Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]

10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 13:23
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy na najbliższe lata
GazetaPrawna.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował długoterminową prognozę finansów systemu emerytalnego aż do 2080 roku. Liczby robią wrażenie: ponad 10 milionów emerytów, deficyt sięgający 136 mld zł rocznie i coraz większa rola budżetu państwa. ZUS uspokaja, że wypłaty są bezpieczne. Sprawdzamy, co te prognozy naprawdę oznaczają, nie dla systemu, lecz dla przyszłych emerytur dzisiejszych pracujących.

rozwiń >

Prognoza ZUS: system pod presją przez dekady

Z dokumentu przygotowanego przez ZUS wynika jedno: polski system emerytalny wchodzi w okres długotrwałych napięć demograficznych. Starzenie się społeczeństwa sprawi, że liczba osób pobierających świadczenia będzie rosła szybciej niż liczba płacących składki.

To oznacza konieczność stałego wspierania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniędzmi z budżetu państwa i to przez wiele kolejnych dekad.

Czy emerytury są zagrożone? Jasna deklaracja ZUS

Najważniejsza informacja dla obecnych i przyszłych emerytów brzmi jasno:  wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo.

Jednocześnie ZUS nie ukrywa, że same składki pracujących Polaków nie wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków. Deficyt funduszu emerytalnego, liczony w cenach stałych z 2024 roku, ma systematycznie rosnąć.W 2026 roku deficyt wyniesie 98,3 mld zł, w 2080 roku wzrośnie do rekordowych 136,1 mld zł.

Kulminacja demograficzna: ponad 10 mln emerytów

Największe obciążenie systemu nastąpi około 2060 roku. To wtedy liczba emerytów osiągnie historyczne maksimum.

Prognozy ZUS

Rok

Liczba emerytów

Saldo funduszu (% PKB)

2030

7,9 mln

-2,6%

2040

8,9 mln

-2,5%

2050

10,2 mln

-3,1%

2060

10,6 mln

-2,8%

2070

10,0 mln

-1,9%

2080

9,7 mln

-2,1%

Najtrudniejszy moment przypadnie na połowę stulecia, kiedy deficyt w relacji do PKB będzie najwyższy. Później, według prognoz, sytuacja zacznie się stopniowo stabilizować.

Paradoks prognozy: deficyt rośnie, ale system wydolniejszy

ZUS zwraca uwagę na mniej intuicyjny element prognozy. Choć deficyt liczony w złotych rośnie, wydolność systemu emerytalnego ma się poprawiać. Oznacza to, że coraz większa część wydatków będzie pokrywana ze składek, a nie z budżetu. To efekt konstrukcji systemu, w którym wysokość emerytur jest ściśle powiązana z sumą odprowadzonych składek.

Co te prognozy oznaczają dla przyszłych emerytów

Z punktu widzenia dzisiejszych pracujących przekaz jest dwojaki.

Z jednej strony państwo deklaruje, że emerytury będą wypłacane, nawet przy bardzo niekorzystnej demografii. Z drugiej, prognozy potwierdzają, że realna wysokość przyszłych świadczeń pozostanie pod presją, bo system coraz mocniej opiera się na zasadzie ile wpłacisz, tyle dostaniesz.

Im mniej pracujących przypada na jednego emeryta, tym większe znaczenie będą miały długość aktywności zawodowej, wysokość odprowadzanych składek, oraz dodatkowe formy oszczędzania poza ZUS.

Wnioski z prognoz ZUS

Prognozy do 2080 roku nie zapowiadają załamania systemu emerytalnego, ale jasno pokazują jego granice. Państwo utrzyma wypłacalność, lecz nie przejmie na siebie całego ciężaru starzenia się społeczeństwa.

Dla przyszłych emerytów oznacza to jedno: bezpieczeństwo wypłat pozostaje, ale wysokość świadczeń coraz bardziej zależy od indywidualnej historii składkowej, a nie od obietnic systemowych.

Całość raportu znajduje się na w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS

Źródło: INFOR
Infor.pl
Były mąż sprzedał auto bez słowa – samotna matka płaci 16 tys. zł kary za brak OC!
02 sty 2026

Stan faktyczny jest taki: samotna matka po rozwodzie, bez pracy, opiekująca się dzieckiem, dostaje rachunek na ponad 16 tys. zł za brak OC w samochodzie, którego nie posiada od lat. Okazuje się, że to były mąż sprzedał pojazd potajemnie, nie zgłosił tego nigdzie, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ściga właśnie ją. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi interwencję w tej bulwersującej sprawie.
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
02 sty 2026

Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś od nas chciała? Czy każde przesunięcie środków pieniężnych między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował długoterminową prognozę finansów systemu emerytalnego aż do 2080 roku. Liczby robią wrażenie: ponad 10 milionów emerytów, deficyt sięgający 136 mld zł rocznie i coraz większa rola budżetu państwa. ZUS uspokaja, że wypłaty są bezpieczne. Sprawdzamy, co te prognozy naprawdę oznaczają, nie dla systemu, lecz dla przyszłych emerytur dzisiejszych pracujących.
Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe po zmianach? Pytania i odpowiedzi MEN
02 sty 2026

1 stycznia 2026 r. weszły w życie korzystne dla nauczycieli rozwiązania w zakresie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.

Stażowe 2026: nowe przepisy i zaświadczenia [komunikat ZUS]. Do stażu pracy można doliczyć inne okresy niż zatrudnienie na umowę o pracę
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie: od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
02 sty 2026

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
02 sty 2026

To ważny komunikat z ZUS - szczególnie dla seniorów czy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. a chcą mieć doliczone stażowe! Wcale nie obowiązują takie zasady w zakresie składania wniosku - jakby się wydawało. ZUS wyjaśnia - co i kiedy złożyć.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
02 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 roku kolejne tysiące osób z chorobami przewlekłymi zyska realny dostęp do świadczenia wspierającego. W grę wchodzą pieniądze rzędu od 751 zł do nawet 4327 zł miesięcznie, bez podatku, bez kryterium dochodowego i bez ryzyka egzekucji komorniczej. To efekt ostatniego etapu reformy, która zmienia sposób oceniania niepełnosprawności w Polsce.

Podatek od spadków i darowizn: ważne zmiany od 7 stycznia 2026 r. Rząd przywróci terminy i ułatwi rozliczenia
02 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja deregulacyjna pozwoli przywrócić termin zgłoszenia nabycia majątku od najbliższej rodziny, ujednolici moment powstania obowiązku podatkowego przy spadkach oraz jasno określi czas na złożenie zeznania. Dzięki temu podatnicy zyskają więcej czasu i mniejsze ryzyko utraty zwolnień podatkowych.
Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
02 sty 2026

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.
