło: INFOR
